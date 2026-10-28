Ngày 30/10, tại không gian ẩm thực, Phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên sẽ diễn ra Liên hoan trình diễn, giới thiệu ẩm thực về Trà với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực xứ Trà - Hội tụ và lan tỏa”.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, nhằm khai thác giá trị của cây chè và sản phẩm trà Thái Nguyên trong văn hóa ẩm thực, đồng thời tạo thêm sản phẩm trải nghiệm phục vụ người dân, du khách.

Điểm nhấn của Liên hoan là sự kết hợp giữa nguyên liệu trà với nghệ thuật chế biến món ăn, mở ra những cách thưởng thức mới đối với sản phẩm vốn gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa của người dân xứ Trà.

Theo kế hoạch, chương trình có 30 món ăn độc đáo sử dụng nguyên liệu, sản phẩm từ trà, được các nghệ nhân, đầu bếp trực tiếp chế biến, trình diễn và giới thiệu. Trong đó, nhiều món ăn gây chú ý bởi cách kết hợp trà với các nguyên liệu quen thuộc như bê quay Trà Xanh, lươn cuộn Trà Xanh, cá ngừ xông khói Trà Xanh, salad tôm quê lá chè.

Các món ăn được chế biến với nguyên liệu từ cây chè và sản phẩm Trà Thái Nguyên tại Liên hoan Ẩm thực “Trải nghiệm xứ Trà, đậm đà bản sắc” năm 2024. Ảnh: Sở VHTTDL Thái Nguyên

Bên cạnh việc giới thiệu các món ăn hoàn chỉnh, Liên hoan còn tổ chức trình diễn chế biến những món ăn đặc sắc, gồm phi lê cá ngừ, xôi chiên phồng trà xanh, bánh mì khổng lồ trà xanh nặng 10kg và phở trà cuộn ba miền. Hoạt động có sự tham gia của 30 đầu bếp, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp quan sát kỹ thuật chế biến và khám phá sự sáng tạo trong việc đưa nguyên liệu trà vào các món ăn.

Không dừng lại ở hoạt động trình diễn, đại biểu và du khách còn được hướng dẫn, tìm hiểu quy trình chế biến, trải nghiệm và thưởng thức các món ăn tại không gian ẩm thực. Qua đó, trà được giới thiệu không chỉ như một thức uống mà còn là nguồn nguyên liệu có thể khai thác trong nhiều loại hình ẩm thực khác nhau.

Đến nay đã có 32 nghệ nhân, đầu bếp và nhà hàng trong nước, quốc tế đăng ký tham gia Liên hoan. Các đơn vị, cá nhân đến từ nhiều địa phương như TP.HCM, Hải Phòng, Nghệ An, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Đồng Nai, Thái Nguyên cùng các quốc gia Hàn Quốc và Mexico.

Nghệ nhân trình diễn chế biến ẩm thực tại chương trình khai mạc mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên 2024. Ảnh: Hà Thanh

Sự góp mặt của các đầu bếp, nghệ nhân trong nước và quốc tế góp phần tạo nên không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời mở rộng góc nhìn về khả năng ứng dụng trà trong chế biến món ăn. Đây cũng là dịp để ẩm thực Thái Nguyên tiếp cận những cách làm mới, kết nối giá trị nguyên liệu địa phương với xu hướng sáng tạo trong lĩnh vực ẩm thực.

Thông qua Liên hoan, Ban tổ chức hướng tới bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống, từng bước hình thành những món ăn đặc trưng từ cây chè, gắn với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống và du lịch. Đây cũng là hướng khai thác tiềm năng của sản phẩm trà nhằm làm phong phú trải nghiệm của du khách khi đến Thái Nguyên.

Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, Liên hoan sẽ là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người xứ Trà, đồng thời tạo thêm không gian để người dân và du khách khám phá sự giao thoa giữa văn hóa trà truyền thống với nghệ thuật ẩm thực đương đại.