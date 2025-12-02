Thái Nguyên sắp khánh thành sân vận động 22.000 chỗ, sẵn sàng cho Giải bóng đá Tứ hùng

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức đã thông tin chi tiết về công tác chuẩn bị cho Lễ khánh thành Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, công trình thể thao hiện đại được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Sân vận động nằm trên diện tích 15,47 ha thuộc Khu liên hợp thể thao tỉnh, gồm hệ thống mặt cỏ đạt chuẩn, đường piste với 8 đường chạy vòng và 10 đường chạy thẳng, cùng khu khán đài 22.000 chỗ ngồi gồm A, B (mỗi khán đài 7.500 chỗ, có mái che) và C, D (mỗi khán đài 3.500 chỗ). Toàn bộ hệ thống hạ tầng điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội bộ và trạm xử lý nước thải đã hoàn thiện đồng bộ.

Sân vận động tỉnh Thái Nguyên đã sẵn sàng cho lễ khánh thành và khai mạc giải bóng đá Tứ hùng vào ngày 21/12/2025. Ảnh: Hà Dũng

Theo đó, Lễ khánh thành và khai mạc Giải bóng đá Tứ hùng – Thái Nguyên sẽ diễn ra vào ngày 21/12/2025 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Dự kiến sẽ có khoảng 300 – 350 đại biểu và gần 22.000 khán giả tham dự; vé mời được phát miễn phí.

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức nhấn mạnh, lễ khánh thành gắn với Giải bóng đá Tứ hùng – Thái Nguyên không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn là dấu mốc quan trọng chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Ngô Huy

Giải bóng đá Tứ hùng – Thái Nguyên năm 2025 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra từ 19/12 đến 27/12/2025 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Giải quy tụ 04 đội bóng đến từ các Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp quốc gia như: CLB Hà Nội FC, CLB Hoàng Anh Gia Lai, CLB Thể Công Viettel, CLB PVF Công an nhân dân. Giải đấu gồm 06 trận diễn ra vào các ngày 21, 24 và 27/12/2025, mỗi ngày có 02 trận thi đấu.

Ông Đoàn Văn Công - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cung cấp thông tin về việc khánh thành sân vận động và công bố tổ chức giải bóng đá Tứ hùng - Thái Nguyên 2025. Ảnh: Ngô Huy

Mỗi CLB tham dự được đăng ký tối thiểu 18 cầu thủ và tối đa 30 cầu thủ, trong đó có tối thiểu 02 thủ môn và tổ chức thi đấu theo Luật thi đấu bóng đá của Hội đồng liên đoàn Bóng đá quốc tế (IFAB).

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. Giải thưởng gồm 4 hạng mục toàn giải và 5 giải phụ (Tổ trọng tài xuất sắc, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất và Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất) với tổng giá trị 700 triệu đồng.

Tại buổi họp báo đã diễn ra lễ ký kết giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên và Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) về phối hợp sản xuất, phát sóng Giải bóng đá Tứ hùng – Thái Nguyên năm 2025. Đây là sự kiện mở đầu cho chương trình hợp tác chiến lược nhằm nâng tầm truyền thông, quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Thái Nguyên.

Lễ ký kết giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên và Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam về phối hợp sản xuất, phát sóng Giải bóng đá Tứ hùng – Thái Nguyên năm 2025. Ảnh: Ngô Huy

Theo thỏa thuận, VTVcab sẽ đồng hành cùng Thái Nguyên trong công tác sản xuất, tường thuật trực tiếp và phát sóng toàn bộ giải đấu, đồng thời hỗ trợ truyền thông trên hệ sinh thái các kênh, nền tảng của VTVcab. Bên cạnh đó, hai đơn vị sẽ phối hợp xây dựng nhiều nội dung truyền thông quảng bá hình ảnh Thái Nguyên, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, du lịch và phát triển phong trào thể thao cộng đồng.

Ban Tổ chức đánh giá, sự đồng hành của VTVcab giúp nâng cao chất lượng tổ chức sự kiện, chuyên nghiệp hóa khâu truyền hình và tăng khả năng tiếp cận của công chúng trên cả nước đối với các hoạt động văn hóa, thể thao của tỉnh.



Một số nhà báo đặt câu hỏi liên quan đến lộ trình triển khai lễ khánh thành, khai mạc giải Bóng đá Tứ hùng - Thái Nguyên 2025. Ảnh: Ngô Huy

Trong phần trao đổi với báo chí, đại diện Ban Tổ chức đã giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến lộ trình triển khai lễ khánh thành, phương án bảo đảm an ninh trên sân, công tác hậu cần, phân luồng giao thông, công tác bán và phát vé, cũng như quy định tác nghiệp cho các cơ quan báo chí.

bà Đỗ Thị Minh Hoa – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu quán triệt chương trình tổ chức giải bóng đá Tứ hùng. Ảnh: Ngô Huy

Kết luận buổi họp báo, bà Đỗ Thị Minh Hoa – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực trước, trong và sau sự kiện, góp phần lan tỏa hình ảnh Thái Nguyên năng động, hiện đại và thân thiện.