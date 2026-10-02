Thái Nguyên tăng trưởng GRDP quý III/2026 đứng thứ 2 cả nước
PV
02/10/2026 11:51 AM (GMT+7)
Theo số liệu ước tính của Cục Thống kê, GRDP của tỉnh Thái Nguyên trong quý III/2026 tăng 13,96% so với cùng kỳ năm 2025, xếp thứ 2 trong 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Cụ thể, trong quý III/2026, khu vực công nghiệp và xây dựng của Thái Nguyên tăng 20,34% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng ngành công nghiệp tăng 21,17%, tiếp tục giữ vai trò động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Hai khu vực kinh tế còn lại cũng duy trì đà tăng. Khu vực dịch vụ tăng 8,98%, trong khi khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,12%.
Tính chung 9 tháng năm 2026, GRDP Thái Nguyên tăng 11,12%. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 15,63%; riêng công nghiệp tăng 16,49%. Khu vực dịch vụ tăng 8,65%, còn nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,22%.
Với mức tăng GRDP 13,96% trong quý III, Thái Nguyên đứng sau Quảng Ninh, địa phương có mức tăng 15,04%. Xếp sau Thái Nguyên lần lượt là Bắc Ninh với 13,83%, Hải Phòng 13,09% và Hưng Yên 12,01%.
Kết quả này đưa Thái Nguyên vào nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP cao trong quý III/2026. Đặc biệt, kết quả tăng trưởng được duy trì ở mức cao trong 9 tháng với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,12%, đứng thứ 4 cả nước.
Theo số liệu ước tính trong bảng tổng hợp, GRDP của Thái Nguyên cả năm 2026 dự kiến tăng 11,16%.
Kết quả tăng trưởng trong quý III và 9 tháng là cơ sở để Thái Nguyên tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân vốn. Qua đó, tỉnh Thái Nguyên hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2026.
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