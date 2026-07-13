Thái Nguyên tập huấn triển khai Luật Báo chí, nâng cao kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Tập huấn Luật Báo chí tại Thái Nguyên

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, đồng thời trang bị kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng môi trường truyền thông công khai, minh bạch và hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Hà Thanh

Hội nghị thu hút gần 300 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Nhà báo tỉnh, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên.

Tham dự còn có lãnh đạo UBND các xã, phường; người phát ngôn, cán bộ phụ trách công tác thông tin, báo chí cùng phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn. Ảnh: Hà Thanh

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Mỹ Linh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần khẩn trương quán triệt và triển khai nghiêm túc các quy định của Luật Báo chí cùng các nghị định hướng dẫn thi hành.

Bà Nguyễn Mỹ Linh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hà Thanh

Đồng thời, bà đề nghị các đơn vị rà soát, kiện toàn người phát ngôn theo đúng quy định; xây dựng và hoàn thiện quy chế phối hợp trong công tác cung cấp thông tin cho báo chí; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và truyền thông để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, việc chủ động cung cấp thông tin về những vấn đề được dư luận quan tâm sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đồng thời tạo điều kiện để báo chí thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền, phản biện xã hội và lan tỏa những giá trị tích cực.

Bà Nguyễn Mỹ Linh cũng khẳng định, các cơ quan báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; phản ánh khách quan, trung thực, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với đó là tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, góp phần xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã quán triệt những nội dung cốt lõi của Luật Báo chí, các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí và các quy định của Chính phủ về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã quán triệt những nội dung cốt lõi của Luật Báo chí. Ảnh: Hà Thanh

Bên cạnh việc cập nhật các quy định pháp luật mới, hội nghị dành nhiều thời gian trao đổi những tình huống thực tiễn mà các cơ quan, đơn vị thường gặp trong quá trình làm việc với báo chí. Các đại biểu được hướng dẫn kỹ năng tiếp xúc báo chí, trả lời phỏng vấn, xây dựng thông cáo báo chí, tổ chức họp báo và xử lý thông tin truyền thông khi phát sinh các vụ việc được dư luận quan tâm.

Thông qua các ví dụ cụ thể, báo cáo viên cũng chia sẻ kinh nghiệm về cách cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng thẩm quyền; phương pháp phối hợp giữa người phát ngôn với các cơ quan chuyên môn cũng như kỹ năng ứng xử với truyền thông trong những tình huống nhạy cảm nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan và minh bạch của thông tin.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu về tính chính xác, minh bạch và kịp thời của thông tin ngày càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, việc nâng cao năng lực của đội ngũ người phát ngôn, cán bộ phụ trách công tác báo chí và truyền thông không chỉ là yêu cầu về mặt chuyên môn mà còn là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

