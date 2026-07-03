Thái Nguyên tuyên dương học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi cấp quốc gia
PV
03/07/2026 6:03 PM (GMT+7)
Sáng 3/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng các học sinh và giáo viên đạt thành tích nổi bật tại các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia năm học 2025 - 2026.
Năm học 2025 – 2026, ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên tiếp tục ghi dấu nhiều thành tích nổi bật, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục mũi nhọn. Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, toàn tỉnh có 215 học sinh tham gia, trong đó 125 em đoạt giải, đạt tỷ lệ 58,14%. Kết quả gồm 3 giải Nhất, 25 giải Nhì, 38 giải Ba và 59 giải Khuyến khích, đưa Thái Nguyên xếp thứ 9 toàn quốc về số lượng học sinh đạt giải. Đây cũng là thành tích cao nhất của tỉnh tại kỳ thi này từ trước đến nay.
Không chỉ khẳng định chất lượng đào tạo học sinh giỏi, phong trào nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong trường học cũng tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh năm học vừa qua thu hút 234 dự án tham gia. Từ đó, ngành Giáo dục lựa chọn 6 dự án xuất sắc dự thi cấp quốc gia và giành được 1 giải Ba cùng 1 giải Tư.
Ở lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo, học sinh Thái Nguyên tiếp tục tạo dấu ấn tại Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VIII khi xuất sắc giành 1 giải Nhất và 2 giải Ba.
Nhiều học sinh tiêu biểu đã ghi tên mình vào bảng vàng thành tích của tỉnh. Em Nguyễn Cảnh Khánh, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên xuất sắc giành giải Nhất môn Toán và được lựa chọn tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Toán quốc tế. Hai học sinh Bùi Hoàng Anh và Trịnh Phương Thúy của Trường THPT Chuyên Thái Nguyên cùng đoạt giải Nhất môn Tiếng Trung.
Một điểm nhấn đáng chú ý khác là Trường THPT Võ Nhai lần đầu tiên có học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, đánh dấu bước tiến quan trọng của nhà trường trong công tác bồi dưỡng học sinh mũi nhọn.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn biểu dương những thành tích nổi bật mà ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà, đội ngũ nhà giáo cùng các em học sinh đã đạt được trong năm học 2025 - 2026. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, những kết quả này là minh chứng rõ nét cho tinh thần vượt khó, sự đổi mới trong tư duy dạy và học, cũng như sự nỗ lực không ngừng của các nhà trường, giáo viên và học sinh; qua đó tiếp tục nâng cao uy tín và thương hiệu giáo dục của Thái Nguyên.
Để duy trì và phát huy những thành quả đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời phát triển giáo dục mũi nhọn theo hướng bài bản, chuyên sâu và bền vững. Cùng với đó là đổi mới công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động dạy và học.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh giáo dục STEM, nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng số cho học sinh nhằm tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Song song với việc nâng cao chất lượng chuyên môn, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng số, hệ thống phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm và thư viện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Việc xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian tới, tỉnh sẽ nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, thu hút và trọng dụng đội ngũ giáo viên giỏi, đặc biệt là những giáo viên trực tiếp tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.
Gửi gắm tới các em học sinh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên mong muốn các em tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, không ngừng học tập, sáng tạo, rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng để trở thành những công dân ưu tú, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh, bền vững của quê hương Thái Nguyên cũng như đất nước.
Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VIII năm 2026.
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng trao thưởng cho 125 học sinh và 58 giáo viên có học sinh đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; khen thưởng 4 học sinh và 2 giáo viên có thành tích tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025 - 2026. Tổng kinh phí khen thưởng được trao trong dịp này là hơn 2,03 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã tặng Giấy khen cho các học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia trong năm học 2025 - 2026, ghi nhận những đóng góp quan trọng của thầy và trò vào thành tích chung của ngành giáo dục địa phương.
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