Thái Nguyên phát động phong trào thi đua, quyết tâm tăng trưởng bền vững “2 con số”

Đưa mục tiêu tăng trưởng vào từng nhiệm vụ

Tại Hội nghị giao ban báo chí Thái Nguyên tháng 8/2026 ngày 28/8, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin việc triển khai Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 5/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện Phong trào thi đua “Thái Nguyên quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững ‘2 con số’ giai đoạn 2026 - 2030”.

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí Thái Nguyên tháng 8. Ảnh: Hà Thanh

Phong trào được triển khai trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026 - 2030 ngày 13/6/2026 và ban hành Quyết định số 1181/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 về kế hoạch thực hiện.

Tại Thái Nguyên, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 15/6/2026 và tổ chức lễ phát động ngày 16/6. Khẩu hiệu hành động được xác định là “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Tăng tốc phát triển”, gắn với quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” và xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, tỉnh phát triển khá của cả nước.

Đến ngày 5/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2476/QĐ-UBND, tạo cơ sở để phong trào được triển khai cụ thể trong toàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Điểm đáng chú ý là mục tiêu tăng trưởng không chỉ được đặt ở cấp tỉnh mà phải được chuyển thành nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo kế hoạch, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch hưởng ứng và đưa mục tiêu tăng trưởng vào kế hoạch công tác hằng năm.

Đồng thời, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương theo lĩnh vực phụ trách phải có ít nhất một sáng kiến hoặc mô hình góp phần cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số hoặc tiết kiệm ngân sách.

Mục tiêu GRDP tăng từ 10,5%/năm

Trọng tâm của phong trào là phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân từ 10,5%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030. Đây không phải mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá mà được đặt cùng yêu cầu giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, Thái Nguyên đặt mục tiêu cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; xây dựng tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030 và phấn đấu trở thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045.

Theo Sở Nội vụ, người dân được xác định là gốc, trung tâm và chủ thể của phát triển. Vì vậy, hiệu quả phong trào không chỉ được nhìn từ các con số tăng trưởng mà còn gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; trong đó có tiêu chí về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Cẩn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thái Nguyên báo cáo nội dung kế hoạch phát động phong trào thi đua “Thái Nguyên quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững ‘2 con số’ giai đoạn 2026 - 2030”. Ảnh: Hà Thanh

Để tạo nền tảng cho mục tiêu này, phong trào tập trung vào những nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến năng lực phát triển của tỉnh như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Cùng với đó là đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng, các công trình trọng điểm và giao thông chiến lược; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và đời sống Nhân dân. Các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, đối ngoại và hội nhập quốc tế cũng được đưa vào nội dung thi đua.

Không để phong trào dừng ở khẩu hiệu

Một trong những yêu cầu được đặt ra là phong trào phải tạo ra kết quả cụ thể, thay vì chỉ dừng ở việc phát động.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải cụ thể hóa nội dung thi đua thành những chỉ tiêu và nhiệm vụ phù hợp, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội sẽ là căn cứ đánh giá hiệu quả phong trào và gắn trực tiếp với trách nhiệm người đứng đầu.

Việc đánh giá cũng được thực hiện định kỳ hằng quý, công khai kết quả các chỉ tiêu. Những đơn vị làm tốt được biểu dương, đơn vị thực hiện chưa hiệu quả phải được chấn chỉnh. Tỉnh Thái Nguyên dự kiến sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong năm 2028 và tổng kết vào năm 2030.

Cùng với đánh giá, cơ chế khen thưởng được thiết kế theo hướng khuyến khích những kết quả thực chất. Các thành tích về đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng hiệu quả nguồn lực sẽ được chú trọng.

Đặc biệt, kế hoạch định hướng cơ chế khen thưởng “về đích sớm” đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, mang tính đột phá, có sáng kiến hoặc giải pháp được áp dụng hiệu quả, đóng góp nổi bật trong các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Phong trào được triển khai từ năm 2026 đến năm 2030. Sở Nội vụ giữ vai trò theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tham mưu khen thưởng; Sở Tài chính phối hợp đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách và đầu tư công.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động, giám sát và đưa phong trào hướng mạnh về cơ sở.

Theo kế hoạch, các sở, ban, ngành, địa phương sẽ tổ chức những chiến dịch, đợt thi đua cao điểm với khẩu hiệu “Bứt phá từ tư duy, tăng trưởng từ hành động”, cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành và từng đơn vị.

Với cách triển khai này, mục tiêu tăng trưởng “2 con số” được Thái Nguyên đặt trong một yêu cầu rộng hơn: tăng trưởng phải đi cùng hiệu quả quản lý, đổi mới sáng tạo, sử dụng tốt các nguồn lực và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thước đo cuối cùng của phong trào là kết quả phát triển kinh tế - xã hội, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và khả năng hiện thực hóa mục tiêu GRDP bình quân từ 10,5%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030.