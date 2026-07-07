Thanh Hóa đặt mục tiêu GRDP tăng từ 11% trở lên, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn

Kinh tế - xã hội duy trì đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực

Theo dự thảo báo cáo trình hội nghị, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,21%. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định; toàn tỉnh có thêm 35 sản phẩm OCOP, nâng tổng số lên 692 sản phẩm. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, với 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 7/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: MH.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Thu ngân sách Nhà nước đến ngày 24/6 ước đạt 34.202 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh thu hút 64 dự án đầu tư, trong đó có 12 dự án FDI.

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý tài nguyên và môi trường được tăng cường. Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho 147 dự án tồn đọng, kéo dài. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tiếp tục được đẩy mạnh, tỷ lệ thửa đất đáp ứng tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" xếp thứ 14 cả nước.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm. Chất lượng giáo dục được nâng lên. Tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026, Thanh Hóa có 86/90 học sinh đoạt giải, là kết quả cao nhất từ trước đến nay.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh tiếp tục giữ vững; tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh kết nạp 6.246 đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế như tốc độ tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng; một số chỉ tiêu về xuất khẩu, tổng vốn đầu tư thực hiện và doanh thu du lịch còn thấp so với kế hoạch. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, lập quy hoạch, xác định giá đất, giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản công còn chậm. Môi trường đầu tư, cải cách hành chính cần tiếp tục được cải thiện. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, một số xã, phường còn thiếu cán bộ chuyên môn, năng lực của một bộ phận cán bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo động lực tăng trưởng

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo; đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá sát thực chất kết quả thực hiện, phân tích rõ nguyên nhân của các chỉ tiêu đạt thấp, xác định trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: MH.

Các ý kiến tập trung vào các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; xử lý các dự án tồn đọng, chậm tiến độ; đẩy nhanh công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển thị trường.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Thực hiện phương châm "6 rõ", phát huy tinh thần "7 dám"

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Lê Đức Thái cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo, đồng thời giao Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến, tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu, hoàn thiện báo cáo theo hướng phản ánh khách quan, sát thực tiễn; đánh giá đúng kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan gắn với trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương đối với các chỉ tiêu chưa đạt, các nhiệm vụ chậm tiến độ và những tồn đọng kéo dài.

Ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trị hội nghị. Ảnh: MH.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu báo cáo phải thể hiện rõ quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026, trong đó mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Đồng thời ông cũng yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị rà soát toàn diện các nhiệm vụ được giao; xác định rõ những nhiệm vụ còn chậm tiến độ, những khó khăn, vướng mắc và xây dựng phương án khắc phục theo phương châm "6 rõ", gồm: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm.

Cùng với đó, phát huy tinh thần "7 dám": dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung; triển khai nhiệm vụ quyết liệt, xử lý dứt điểm những tồn tại, tạo chuyển biến rõ rệt trên từng lĩnh vực, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2026.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 (đợt 2); chính sách miễn, giảm tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030; mức hỗ trợ hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và nhiều nội dung khác thuộc thẩm quyền.