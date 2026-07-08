Thái Nguyên: Trao mô hình nuôi trâu sinh sản, tiếp sức người dân Yên Trạch vươn lên thoát nghèo

Thực hiện Đề án số 02 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên về hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xã Yên Trạch đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Trạch đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thay vì hỗ trợ mang tính ngắn hạn, địa phương lựa chọn hướng đi bền vững thông qua việc xây dựng các mô hình phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, mô hình chăn nuôi trâu, bò sinh sản được triển khai cho 7 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhằm tạo sinh kế lâu dài, giúp các hộ từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Sáng 7/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Trạch cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức trao hỗ trợ sinh kế cho gia đình ông Triệu Nguyên Hoàn, ở xóm Ba Luồng Khe Khoang.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Trạch cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức trao hỗ trợ sinh kế cho gia đình ông Triệu Nguyên Hoàn, ở xóm Ba Luồng Khe Khoang. Ảnh: MTTQ xã Yên Trạch

Tại buổi trao hỗ trợ, lãnh đạo địa phương bày tỏ mong muốn gia đình ông Triệu Nguyên Hoàn sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, tập trung chăm sóc và phát triển đàn vật nuôi để mô hình phát huy giá trị kinh tế, tạo nguồn thu nhập ổn định, qua đó từng bước cải thiện đời sống và phát triển kinh tế gia đình.

Theo đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Trạch, việc hỗ trợ con giống không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về kinh tế mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng các lực lượng xã hội đối với những hộ dân còn gặp nhiều khó khăn.

Những mô hình sinh kế được triển khai từ Đề án số 02 được kỳ vọng sẽ tạo động lực để các hộ nghèo, hộ cận nghèo mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, từng bước tự chủ về kinh tế thay vì phụ thuộc vào các hình thức hỗ trợ trước mắt. Đây cũng là giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn xã Yên Trạch.

Thông qua sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị cùng sự chung tay của cộng đồng, các chương trình hỗ trợ sinh kế đang từng bước lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, giúp người dân có thêm niềm tin và động lực để vươn lên bằng chính sức lao động của mình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.