Thái Nguyên trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 với 72 giải thưởng

Cuộc thi năm nay được triển khai tại 501 trường học trên địa bàn tỉnh, thu hút 204.010 học sinh tham gia, trong đó có 86.365 học sinh tiểu học, 91.324 học sinh THCS và 26.321 học sinh THPT.

Sau vòng sơ khảo tại cơ sở, Ban Tổ chức cấp tỉnh tiếp nhận 1.526 bài viết và 104 video clip của 308 trường học để tổ chức chấm vòng chung khảo.

Đây là năm thứ 7 cuộc thi được tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, hướng tới việc khơi dậy tình yêu sách, niềm say mê đọc sách trong thanh thiếu niên, nhi đồng.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Cuộc thi được triển khai rộng rãi tới học sinh, sinh viên, học viên tại các trường tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

Để tạo điều kiện cho thí sinh thể hiện khả năng và phát huy tính sáng tạo, Ban Tổ chức mở rộng hình thức dự thi, gồm bài viết tay, bài đánh máy và video clip. Trong đó, hình thức video clip tạo thêm cách thức mới để học sinh truyền tải tình yêu sách, đồng thời góp phần đưa văn hóa đọc đến gần hơn với thế hệ trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, chất lượng bài dự thi năm nay có nhiều điểm nổi bật. Nhiều tác phẩm thể hiện ý tưởng mới, cách trình bày sáng tạo và sự hiểu biết phù hợp với từng độ tuổi. Đáng chú ý, chủ đề về lịch sử dân tộc, các danh nhân, những cống hiến và sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ được nhiều học sinh lựa chọn, qua đó góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và giáo dục truyền thống cách mạng.

Bên cạnh nội dung, nhiều bài dự thi được đầu tư kỹ về hình thức, có phần minh họa sinh động, cách trình bày phong phú. Một số bài viết sử dụng ngôn từ trong sáng, hồn nhiên, thể hiện chân thực suy nghĩ và tâm lý lứa tuổi; có những câu chuyện do chính học sinh sáng tác, tạo được cảm xúc và sức lan tỏa.

Việc tổ chức cuộc thi bằng nhiều hình thức cũng giúp các bài dự thi có thể tiếp tục được sử dụng làm sản phẩm truyền thông phục vụ hoạt động thư viện, ngày hội đọc sách và giáo dục văn hóa đọc tại các cơ sở giáo dục.

Kết thúc vòng chung khảo cấp tỉnh, Ban Tổ chức trao 57 giải cá nhân, gồm 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 24 giải Khuyến khích và 15 giải Chuyên đề.

Ba thí sinh giành giải Nhất gồm Vũ Đỗ Phương Liên, lớp 4B, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phường Phan Đình Phùng; Vũ Dĩnh Kiệt, lớp 6A3, Trường THCS Độc Lập, phường Tích Lương và Hà Thị Ngọc Hân, lớp 11A1, Trường THPT Chu Văn An.

Ba thí sinh giành giải Nhất tại cuộc thi. Ảnh: Q.T

Ban Tổ chức cũng trao 16 giải tập thể cho các trường có nhiều thí sinh đạt giải chất lượng cao và những trường có tỷ lệ học sinh tham gia cuộc thi cao.

Từ kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức lựa chọn 3 thí sinh tiêu biểu, xuất sắc nhất để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương, khen thưởng Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026.

Qua 7 lần tổ chức, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên ngày càng tạo được sức lan tỏa trong trường học và cộng đồng. Hoạt động này góp phần khuyến khích học sinh duy trì thói quen đọc, nâng cao kỹ năng đọc và vận dụng những giá trị từ sách vào học tập, cuộc sống, qua đó từng bước phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.