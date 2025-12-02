Thái Nguyên sắp khánh thành sân vận động 22.000 chỗ, sẵn sàng cho Giải bóng đá Tứ hùng
Hà Thanh - Kiều Hải - Ngô Huy
02/12/2025 2:28 PM (GMT+7)
Sáng 2/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã tổ chức họp báo thông tin về lễ khánh thành Sân vận động tỉnh Thái Nguyên và Giải bóng đá Tứ hùng – Thái Nguyên 2025. Đây là hai sự kiện thể thao quy mô lớn sắp diễn ra trong tháng 12 này.
Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức đã thông tin chi tiết về công tác chuẩn bị cho Lễ khánh thành Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, công trình thể thao hiện đại được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Sân vận động nằm trên diện tích 15,47 ha thuộc Khu liên hợp thể thao tỉnh, gồm hệ thống mặt cỏ đạt chuẩn, đường piste với 8 đường chạy vòng và 10 đường chạy thẳng, cùng khu khán đài 22.000 chỗ ngồi gồm A, B (mỗi khán đài 7.500 chỗ, có mái che) và C, D (mỗi khán đài 3.500 chỗ). Toàn bộ hệ thống hạ tầng điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội bộ và trạm xử lý nước thải đã hoàn thiện đồng bộ.
Theo đó, Lễ khánh thành và khai mạc Giải bóng đá Tứ hùng – Thái Nguyên sẽ diễn ra vào ngày 21/12/2025 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Dự kiến sẽ có khoảng 300 – 350 đại biểu và gần 22.000 khán giả tham dự; vé mời được phát miễn phí.
Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức nhấn mạnh, lễ khánh thành gắn với Giải bóng đá Tứ hùng – Thái Nguyên không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn là dấu mốc quan trọng chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Giải bóng đá Tứ hùng – Thái Nguyên năm 2025 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra từ 19/12 đến 27/12/2025 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Giải quy tụ 04 đội bóng đến từ các Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp quốc gia như: CLB Hà Nội FC, CLB Hoàng Anh Gia Lai, CLB Thể Công Viettel, CLB PVF Công an nhân dân. Giải đấu gồm 06 trận diễn ra vào các ngày 21, 24 và 27/12/2025, mỗi ngày có 02 trận thi đấu.
Mỗi CLB tham dự được đăng ký tối thiểu 18 cầu thủ và tối đa 30 cầu thủ, trong đó có tối thiểu 02 thủ môn và tổ chức thi đấu theo Luật thi đấu bóng đá của Hội đồng liên đoàn Bóng đá quốc tế (IFAB).
Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. Giải thưởng gồm 4 hạng mục toàn giải và 5 giải phụ (Tổ trọng tài xuất sắc, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất và Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất) với tổng giá trị 700 triệu đồng.
Tại buổi họp báo đã diễn ra lễ ký kết giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên và Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) về phối hợp sản xuất, phát sóng Giải bóng đá Tứ hùng – Thái Nguyên năm 2025. Đây là sự kiện mở đầu cho chương trình hợp tác chiến lược nhằm nâng tầm truyền thông, quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Thái Nguyên.
Theo thỏa thuận, VTVcab sẽ đồng hành cùng Thái Nguyên trong công tác sản xuất, tường thuật trực tiếp và phát sóng toàn bộ giải đấu, đồng thời hỗ trợ truyền thông trên hệ sinh thái các kênh, nền tảng của VTVcab. Bên cạnh đó, hai đơn vị sẽ phối hợp xây dựng nhiều nội dung truyền thông quảng bá hình ảnh Thái Nguyên, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, du lịch và phát triển phong trào thể thao cộng đồng.
Ban Tổ chức đánh
giá, sự đồng hành của VTVcab giúp nâng cao chất lượng tổ chức sự kiện, chuyên
nghiệp hóa khâu truyền hình và tăng khả năng tiếp cận của công chúng trên cả nước
đối với các hoạt động văn hóa, thể thao của tỉnh.
Trong phần trao đổi với báo chí, đại diện Ban Tổ chức đã giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến lộ trình triển khai lễ khánh thành, phương án bảo đảm an ninh trên sân, công tác hậu cần, phân luồng giao thông, công tác bán và phát vé, cũng như quy định tác nghiệp cho các cơ quan báo chí.
Kết luận buổi họp báo, bà Đỗ Thị Minh Hoa – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực trước, trong và sau sự kiện, góp phần lan tỏa hình ảnh Thái Nguyên năng động, hiện đại và thân thiện.
Công an một xã ở Hải Phòng phát hiện nhiều cá thể chim hoang dã đã chết sau khi dính lưới bẫy chim
Công an xã Kiến Thuỵ (Hải Phòng) vừa phát hiện, ngăn chặn 03 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loại động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
Cựu chiến binh xứ Lạng làm đơn xin thoát khỏi hộ cận nghèo
Với sự hỗ trợ đúng lúc của Nhà nước và tinh thần kiên cường của người lính, gia đình ông Nông Văn Hoa ở thôn Đoàn Kết, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã làm đơn xin thoát khỏi hộ cận nghèo
Hưng Yên: Phát hiện, xử phạt một người phụ nữ bán thuốc nhưng không có chứng chỉ hành nghề
Sở Y tế Hưng Yên vừa xử phạt một người phụ nữ ở TP.Thái Bình (cũ), nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên vì bán thuốc mà không có chứng chỉ hành nghề.
Chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất dự án khu đô thị tại Cao Xanh (Quảng Ninh)
Tỉnh Quảng Ninh đang lựa chọn tổ chức hành nghề để đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị phía Đông Bắc đồi Hóa Chất (Cao Xanh, Quảng Ninh).
Chuỗi sự kiện tưởng niệm 717 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn
Chuỗi sự kiện tưởng niệm 717 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn gồm nhiều hoạt động tại Ngọa Vân và Yên Tử, dự kiến diễn ra từ 18-22/12.
2 Bí thư Đoàn xã ở Hưng Yên được bổ nhiệm làm Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt danh sách bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã tỉnh này.