"Thám hiểm siêu thị" - xu hướng du lịch gây sốt khắp thế giới và đang khuấy đảo TikTok

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Mỗi khi đặt chân xuống một đất nước xa lạ, Becca Blond - một nhà sáng tạo nội dung du lịch kỳ cựu - lại duy trì một thói quen chẳng có chút liên quan nào đến việc săn lùng các điểm thăm quan nổi tiếng hay tìm kiếm con phố ăn ảnh nhất thành phố. Ngay trước khi kịp mở tung vali, điểm đến đầu tiên của cô luôn là siêu thị gần nhất.

Hóa ra, Becca không hề cô đơn trên hành trình này. Theo các dữ liệu xu hướng gần đây, "supermarket safaris" đang là trào lưu du lịch gây bão với khoảng 50 triệu bài đăng trên TikTok.

Các siêu thị địa phương, cửa hàng tạp hóa khu phố và cửa hàng tiện lợi nước ngoài bỗng trở thành những trạm dừng chân bắt buộc phải ghé thăm. Tại đây, du khách có thể tìm mua các món ăn vặt vùng miền với giá rẻ giật mình, săn những món quà lưu niệm đậm chất bản địa và quan trọng nhất là trải nghiệm hơi thở đời thường chân thực nhất của một điểm đến.

Báo cáo xu hướng du lịch năm 2026 của Skyscanner cũng đã định vị du lịch siêu thị là một phần trong làn sóng ẩm thực mang tên "Shelf Discovery", đồng thời chỉ ra rằng có tới 31% du khách Mỹ lên kế hoạch khám phá các siêu thị địa phương trong năm nay. Trên trang chuyên đề của mình, Skyscanner ghi nhận mức ấn tượng hơn: 55% du khách Mỹ luôn hoặc thường xuyên ghé thăm các siêu thị bản địa khi ra nước ngoài.

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Tại sao du lịch siêu thị lại bỗng dưng gây bão toàn cầu?

Sức hút của trào lưu này vô cùng đơn giản: siêu thị không sinh ra để lấy lòng khách du lịch. Chúng phục vụ chính những người dân sinh sống tại đó, và đó là lý do các kệ hàng lại mang tính phản chiếu văn hóa rõ nét đến vậy.

Trên các diễn đàn du lịch và mạng xã hội, mọi người đang hào hứng khoe chiến tích siêu thị, so sánh các chuỗi bán lẻ vùng miền và biến các lối đi bày biện đồ ăn vặt thành những chuyến dã ngoại tìm hiểu văn hóa thực thụ. Thay vì chi trả toàn bộ các bữa ăn tại nhà hàng đắt đỏ, họ tự tay thiết kế những buổi tiệc picnic ngay trong phòng khách sạn, lùng sục các loại kẹo truyền thống, vơ vét gia vị vùng miền và mang về nhà những món quà lưu niệm ăn được với giá chỉ vài đô la thay vì mức giá cắt cổ tại các cửa hàng lưu niệm.

Các nhà sáng tạo nội dung cũng góp phần đắc lực đẩy trào lưu này lên cao. Khi tài khoản Instagram @victorxgrace đăng tải một video ghi lại cảnh ghé thăm các siêu thị khi đi du lịch, nó đã thu hút tới 1,2 triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận tâm đắc như: "Đây mới là bảo tàng miễn phí" hay "Nếu tôi không thử đồ ăn và quà vặt bản địa, tôi đi du lịch làm gì?".

Bí kíp săn lùng "báu vật" tại khu vực gia vị

Đời sống xê dịch liên tục dạy cho con người ta bài học: hãy ngừng mua những món đồ lưu niệm bám bụi, những cục nam châm sản xuất hàng loạt hay móc khóa sân bay bị hét giá trên trời. Thay vào đó, mục tiêu tối thượng là tìm kiếm những món quà lưu niệm rẻ tiền, dễ đóng gói và có khả năng đưa các giác quan của bạn lập tức quay trở lại một tọa độ địa lý cụ thể nào đó ngay cả khi cơn mệt mỏi do chênh lệch múi giờ đã phai nhạt.

Bí quyết bất di bất dịch của những tín đồ sành sỏi là lờ đi các tuyến phố mua sắm sầm uất dành cho khách du lịch và lao thẳng tới khu vực gia vị, làm bánh. Sốt ớt địa phương và các loại gia vị vùng miền chính là món quà lưu niệm tuyệt vời nhất bởi chúng đại diện cho hương vị nguyên bản, chân thật nhất từ căn bếp của một quốc gia.

