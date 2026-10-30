Thái Nguyên sắp có thêm một đêm nhạc rock tại sân vận động sau Concert Quốc gia
PV
30/10/2026 2:59 PM (GMT+7)
Thái Nguyên sẽ tổ chức thêm một chương trình nghệ thuật đặc biệt Rock Concert vào tối 2/11 tại Sân vận động Thái Nguyên, ngay sau Concert Quốc gia “Nối vòng tay lớn”. Chương trình hướng đến thanh niên, sinh viên và công nhân lao động, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.
Chủ trương tổ chức chương trình được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên thống nhất tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 23 diễn ra chiều 29/10 do Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường chủ trì.
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, việc tổ chức Rock Concert được xác định là một hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiếp nối chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026) và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.
Theo chủ trương được thống nhất, Rock Concert sẽ diễn ra vào tối thứ Hai, ngày 2/11/2026, tại Sân vận động Thái Nguyên. Chương trình được tổ chức ngay sau Concert Quốc gia “Nối vòng tay lớn”, nhằm duy trì không khí sôi động của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo thêm sân chơi lành mạnh, hấp dẫn cho giới trẻ.
Thông qua chương trình, tỉnh Thái Nguyên hướng đến đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của thanh niên, sinh viên và công nhân lao động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện lớn của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 195 năm ngày thành lập và tổ chức Festival Trà Quốc tế năm 2026.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nhất trí chủ trương tổ chức Rock Concert, đồng thời giao Đảng ủy UBND tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao thẩm định nội dung chương trình theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tính định hướng và hiệu quả tổ chức.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cơ bản thống nhất với các nội dung trình, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chặt chẽ về nội dung và tuân thủ quy định.
Đối với công tác tổ chức Rock Concert cùng các hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị chu đáo, triển khai đồng bộ, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho đại biểu, nghệ sĩ, Nhân dân. Các hoạt động phải được tổ chức đúng quy định pháp luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng.
Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, góp phần để các sự kiện chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 diễn ra an toàn, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách.
AVES đầu tư hơn 250 tỉ đồng phát triển nhà máy xe điện và trung tâm nghiên cứu tại Hưng Yên
Ngày 18/11, Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỉ đồng phát triển tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hưng Yên. Tổ hợp có tổng diện tích sử dụng lên tới 30.000 m², dự kiến vận hành trong quý II/2027 với công suất thiết kế 300.000 xe/năm.
Lạng Sơn sắp đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp FDI, cam kết không để kiến nghị "nằm trên giấy"
Nhằm tháo gỡ các "nút thắt" về thủ tục hành chính, đất đai và hạ tầng, tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa cơ quan Hải quan với cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) dự kiến vào ngày 25/11 tới đây, quyết tâm giải quyết thực chất mọi vướng mắc ngay tại hội trường.
Quảng Ninh đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026
Việc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu là dấu mốc ghi nhận sức hút ngày càng lớn của điểm đến Quảng Ninh trên hành trình hội nhập với thị trường du lịch quốc tế.
Khai trương trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long trên 5.140 tỉ đồng
Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long với tổng vốn đầu tư hơn 5.140 tỉ đồng, đã chính thức khai trương và trở thành trung tâm thương mại thứ 10 của AEON MALL tại Việt Nam.
Phú Thọ thông báo mất 119 phôi sổ đỏ, cảnh báo nguy cơ giao dịch trái phép
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ thông báo mất 119 phôi sổ đỏ, đề nghị ngăn chặn việc sử dụng, giao dịch trái phép.
10.000 người dự kiến cùng leo núi, chào cờ trên đỉnh Yên Tử để xác lập kỷ lục
Hướng tới mục tiêu đón hơn 2,3 triệu lượt khách, phường Yên Tử (TP Quảng Ninh) đang sẵn sàng cho chuỗi hoạt động thuộc chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định” trong 2 tháng cuối năm.
AVES đầu tư hơn 250 tỉ đồng phát triển nhà máy xe điện và trung tâm nghiên cứu tại Hưng Yên
Ngày 18/11, Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỉ đồng phát triển tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hưng Yên. Tổ hợp có tổng diện tích sử dụng lên tới 30.000 m², dự kiến vận hành trong quý II/2027 với công suất thiết kế 300.000 xe/năm.