Thái Nguyên: Thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân I, thêm cơ hội học tập cho học sinh vùng khó khăn

Việc đưa Trường Văn hóa Công an nhân dân I vào hệ thống các cơ sở giáo dục của lực lượng Công an nhân dân được đánh giá là bước đi quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng mô hình trường văn hóa dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, đồng thời gắn công tác giáo dục với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Công an tỉnh Thái Nguyên cần khẩn trương hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên để nhà trường chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2026 - 2027.

Thượng tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, nhà trường cần hướng đến xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nhân văn, lấy học sinh làm trung tâm trong mọi hoạt động giảng dạy và giáo dục. Đồng thời, từng bước phát triển Trường Văn hóa Công an nhân dân I trở thành mô hình trường nội trú tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới.

Cũng tại buổi lễ, ông Trịnh Xuân Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho rằng việc Bộ Công an lựa chọn Thái Nguyên để thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân I không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục mà còn là sự tin tưởng dành cho địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ chuyên môn cao; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý và giảng dạy. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cùng các sở, ngành liên quan cần phối hợp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai công tác tuyển sinh và tổ chức giảng dạy ngay từ năm học 2026 - 2027.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Trong khuôn khổ chương trình, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đã trao quà của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng, thành lập nhà trường. Các đại biểu cũng tham gia nghi thức khai bút mở trường, trồng cây lưu niệm và tham quan hệ thống cơ sở vật chất của trường.

Thượng tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân I cho Công an tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Trường Văn hóa Công an nhân dân I được thành lập trên cơ sở kế thừa tiền thân là Trường Hạ sĩ quan Công an III, được xây dựng từ năm 1976. Với mô hình tổ chức mới, nhà trường sẽ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở cả ba cấp học theo hình thức nội trú.

Việc thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân I được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời mở rộng cơ hội học tập, rèn luyện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.