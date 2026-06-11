Thanh Hóa: Hơn 100 nông dân được tập huấn sử dụng phân bón hiệu quả trong sản xuất lúa

Từ ngày 9 - 12/6, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón đúng cách trong canh tác lúa thân thiện với môi trường cho hơn 100 cán bộ, hội viên nông dân tại các xã Thiệu Tiến, Thiệu Hóa, Thọ Long và Xuân Lập.

Lớp tập huấn tại xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa.

Hoạt động nằm trong Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai tại Thanh Hóa.

Tham dự và chỉ đạo các lớp tập huấn có ông Nguyễn Quốc Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án.

Lớp tập huấn tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa.

Thông qua các lớp tập huấn, hội viên nông dân được cập nhật kiến thức mới, từng bước thay đổi thói quen sử dụng phân bón theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Tại các lớp tập huấn, bà Lê Thị Hương, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, giảng viên của dự án đã trực tiếp hướng dẫn chuyên đề “Kỹ thuật sử dụng phân bón đúng cách trong canh tác lúa thân thiện với môi trường”.

Bà Lê Thị Hương, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, giảng viên của dự án đã trực tiếp hướng dẫn chuyên đề.

Các học viên được phổ biến những kiến thức về lựa chọn loại phân bón phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, kỹ thuật bón đúng thời điểm, đúng liều lượng và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón. Qua đó giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng lúa và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Ngoài phần lý thuyết, các học viên còn trao đổi những khó khăn trong quá trình sản xuất tại địa phương, được giảng viên giải đáp, hướng dẫn các biện pháp hạn chế thất thoát dinh dưỡng, giảm ô nhiễm nguồn nước và nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón trên đồng ruộng.

Ông Nguyễn Quốc Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án trao phân bón và gói chế phẩm sinh học cùng ống đo mực nước của Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông hỗ trợ cho các hộ dân.

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông đã hỗ trợ 2.700kg phân bón, 118 gói chế phẩm sinh học và 72 ống đo mực nước cho 18 hộ tham gia mô hình trình diễn với tổng diện tích 2,7ha lúa.

Các hộ dân được thực hành tại ruộng.

Thông qua các lớp tập huấn, cán bộ Hội và hội viên nông dân được bổ sung kiến thức, kỹ năng sử dụng phân bón khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí đầu tư và hướng tới canh tác lúa theo hướng thân thiện với môi trường.