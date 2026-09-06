Thái Nguyên: Tường nhà dân bất ngờ bị sập vì sạt lở đất

Khoảng 6h30' sáng 6/9, tại tổ 12, phường Bắc Kạn, của tỉnh Thái Nguyên, một khối lượng lớn đất đá bất ngờ sạt xuống khiến một bên tường ngôi nhà của hộ gia đình bà Ma Thị Huyền đổ sập.

Phía sườn nhà bà Ma Thị Huyền, tổ 12 phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên nới xảy ra sự cố sạt trượt đất. Ảnh: Chiến Hoàng

Thông tin với Dân Việt, bà Nông Thị Thanh Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Kạn cho biết, sự việc xảy ra vào sáng sớm. Trước đó, khu vực phía cạnh sườn nhà bà Ma Thị Huyền đã có dấu hiệu sạt lở nhẹ và được chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc nhở nên hộ bà Huyền đã không còn ở đó.

Khu vực tường bị đổ sập do sạt lở đất tại nhà bà Ma Thị Huyền, tổ 12, Phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Chiến Hoàng

Lực lượng chức năng tiến hành phân luồng trên tuyến QL.3, gần vị trí xảy ra sự cố sạt lở đất. Ảnh: Chiến Hoàng

“Nhờ được tuyên truyền, nhắc nhở mà vụ sạt lở đất xảy ra tại tổ 12 phường Bắc Kạn sáng nay không có thiệt hại về người. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã có mặt hỗ trợ gia đình, đồng thời phân luồng giao thông do khu vực sạt lở nằm gần tuyến đường Quốc lộ 3", Phó Chủ tịch UBND Phường Bắc Kạn cho biết thêm.