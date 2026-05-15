Thái Nguyên phấn đấu tăng trưởng 11,5% trong quý II, tạo đà cho cả năm 2026

Vừa qua, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Phiên họp thứ 2 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn chủ trì phiên họp. Ảnh: B.T.N

Theo báo cáo tại Phiên họp, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh trong 4 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc. Dù chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) riêng tháng 4 giảm nhẹ 5,04% so với tháng trước, song tính chung 4 tháng, IIP của toàn tỉnh vẫn tăng tới 18,52% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng khá cao, cho thấy lĩnh vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Thu ngân sách nhà nước đến ngày 3/5 đạt 40,5% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất khẩu trong tháng 4 cũng duy trì đà tích cực với mức tăng 11%.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục có nhiều chuyển biến khả quan. Trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 744 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 11.317 tỷ đồng. Riêng trong tháng 4, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 dự án ngoài ngân sách với tổng vốn hơn 1.290 tỷ đồng, đồng thời cấp mới 5 dự án FDI có tổng vốn đăng ký hơn 340 triệu USD.

Cùng với đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo quyết liệt, lũy kế đến nay đạt khoảng 22% kế hoạch giao năm 2026.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất nông - lâm nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Du lịch duy trì sức hút khi trong tháng 4, Thái Nguyên đón trên 681.500 lượt khách, trong đó có hơn 34.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 954 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tỉnh đang phối hợp với Đại học Thái Nguyên xây dựng đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng Việt Bắc, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và nhà trường nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai đồng bộ; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Đại diện các sở, ngành tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại phiên họp. Ảnh: B.T.N

Phát biểu kết luận phiên họp, ông Vương Quốc Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026, tỉnh xác định quý II phải đạt tốc độ tăng trưởng 11,5%, qua đó tạo nền tảng thuận lợi cho các quý tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng công nghiệp, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng ở các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Theo lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, địa phương cũng sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính cho các dự án trọng điểm, đồng thời đẩy nhanh việc thành lập Hiệp hội Sản xuất công nghiệp tỉnh nhằm tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp.

Đối với công tác thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương phải chủ động hơn nữa trong xúc tiến, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư. Trong lĩnh vực đầu tư công, tỉnh ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa lớn; đồng thời yêu cầu rà soát toàn bộ các công trình, dự án để kịp thời chấn chỉnh các đơn vị giải ngân chậm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu.

Liên quan đến các công trình phòng chống ngập úng, đê điều và hạ tầng cấp bách, tỉnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đối với Dự án khẩn cấp khắc phục tình trạng ngập úng tại phường Phan Đình Phùng, các đơn vị chức năng được giao rà soát, đánh giá hiệu quả tại khu vực Hoàng Văn Thụ để có phương án phù hợp. Trước ngày 20/5, các đơn vị liên quan phải hoàn thiện báo cáo đề xuất đầu tư hệ thống kênh dẫn, kênh tiêu và hồ điều hòa để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo đúng quy định; chủ động tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2026.