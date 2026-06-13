Thái Nguyên: Tạm dừng hoạt động chợ trâu, bò Nghiên Loan để ngăn dịch lở mồm long móng lây lan
PV
13/06/2026 4:40 PM (GMT+7)
Trước nguy cơ dịch lở mồm long móng bùng phát và lây lan trên diện rộng, chính quyền xã Nghiên Loan (tỉnh Thái Nguyên) đã quyết định tạm dừng hoạt động của chợ trâu, bò Nghiên Loan - một trong những đầu mối giao dịch gia súc lớn nhất khu vực miền núi phía Bắc.
Chợ trâu, bò Nghiên Loan thuộc xã Nghiên Loan (tỉnh Thái Nguyên) từ lâu được biết đến là điểm giao thương gia súc quy mô lớn của khu vực miền núi phía Bắc. Mỗi phiên chợ thu hút hàng nghìn con trâu, bò từ nhiều địa phương tập trung về mua bán, trao đổi.
Theo kết quả giám sát dịch tễ, thời gian gần đây ngành chuyên môn đã phát hiện sự lưu hành của virus LMLM trên địa bàn xã Nghiên Loan với hai chủng Serotype A và Serotype O.
Tại cơ sở thu gom gia súc của ông Giàng Văn Tiến ở thôn Bản Đính, xã Nghiên Loan kết quả xét nghiệm cho thấy có 11 mẫu trâu, bò dương tính với virus LMLM. Trong số này, 6 mẫu trâu nhiễm chủng Serotype A, 2 mẫu trâu nhiễm Serotype O và 3 mẫu bò dương tính với chủng Serotype A.
Không chỉ tại các cơ sở thu gom, cơ quan chức năng cũng phát hiện 2 mẫu bò tại chợ trâu, bò Nghiên Loan dương tính với virus LMLM Serotype A. Kết quả lấy mẫu thực địa ngày 6/6 cho thấy nguy cơ phát tán mầm bệnh ở mức cao do địa phương có tổng đàn gia súc lớn, trong khi hoạt động mua bán và vận chuyển trâu, bò diễn ra thường xuyên.
Theo thống kê, chợ trâu, bò Nghiên Loan họp 5 phiên mỗi tháng với số lượng giao dịch khoảng 1.000 con gia súc mỗi phiên. Mật độ trao đổi lớn khiến nguy cơ dịch bệnh lan rộng càng gia tăng nếu không có biện pháp kiểm soát kịp thời.
Trước tình hình trên, ngày 11/6, UBND xã Nghiên Loan đã ban hành thông báo dừng tổ chức các phiên chợ kể từ ngày 11/6 và duy trì biện pháp này cho đến khi dịch bệnh được khống chế hoàn toàn, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định hiện hành.
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