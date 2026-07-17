Thái Nguyên sẵn sàng cho Festival Trà quốc tế 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc

Festival Trà quốc tế Thái Nguyên 2026 được tổ chức nhằm giới thiệu, tôn vinh giá trị văn hóa trà Việt Nam nói chung và thương hiệu trà Thái Nguyên nói riêng; quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Thái Nguyên đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời, đây cũng là dịp để kết nối các địa phương, doanh nghiệp, nghệ nhân, nhà khoa học và các tổ chức trong, ngoài nước tham gia phát triển ngành chè theo hướng bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Không chỉ là sự kiện văn hóa, Festival còn hướng tới mục tiêu kích cầu du lịch, tạo động lực thúc đẩy các ngành dịch vụ, thương mại phát triển, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch của khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà” - một trong những hoạt động nhằm quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên. Ảnh: Ngô Huy

Điểm nhấn của Festival là chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hiện đại. Trong đó có chương trình khai mạc quy mô lớn với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế; không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền; triển lãm quảng bá văn hóa trà, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm sẽ được tổ chức như trình diễn nghệ thuật pha trà, thưởng trà, tôn vinh các nghệ nhân làm chè, giới thiệu quy trình sản xuất chè an toàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong ngành chè. Các hội thảo chuyên đề, diễn đàn kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, thương mại cũng sẽ được tổ chức nhằm tạo cơ hội hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Trong khuôn khổ Festival còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc như các chương trình biểu diễn nghệ thuật, liên hoan văn hóa trà, các giải thể thao quần chúng, hoạt động quảng bá điểm đến, tour du lịch trải nghiệm vùng chè và các làng nghề truyền thống. Qua đó, du khách sẽ có cơ hội khám phá những nét đặc trưng của vùng đất được mệnh danh là "Đệ nhất danh trà".

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, công tác tổ chức Festival sẽ được triển khai theo hướng thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm an toàn, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa rộng khắp. Các hoạt động được phân công cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng tổ chức, đồng thời huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và các tổ chức trong và ngoài nước.

Là địa phương có diện tích và sản lượng chè thuộc nhóm lớn nhất cả nước, Thái Nguyên nhiều năm qua không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ và phát triển các sản phẩm OCOP từ cây chè. Thương hiệu trà Thái Nguyên hiện đã có mặt tại nhiều thị trường quốc tế, trở thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương.

Thái Nguyên là địa phương có diện tích và sản lượng chè thuộc nhóm lớn nhất cả nước. Ảnh: Ngô Huy

Việc tổ chức Festival Trà quốc tế Thái Nguyên 2026 không chỉ góp phần khẳng định vị thế của vùng chè nổi tiếng Việt Nam trên bản đồ trà thế giới mà còn tạo cơ hội để quảng bá tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế. Đây được kỳ vọng sẽ là sự kiện có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đưa hình ảnh Thái Nguyên - vùng đất của những đồi chè xanh và bản sắc văn hóa đặc sắc đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.