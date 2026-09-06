Thái Nguyên: Tường nhà dân bất ngờ bị sập vì sạt lở đất
Chiến Hoàng
06/09/2026 10:14 AM (GMT+7)
Một vụ sạt lở đất bất ngờ xảy ra tại phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên đã khiến một ngôi nhà bị sập tường.
Khoảng 6h30' sáng 6/9, tại tổ 12, phường Bắc Kạn, của tỉnh Thái Nguyên, một khối lượng lớn đất đá bất ngờ sạt xuống khiến một bên tường ngôi nhà của hộ gia đình bà Ma Thị Huyền đổ sập.
Thông tin với Dân Việt, bà Nông Thị Thanh Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Kạn cho biết, sự việc xảy ra vào sáng sớm. Trước đó, khu vực phía cạnh sườn nhà bà Ma Thị Huyền đã có dấu hiệu sạt lở nhẹ và được chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc nhở nên hộ bà Huyền đã không còn ở đó.
“Nhờ được tuyên truyền, nhắc nhở mà vụ sạt lở đất xảy ra tại tổ 12 phường Bắc Kạn sáng nay không có thiệt hại về người. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã có mặt hỗ trợ gia đình, đồng thời phân luồng giao thông do khu vực sạt lở nằm gần tuyến đường Quốc lộ 3", Phó Chủ tịch UBND Phường Bắc Kạn cho biết thêm.
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