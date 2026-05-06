Thái Nguyên: Phát hiện, tiêu huỷ gần 2,3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ
PV
06/05/2026 4:12 PM (GMT+7)
Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên) vừa kiểm tra, xử lý và buộc tiêu huỷ số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhằm bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng.
Triển khai Kế hoạch số 71/KH-QLTT ngày 15/4/2026 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, đồng thời tăng cường kiểm tra lĩnh vực thuộc ngành Công Thương quản lý, ngày 4/5/2026, Đội Quản lý thị trường số 3 đã đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
Tại xã Kha Sơn, lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã tiến hành kiểm tra hai hộ kinh doanh gồm L.V.V và Đ.Đ.N tại xóm An Thành. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.
Cụ thể, tại các cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng hơn 2,3 tấn thực phẩm các loại không đảm bảo điều kiện lưu thông trên thị trường. Trong đó có khoảng 1,6 tấn chân gà không rõ nguồn gốc, gần 100kg nấm mộc nhĩ khô không có thông tin xuất xứ. Ngoài ra, còn có 580kg sản phẩm động vật gồm đuôi lợn, chân lợn, cánh gà, đùi gà được xác định là hàng nhập lậu.
Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra còn phát hiện 270 gói chân gà đóng gói sẵn và 39 thùng nước tăng lực mang nhãn hiệu Redbull không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, thuộc diện hàng hóa nhập lậu. Tổng giá trị số hàng vi phạm ước tính gần 100 triệu đồng.
Trên cơ sở các vi phạm được xác định, Đội Quản lý thị trường số 3 đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ kinh doanh nêu trên, với tổng số tiền 60 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục xử lý, việc tiêu huỷ số thực phẩm vi phạm đã được tổ chức dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Quá trình tiêu huỷ được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo không để hàng hoá quay trở lại thị trường, đồng thời tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.
Trong thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt trong các đợt cao điểm, lễ, tết hoặc thời gian có nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và hộ kinh doanh về an toàn thực phẩm cũng sẽ được chú trọng nhằm tạo chuyển biến bền vững.
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