Thái Nguyên thí điểm “Hợp tác xã xã hội chủ nghĩa” từ ngành chè, xây bộ 35 tiêu chí đánh giá

Hướng tới mô hình HTX hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững

Mới đây, tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình “Hợp tác xã xã hội chủ nghĩa” và dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận mô hình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đồng chủ trì Hội thảo có TS. Cao Xuân Thu Vân - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam.

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Dự Hội thảo có đại diện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học và đơn vị liên quan.

Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án và Bộ tiêu chí trước khi triển khai thí điểm, bảo đảm các nội dung đề xuất có cơ sở lý luận, phù hợp thực tiễn và có khả năng áp dụng.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Đây cũng là bước tiếp theo sau Hội thảo khoa học do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức ngày 27/8, tập trung trao đổi về cơ sở lý luận, thực tiễn và định hướng xây dựng mô hình HTX, liên hiệp HTX xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo Đề án, việc thí điểm mô hình “HTX xã hội chủ nghĩa” hướng tới đổi mới cách thức tổ chức, quản trị và liên kết trong các HTX; qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi ích của thành viên. Mô hình đồng thời đặt mục tiêu kết hợp phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và yêu cầu phát triển bền vững.

Ngành chè được lựa chọn để triển khai thí điểm. Đây là lĩnh vực có vùng nguyên liệu, thương hiệu, sản phẩm OCOP và hệ thống các chủ thể tham gia chuỗi giá trị tương đối phát triển, tạo điều kiện để nghiên cứu, xây dựng và đánh giá mô hình trong thực tế.

Một điểm được nhấn mạnh trong dự thảo là mô hình “HTX xã hội chủ nghĩa” không nhằm hình thành thêm một loại hình pháp nhân mới. Thay vào đó, đây được định hướng như một khung nhận diện và phát triển chất lượng cao đối với các HTX đang hoạt động hợp pháp.

Theo hướng này, các HTX được kỳ vọng nâng cao chất lượng quản trị theo hướng dân chủ, minh bạch, có trách nhiệm; tăng cường liên kết và điều phối trong chuỗi giá trị. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời quan tâm đến trách nhiệm với cộng đồng và yêu cầu phát triển bền vững.

35 tiêu chí làm cơ sở đánh giá, công nhận mô hình

Một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến tại Hội thảo là dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận mô hình “HTX xã hội chủ nghĩa”.

Theo dự thảo, Bộ tiêu chí được cấu trúc thành 2 nhóm, gồm 35 tiêu chí thành phần, với tổng số 100 điểm. Trong đó, 20 tiêu chí tập trung đánh giá việc bảo đảm các quy định của Luật HTX năm 2023; 15 tiêu chí còn lại phản ánh những đặc trưng của mô hình, trong đó chú trọng các yếu tố về thu nhập, an sinh, phúc lợi, phát triển bền vững và mức độ hài lòng của thành viên.

Từ các nội dung được đưa ra, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung trao đổi về cơ sở lý luận và thực tiễn của mô hình; nguyên tắc xây dựng, các giá trị cốt lõi cũng như khả năng tổ chức thực hiện trong điều kiện thực tế.

Các chuyên gia và nhà khoa học phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Các ý kiến cũng đi sâu vào những vấn đề liên quan đến tổ chức HTX, thành viên, quản trị, hoạt động sản xuất - kinh doanh, liên kết chuỗi, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Đối với Bộ tiêu chí, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát và lượng hóa cụ thể hơn các tiêu chí thành phần; đồng thời xác định rõ phương pháp đánh giá và nguồn minh chứng. Việc này nhằm bảo đảm quá trình đánh giá, công nhận mô hình có cơ sở rõ ràng, khách quan, minh bạch và phản ánh đúng chất lượng hoạt động của HTX.

Các đại biểu cũng lưu ý yêu cầu tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quá trình đánh giá; việc xác định kết quả cần dựa trên các nguồn dữ liệu tin cậy, hạn chế đánh giá mang tính hình thức.

Kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đánh giá các ý kiến tại Hội thảo đã góp phần làm rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn để tiếp tục xây dựng Đề án cũng như Bộ tiêu chí.

Ông Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Đồng thời, đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện Bộ tiêu chí theo hướng xác định rõ nội hàm, có khả năng lượng hóa và phải đi kèm minh chứng cụ thể. Các tiêu chí khi áp dụng cũng cần xuất phát từ thực tiễn hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tính phù hợp và khả thi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình yêu cầu Trường Chính trị tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại Hội thảo, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Đề án và Bộ tiêu chí để trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Trong quá trình hoàn thiện và triển khai, cần xây dựng lộ trình cụ thể, khoa học; xác định rõ nội dung, bước đi, nhiệm vụ và kết quả. Việc thực hiện được đặt theo nguyên tắc vừa triển khai, vừa tổng kết, vừa tiếp tục hoàn thiện, lấy thực tiễn làm thước đo và hiệu quả thực chất làm tiêu chí đánh giá.