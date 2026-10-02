Thái Nguyên sẵn sàng kết nối cung - cầu, đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng

Từ trưng bày đến kết nối sản phẩm, mở rộng đầu ra cho OCOP

Theo kế hoạch, chương trình khai mạc Ngày hội kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 16/10 với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu, khách mời.

Chương trình khai mạc được xây dựng với nhiều hoạt động hấp dẫn. Tại chương trình, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả, tôn vinh và trao giải cho các chủ thể có sản phẩm đạt giải tại Cuộc thi sản phẩm OCOP tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2026. Đây cũng là dịp để những sản phẩm có chất lượng, câu chuyện và giá trị đặc trưng của địa phương được giới thiệu rộng rãi hơn tới người tiêu dùng và đối tác phân phối.

Chương trình khai mạc Ngày hội kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026 là dịp để những sản phẩm có chất lượng, câu chuyện và giá trị đặc trưng của địa phương được giới thiệu rộng rãi hơn tới người tiêu dùng. Ảnh: Ngô Huy

Không chỉ tạo điểm nhấn về quảng bá và tôn vinh, trong khuôn khổ chương trình sẽ tổ chức không gian trưng bày sản phẩm với sự tham gia của 40-60 gian hàng. Thông qua hoạt động này, các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP của các xã, phường trong tỉnh sẽ có cơ hội giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm làng nghề và quà tặng lưu niệm đến đông đảo khách hàng.

Ngoài ra, không gian trưng bày sản phẩm cũng có sự tham gia của các tỉnh, thành phố như Thanh Hóa, Phú Thọ, Cao Bằng, Hải Phòng, Quảng Ninh và một số địa phương khác. Bên cạnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chương trình còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm, dùng thử và giao lưu với người tiêu dùng, qua đó tạo thêm cơ hội để sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường theo hướng trực tiếp hơn.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh Thái Nguyên tại Hội thi OCOP Thái Nguyên năm 2025. Ảnh: Ngô Huy

Điểm đáng chú ý của Ngày hội năm nay là mục tiêu kết nối không dừng ở việc đưa sản phẩm lên kệ trưng bày mà các chủ thể OCOP sẽ có cơ hội gặp gỡ doanh nghiệp thu mua, hệ thống phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng nông sản, sàn thương mại điện tử và doanh nghiệp xuất khẩu.

Các hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác cũng sẽ được tổ chức nhằm hướng tới những liên kết cụ thể về tiêu thụ, phân phối, mở rộng thị trường và phát triển chuỗi cung ứng. Sản phẩm OCOP Thái Nguyên được định hướng tiếp cận đồng thời nhiều kênh bán hàng, từ hệ thống phân phối truyền thống đến siêu thị, cửa hàng và thương mại điện tử.

Từ câu chuyện sản phẩm đến thương mại điện tử

Cũng trong khuôn khổ, chương trình sẽ tổ chức Hội thảo phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên với chủ đề “Khơi nguồn bản địa - Nâng tầm giá trị”, diễn ra vào chiều 16/10 với sự tham gia của khoảng 80 đại biểu, gồm đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP, hệ thống phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại, các chuyên gia, nhà khoa học và diễn giả trong lĩnh vực phát triển sản phẩm OCOP.

Không chỉ tập trung vào việc giới thiệu sản phẩm, nội dung hội thảo còn hướng tới những vấn đề sát với nhu cầu của các chủ thể sản xuất như nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, bao bì, xây dựng câu chuyện sản phẩm và thương hiệu gắn với lợi thế đặc trưng của địa phương.

Các nội dung như chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử, mạng xã hội và livestream bán hàng cũng sẽ được đưa vào trao đổi tại hội thảo. Mục tiêu là giúp các chủ thể OCOP thích ứng tốt hơn với phương thức tiếp cận khách hàng đang thay đổi, đồng thời tìm kiếm những kênh tiêu thụ ổn định và lâu dài hơn.

Tại ngày hội, ban tổ chức sẽ mời các KOL, KOC và các nhà sáng tạo nội dung số tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm và thực hiện livestream trên TikTok, Facebook cùng các nền tảng số khác. Qua đó sẽ mở thêm không gian quảng bá trực tiếp, nơi sản phẩm OCOP có thể tiếp cận người tiêu dùng ngoài phạm vi địa phương và hỗ trợ các chủ thể tìm kiếm đơn hàng thông qua môi trường số.

Cùng với đó, trong khuôn khổ các chuỗi hoạt động của ngày hội sẽ diễn ra Cuộc thi phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Trà Thái Nguyên – Sáng tạo sản phẩm OCOP, vươn tầm giá trị”. Cuộc thi có 5 đội tham gia, là các chủ thể OCOP có sản phẩm đạt từ 3 sao, 4 sao.

Các đội sẽ trải qua những phần thi về hiểu biết Chương trình OCOP, năng khiếu và thuyết trình ý tưởng phát triển sản phẩm. Trong đó, phần thuyết trình yêu cầu các đội làm rõ vùng nguyên liệu, thực trạng sản phẩm, ý tưởng đổi mới, định hướng kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường và khả năng thương mại hóa.

Việc tổ chức Ngày hội kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên không chỉ nhằm quảng bá sản phẩm mà còn tạo môi trường để các chủ thể sản xuất tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị hàng hóa. Qua các hoạt động trưng bày, hội thảo, ký kết, kết nối giao thương và quảng bá trên nền tảng số, các sản phẩm OCOP được kỳ vọng có thêm cơ hội đi xa hơn ngoài thị trường truyền thống.

Nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh Thái Nguyên góp mặt tại không gian trưng bày trong khuôn khổ Hội thi OCOP Thái Nguyên năm 2025. Ảnh: Ngô Huy

Ngày hội diễn ra gắn với chuỗi hoạt động gắn với Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, qua đó tạo thêm không gian để quảng bá những sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề và sản phẩm đặc trưng gắn với vùng đất, con người Thái Nguyên.

Với cách tiếp cận từ quảng bá sản phẩm đến kết nối đối tác, từ câu chuyện bản địa đến thương mại điện tử, Ngày hội kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026 hướng tới việc đưa những sản phẩm đã được chuẩn hóa về chất lượng tiếp cận gần hơn với thị trường, đồng thời tạo động lực để các chủ thể tiếp tục đổi mới, hoàn thiện sản phẩm và xây dựng thương hiệu bền vững.