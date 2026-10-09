Thái Nguyên quảng bá du lịch xứ Trà qua hành trình tàu di sản Hà Nội – Thái Nguyên
PV
09/10/2026 10:45 PM (GMT+7)
Ngày 9/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức chuyến tàu di sản mang tên “Hành trình về với xứ Trà”, kết nối Hà Nội với Thái Nguyên, nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương đến doanh nghiệp lữ hành, cơ quan báo chí và những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực du lịch.
Chương trình có sự tham gia của hơn 200 đại biểu, gồm lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên; đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh, Chi hội Lữ hành, Chi hội Du lịch Thái Nguyên - Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch thành phố Hà Nội, Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội; cùng các chuyên gia du lịch, doanh nghiệp lữ hành, phóng viên, nhà báo, KOLs và blogger du lịch trên địa bàn Hà Nội, Thái Nguyên.
Xuất phát từ ga Hà Nội và dừng tại ga Lưu Xá, phường Tích Lương, chuyến tàu được tổ chức như một không gian quảng bá du lịch ngay trên hành trình di chuyển. Các khu vực giới thiệu sản phẩm trà, sản phẩm OCOP và thông tin du lịch Thái Nguyên được bố trí trên tàu, giúp đại biểu có thêm cơ hội tìm hiểu sản vật địa phương, trải nghiệm và lưu lại những hình ảnh về hành trình đến với xứ Trà.
Sau khi đến Thái Nguyên, đoàn đại biểu tiếp tục tham quan các điểm đến văn hóa, lịch sử và du lịch cộng đồng tiêu biểu của tỉnh. Trong chương trình, đoàn dâng hương, tham quan Khu Di tích lịch sử Quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái; trải nghiệm tại Điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương, Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên, Hợp tác xã Chè Hảo Đạt và Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải.
Thông qua hoạt động này, Thái Nguyên hướng tới giới thiệu cụ thể hơn những điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời quảng bá tiềm năng khai thác du lịch đường sắt trên tuyến Hà Nội - Thái Nguyên. Việc kết nối hành trình tàu hỏa với các điểm tham quan, vùng chè và không gian văn hóa bản địa cũng góp phần hưởng ứng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.
Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra Festival, từ ngày 30/10 đến ngày 7/11, tỉnh Thái Nguyên dự kiến phối hợp tổ chức 6 chuyến tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên. Các chuyến tàu sẽ tạo thêm lựa chọn di chuyển cho du khách muốn tham gia những hoạt động của Festival, khám phá các vùng chè nổi tiếng, tìm hiểu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và trải nghiệm văn hóa xứ Trà.
Việc tổ chức các chuyến tàu di sản được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối du lịch giữa Hà Nội và Thái Nguyên, đưa những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Thái Nguyên đến gần hơn với doanh nghiệp lữ hành và du khách, qua đó mở thêm cơ hội phát triển các chương trình tham quan gắn với văn hóa trà, di sản lịch sử và du lịch cộng đồng.
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