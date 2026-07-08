Thâm hụt thương mại Mỹ tăng vọt, nhập khẩu lập kỷ lục vì làn sóng đầu tư AI

Các container vận chuyển nằm trên tàu Maersk neo đậu tại cảng Los Angeles ở Long Beach, California, Mỹ ngày 10/3/2026. Ảnh REUTERS/Caroline Brehman

Theo số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 7/7, thâm hụt thương mại của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng 42,2%, lên 77,6 tỷ USD trong tháng 5, mức cao nhất kể từ tháng 3/2025. Con số này gần tương đương dự báo 78,5 tỷ USD của các chuyên gia do Reuters khảo sát.

Nhập khẩu tăng mạnh vì AI và lo ngại địa chính trị

Nguyên nhân chính khiến thâm hụt thương mại gia tăng là nhập khẩu tăng mạnh, trong khi xuất khẩu suy giảm.

Tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 3,3%, lên 395,3 tỷ USD, mức cao nhất trong 14 tháng. Trong khi đó, xuất khẩu giảm 3,2%, còn 317,7 tỷ USD.

Các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Mỹ đã đẩy mạnh nhập khẩu để tránh nguy cơ thiếu hàng và giá cả leo thang do căng thẳng tại Trung Đông cũng như khả năng Mỹ áp dụng thêm các mức thuế mới.

Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu thiết bị công nghệ.

Ông Oren Klachkin, chuyên gia kinh tế của Nationwide, nhận định sức mạnh của nhập khẩu phản ánh nhu cầu nội địa tại Mỹ vẫn rất vững chắc.

"Đầu tư vào AI vẫn đang duy trì đà tăng rất mạnh", ông nói.

Nhập khẩu hàng công nghệ lập kỷ lục

Đáng chú ý nhất là nhập khẩu hàng hóa tư liệu sản xuất tăng thêm 1,1 tỷ USD, lên mức kỷ lục 128 tỷ USD.

Động lực chính đến từ nhu cầu nhập khẩu: Linh kiện máy tính; Chất bán dẫn (chip); Máy bay dân dụng và phụ tùng; Máy phát điện; Động cơ công nghiệp.

Theo Reuters, các doanh nghiệp Mỹ vẫn đang chi mạnh cho hạ tầng AI, trong khi phần lớn thiết bị phục vụ lĩnh vực này phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh theo lạm phát, giá trị nhập khẩu nhóm hàng tư liệu sản xuất thực tế lại giảm từ 110,5 tỷ USD xuống 108,7 tỷ USD, khiến giới phân tích cho rằng đóng góp của AI vào tăng trưởng GDP quý II có thể thấp hơn những quý trước.

Người tiêu dùng Mỹ vẫn mạnh tay chi tiêu

Ngoài nhóm thiết bị công nghệ, nhập khẩu hàng tiêu dùng cũng tăng 3,5 tỷ USD, chủ yếu ở: Dược phẩm; Điện thoại di động; Hàng gia dụng.

Nhập khẩu ô tô, phụ tùng và động cơ tăng thêm 2,2 tỷ USD, chủ yếu là xe du lịch.

Theo các nhà kinh tế, xu hướng này cho thấy chi tiêu tiêu dùng của người Mỹ có thể đang phục hồi sau khi gần như chững lại trong quý I.

Xuất khẩu đồng loạt giảm

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu của Mỹ giảm trên hầu hết các nhóm hàng.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa giảm 5,1%, xuống còn 210,6 tỷ USD.

Xuất khẩu máy tính, thiết bị công nghệ, dược phẩm và nhiều loại hàng tiêu dùng đều đi xuống.

Xuất khẩu khí tự nhiên cũng giảm 1,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, xuất khẩu dầu thô lại tăng thêm 2 tỷ USD, giúp kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ đạt mức kỷ lục 38,4 tỷ USD, nhờ nhu cầu tăng sau cuộc xung đột giữa Israel và Iran. Hiện Mỹ vẫn là nước xuất khẩu ròng dầu mỏ.

Thâm hụt hàng hóa tiếp tục nới rộng

Riêng thâm hụt thương mại hàng hóa tăng 28,4%, lên 106,5 tỷ USD, cũng là mức cao nhất kể từ tháng 3/2025.

Sau khi điều chỉnh theo lạm phát, mức thâm hụt hàng hóa đạt 100 tỷ USD, tăng gần 19% so với tháng trước.

Theo mô hình dự báo GDPNow của Cục Dự trữ Liên bang Atlanta, kinh tế Mỹ hiện được dự báo chỉ tăng trưởng khoảng 1,4% trong quý II, thấp hơn tốc độ 2,1% của quý I.

Ông John Ryding, cố vấn kinh tế trưởng tại Brean Capital, ước tính cán cân thương mại xấu đi có thể làm giảm khoảng 1,7 điểm phần trăm tăng trưởng GDP thực của Mỹ trong quý II.

Thuế quan vẫn chưa thu hẹp được thâm hụt

Bất chấp các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, Mỹ vẫn ghi nhận thâm hụt thương mại hàng hóa với nhiều đối tác lớn như Việt Nam, Mexico, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Canada, Đức, Hàn Quốc, Ấn Độ và Ireland.

Trong khi đó, Mỹ đạt thặng dư thương mại hàng hóa với Hà Lan, Hong Kong, Australia, Anh và Brazil.

Ở lĩnh vực dịch vụ, Mỹ tiếp tục duy trì thặng dư. Thặng dư thương mại dịch vụ tăng từ 28,3 tỷ USD lên 28,9 tỷ USD nhờ xuất khẩu dịch vụ đạt mức kỷ lục 107,1 tỷ USD, chủ yếu nhờ doanh thu từ du lịch, dù tác động từ World Cup 2026 vẫn chưa được phản ánh rõ trong số liệu.