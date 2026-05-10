Thái Nguyên: Xử lý tài xế vi phạm tốc độ, nồng độ cồn và chống đối người thi hành công vụ
PV
10/05/2026 10:37 PM (GMT+7)
Lực lượng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, khống chế một trường hợp lái xe ô tô vi phạm tốc độ, nồng độ cồn và có hành vi chống người thi hành công vụ, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và người tham gia giao thông.
Thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên về đợt tổng kiểm tra, xử lý các chuyên đề vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, chiều 10/5, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Điềm Thụy cùng lực lượng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến ĐT266.
Khoảng 14 giờ 16 phút cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến đường hướng từ xã Phú Bình đi phường Sông Công, tổ công tác phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 20A-727.xx lưu thông với tốc độ 64km/h tại khu vực giới hạn 50km/h.
Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, tài xế không chấp hành mà tiếp tục tăng tốc, điều khiển xe lạng lách, lao thẳng về phía tổ công tác với mục đích bỏ chạy. Nhận thấy người điều khiển phương tiện có dấu hiệu bất thường và nếu tiếp tục lưu thông có thể đe dọa an toàn của người đi đường, lực lượng Cảnh sát giao thông đã sử dụng xe chuyên dụng biển kiểm soát 20A-001.86 để truy bám, đồng thời liên tục phát loa yêu cầu dừng xe.
Sau quãng đường khoảng 2,5km, khi di chuyển đến khu vực Khu công nghiệp Điềm Thụy, tài xế bắt đầu giảm tốc độ. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận để kiểm tra phương tiện. Tuy nhiên, khi cán bộ Cảnh sát giao thông vừa mở cửa xe, người điều khiển ô tô bất ngờ đạp ga, cho xe đâm mạnh vào phần cánh cửa bên phải của xe chuyên dụng nhằm cản trở, chống đối lực lượng đang thi hành nhiệm vụ.
Trước hành vi manh động của tài xế, Tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Điềm Thụy và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khống chế, xác minh danh tính người vi phạm là D.T.H. (SN 1998), trú tại xóm La Sơn 2, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,053 mg/lít khí thở. Ngoài các lỗi vi phạm giao thông, tài xế còn bị xác định có hành vi chống người thi hành công vụ.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thụ lý, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
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