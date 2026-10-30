Chủ trương tổ chức chương trình được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên thống nhất tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 23 diễn ra chiều 29/10 do Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường chủ trì.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, việc tổ chức Rock Concert được xác định là một hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiếp nối chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026) và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Theo chủ trương được thống nhất, Rock Concert sẽ diễn ra vào tối thứ Hai, ngày 2/11/2026, tại Sân vận động Thái Nguyên. Chương trình được tổ chức ngay sau Concert Quốc gia “Nối vòng tay lớn”, nhằm duy trì không khí sôi động của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo thêm sân chơi lành mạnh, hấp dẫn cho giới trẻ.

Thông qua chương trình, tỉnh Thái Nguyên hướng đến đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của thanh niên, sinh viên và công nhân lao động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện lớn của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 195 năm ngày thành lập và tổ chức Festival Trà Quốc tế năm 2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nhất trí chủ trương tổ chức Rock Concert, đồng thời giao Đảng ủy UBND tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao thẩm định nội dung chương trình theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tính định hướng và hiệu quả tổ chức.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã nhất trí chủ trương tổ chức chương trình nghệ thuật Rock Concert vào tối 2/11. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cơ bản thống nhất với các nội dung trình, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chặt chẽ về nội dung và tuân thủ quy định.

Đối với công tác tổ chức Rock Concert cùng các hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị chu đáo, triển khai đồng bộ, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho đại biểu, nghệ sĩ, Nhân dân. Các hoạt động phải được tổ chức đúng quy định pháp luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, góp phần để các sự kiện chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 diễn ra an toàn, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách.