Thanh Hóa: 100 cán bộ, hội viên nông dân học làm nông nghiệp xanh
Hữu Dụng
09/05/2026 6:39 PM (GMT+7)
Hội Nông dân xã Trung Chính phối hợp với Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Phương Nam tổ chức tập huấn sử dụng chế phẩm sinh học PADCO cho 100 cán bộ, hội viên, nông dân nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.
Ngày 9/5, Hội Nông dân xã Trung Chính (Thanh Hóa) phối hợp với Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Phương Nam tổ chức lớp tập huấn giới thiệu quy trình kỹ thuật sử dụng các sản phẩm, chế phẩm sinh học PADCO trong sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.
Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Vũ Tiến Dũng,Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa; ông Bùi Xuân Thiên, Phó Trưởng Ban Công tác nông dân; cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã cùng 100 cán bộ, hội viên, nông dân xã Trung Chính.
Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu và hướng dẫn cụ thể về công dụng, quy trình sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý rơm rạ thành phân bón trực tiếp ngoài đồng ruộng; xử lý mùi hôi chuồng trại chăn nuôi; phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón; đồng thời hỗ trợ xử lý môi trường và phòng, chống sâu bệnh gây hại cây trồng.
Thông qua hoạt động này, cán bộ, hội viên nông dân được tiếp cận các phương pháp, giải pháp ứng dụng công nghệ vi sinh, hữu cơ trong canh tác và phát triển kinh tế nông nghiệp. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn sinh học; xử lý chất thải chăn nuôi; phân loại chất thải tại nguồn; ủ phân hữu cơ; hỗ trợ sản xuất, chế biến nông sản sạch, an toàn, gắn với phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn, ông Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Với định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, tỉnh Thanh Hóa luôn khuyến khích xây dựng các mô hình nông nghiệp tuần hoàn, tái sử dụng và tái chế chất thải, phụ phẩm nông nghiệp nhằm hình thành chu trình sản xuất khép kín, giảm thiểu lãng phí, nâng cao năng suất gắn với bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Hội Nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và hướng dẫn nông dân sử dụng các chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp; phân loại rác thải tại nguồn; tận dụng rác thải hữu cơ làm phân bón, khử mùi hôi trong chăn nuôi… Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
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