Khi lang thang trong một siêu thị tại Nam Á hay Nam Phi, "chiến lợi phẩm" sáng giá nhất chính là một chai sốt Peri-Peri chuẩn vị. Được làm từ ớt Bird’s Eye hoang dã kết hợp cùng tỏi và chanh tươi, loại sốt này mang lại vị cay sắc sảo, đượm nắng mà các nhà hàng phục vụ khách du lịch thường phải giảm bớt độ cay cho dễ ăn.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, việc bỏ qua cảnh mặc cả căng thẳng và đám đông chen chúc tại các khu chợ gia vị lịch sử sẽ dẫn bạn đến những kệ hàng khu phố yên tĩnh, nơi bày bán đầy ắp những bông ớt Isot biber màu tím thẫm hoặc vảy ớt Urfa. Những lớp vảy ớt phơi nắng ngâm dầu này mang hương vị khói đặc trưng, phảng phất chút dư vị sô-cô-la có khả năng biến một món ăn tự nấu đơn giản trở nên bùng nổ.

Ngay tại Ý - quốc gia nổi tiếng toàn cầu về mì ống và dầu ô-liu - một chuyến ghé thăm siêu thị địa phương cũng hé lộ một nền văn hóa gia vị rực rỡ ít ai ngờ tới. Nằm gọn trên các kệ hàng vùng miền là những hũ Bomba Calabrese, loại sốt ớt cay rực rỡ ngâm trong dầu ô-liu đậm đặc.

Đây là thứ nguyên liệu quen thuộc mà người dân địa phương thường trộn vào trứng ốp la buổi sáng, phết lên bánh mì panini giòn rụm hoặc thả thẳng vào sốt mì ống để tạo điểm nhấn cay nồng đậm chất miền Nam nước Ý.

Cứu tinh cho ví tiền giữa thời bão giá

Bên cạnh niềm vui khám phá văn hóa, du lịch siêu thị đã nổi lên như một liều thuốc giải cứu tuyệt vời trước tình trạng lạm phát du lịch toàn cầu. Mua sắm tại các siêu thị địa phương cho phép bạn tận hưởng các truyền thống ẩm thực đẳng cấp thế giới với mức ngân sách cực kỳ tiết kiệm, giúp bù đắp chi phí đắt đỏ cho vé máy bay và nơi lưu trú.

Việc thưởng thức phô mai vùng miền, bánh mì thủ công mới nướng và những loại trái cây độc lạ sẽ tạo nên một buổi dã ngoại công viên đẳng cấp với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với bữa tối nhà hàng tầm thường nhưng bị hét giá trên trời.

Bên cạnh đó, một xu hướng phụ vô cùng thú vị đang nở rộ xoay quanh chiếc túi đi chợ tái sử dụng bình dị. Giờ đây, thay vì chen chân vào các cửa hàng thời trang xa xỉ, du khách lại tự hào lùng mua những chiếc túi vải canvas bền chắc, màu sắc rực rỡ có in logo của các chuỗi siêu thị quốc tế bình dân.

Việc xách một chiếc túi siêu thị thiết kế đẹp mắt, ít đụng hàng từ Rome, Tokyo hay Cape Town trong một buổi đi chợ cuối tuần tẻ nhạt tại quê nhà đã trở thành tấm huy chương danh giá của giới xê dịch ngầm. Nó phát đi thông điệp rằng bạn không chỉ ghé thăm một vùng đất, mà bạn thực sự đã sống cùng nó.

Bí kíp càn quét siêu thị nước ngoài như một người bản địa

Việc đưa xu hướng này vào chuyến phiêu lưu tiếp theo của bạn vô cùng đơn giản. Chiến lược khôn ngoan nhất là nhắm thẳng vào các chuỗi siêu thị mà người dân bản địa thực sự tin dùng cho nhu cầu mua sắm hàng tuần, thay vì các chợ hữu cơ chuyên phục vụ người nước ngoài.

Khi đã bước vào bên trong, hãy để sự tò mò dẫn lối. Hãy đối xử với các kệ hàng ăn vặt như một phòng trưng bày nghệ thuật, khám phá tủ lạnh để tìm những loại phô mai địa phương chưa từng nghe tên, và quan sát kỹ các quầy đồ ăn sẵn để xem các gia đình bản địa thường mua nhanh món gì cho một buổi tối bận rộn.

Tuy nhiên, hãy lưu ý kiểm tra các quy định hải quan quốc tế trước khi đóng gói hành lý trở về nhà. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ luôn khuyến cáo du khách khai báo tất cả các sản phẩm nông nghiệp và lưu ý rằng các mặt hàng bị hạn chế có thể bao gồm thịt, trái cây rau củ tươi, hạt giống, đất và một số sản phẩm từ động vật, thực vật.

Nói cách khác, các loại sốt đóng chai kín, gia vị đóng gói, bánh nướng và đồ ăn vặt để được lâu ở nhiệt độ phòng luôn là lựa chọn khôn ngoan hơn hẳn so với thực phẩm tươi sống hay bất kỳ thứ gì có thể khiến nhân viên hải quan phải nhíu mày.

Vì vậy, trong chuyến hành trình tiếp theo đến một vùng đất hoàn toàn mới, hãy cho phép bản thân rời xa những di tích truyền thống. Hãy cầm lấy một chiếc xe đẩy, thả mình vào mê cung rực rỡ và đầy ắp hương vị của khu chợ khu phố, và khám phá hương vị đích thực của thế giới qua từng lối đi trong siêu thị.