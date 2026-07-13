Thanh Hóa: Cháy lớn tại nhà kho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, huy động robot chữa cháy

Clip Cháy lớn tại nhà kho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (Thanh Hóa).

Khoảng 19 giờ 51 ngày 13/7, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại tầng 2 nhà kho của Công ty TNHH MTV Tự động hóa máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam, thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng (tỉnh Thanh Hóa).

Theo thông tin ban đầu, công nhân phát hiện khói và lửa bốc lên từ khu vực nhà kho, nơi chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã lan nhanh và bao trùm phần lớn khu vực kho hàng.

Cháy lớn tại nhà kho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (Thanh Hóa). Ảnh: HD.

Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã sử dụng các phương tiện sẵn có để khống chế đám cháy bước đầu, đồng thời tổ chức sơ tán công nhân đang làm việc ra khu vực an toàn. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Nhận định vụ cháy có diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã huy động tối đa lực lượng, nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng robot chữa cháy đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Ảnh: HD.

Đến khoảng 21 giờ 38, đám cháy vẫn bùng phát mạnh. Lực lượng chức năng tổ chức nhiều mũi chữa cháy, đồng thời phun nước làm mát các công trình lân cận nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, đến khoảng 22 giờ 17, ngọn lửa vẫn cháy dữ dội bên trong nhà kho, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH được chia thành ba mũi, vừa phun nước hạ nhiệt kết cấu công trình, vừa tập trung dập lửa theo từng khu vực.

Quan sát tại hiện trường cho thấy, đám cháy cơ bản đã được khoanh vùng, hạn chế nguy cơ lan sang các nhà xưởng và công trình lân cận. Tuy nhiên, lượng vật liệu dễ cháy lớn bên trong nhà kho khiến ngọn lửa vẫn âm ỉ và liên tục bùng phát trở lại.

Đến khuya 13/7, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy vẫn tiếp tục được huy động để khống chế hoàn toàn đám cháy. Vụ hỏa hoạn cũng thu hút đông người dân tập trung bên ngoài khu vực xảy ra cháy để theo dõi. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.