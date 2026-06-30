Thái Nguyên khởi công 6 dự án nhà ở xã hội hơn 7.500 tỷ đồng, quyết tâm hoàn thành 60.000 căn đến năm 2030

Đây là đợt triển khai quy mô lớn nhất từ trước đến nay của địa phương trong lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội, thể hiện quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu an sinh, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp và công nhân.

Điểm nhấn của đợt khởi công lần này là Dự án NOXH Khu đô thị Cầu Trúc (phường Bách Quang) do Công ty CP Đầu tư nhà ở Đại Chúng làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên diện tích 1,9ha với 4 tòa nhà ở xã hội và 1 tòa nhà thương mại cao 22 tầng, tổng vốn đầu tư hơn 2.415 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành vào cuối năm 2029, dự án sẽ cung cấp 1.707 căn hộ NOXH cùng 420 căn hộ thương mại.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Khu đô thị Cầu Trúc, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Ngô Huy

Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an sinh xã hội và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chính phủ giao Thái Nguyên hoàn thành 24.800 căn NOXH trong giai đoạn 2025-2030, tuy nhiên tỉnh đặt mục tiêu cao hơn với 60.000 căn đến năm 2030, gấp khoảng 2,4 lần chỉ tiêu được giao. Đến hết tháng 6/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành 2.181 căn hộ, trong đó năm 2025 hoàn thành 1.154 căn và 6 tháng đầu năm 2026 hoàn thành thêm 1.027 căn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Khu đô thị Cầu Trúc, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Ngô Huy

Ngoài dự án Cầu Trúc, tỉnh cũng đồng thời khởi công 5 dự án khác tại các phường Phan Đình Phùng, Vạn Xuân, Linh Sơn và Bách Quang. Các dự án này có tổng diện tích hơn 10ha, dự kiến bổ sung gần 5.980 căn hộ, trong đó có 496 căn nhà ở cho thuê tại khu vực trung tâm hành chính của tỉnh, góp phần đa dạng hóa quỹ nhà ở xã hội.

Trong số các dự án, hai dự án NOXH tại phường Phan Đình Phùng có tổng vốn đầu tư hơn 1.431 tỷ đồng, cung cấp hơn 1.050 căn hộ để bán và cho thuê. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị Thái Nguyên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thiện các thủ tục, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm chất lượng công trình và sớm công khai thông tin để người dân thuận lợi tiếp cận chính sách nhà ở xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án Nhà ở xã hội Khu đô thị Cầu Trúc, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Ngô Huy

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn khẳng định đây là những dự án trọng điểm tại khu vực trung tâm hành chính, góp phần hình thành quỹ nhà ở cho thuê lâu dài theo định hướng của Trung ương và của tỉnh. Ông cũng đề nghị các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, phấn đấu rút ngắn thời gian thi công xuống còn 12-15 tháng, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn và thực hiện đầy đủ các quy định về xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy.

Tại phường Linh Sơn, Dự án NOXH thuộc Khu nhà ở Cao Ngạn có tổng vốn đầu tư hơn 2.116 tỷ đồng trên diện tích gần 4,5ha, dự kiến xây dựng khoảng 1.960 căn hộ NOXH cùng 50 căn nhà ở thương mại thấp tầng. Trong khi đó, Khu NOXH Vạn Xuân thuộc Khu đô thị Nam Thái - FECON Square City có vốn đầu tư hơn 1.223 tỷ đồng, cung cấp khoảng 910 căn hộ NOXH và 247 căn hộ thương mại.

Cùng thời điểm, Dự án NOXH thuộc Khu đô thị số 2 tại phường Bách Quang cũng được khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 316 tỷ đồng, quy mô khoảng 351 căn hộ, góp phần bổ sung thêm nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tăng cường giám sát để các dự án được triển khai đúng quy hoạch và quy định pháp luật.

Việc đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho người dân mà còn tạo nền tảng quan trọng để thu hút lao động, phát triển đô thị, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Đây cũng là bước đi quan trọng để Thái Nguyên hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa phương trở thành trung tâm phát triển năng động, hiện đại và đáng sống trong những năm tới.