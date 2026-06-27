Thanh Hóa: Hơn 3.000 người dự lễ mít tinh, phát động giải chạy xây dựng xã, phường không ma túy

Sáng 27/6, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và phát động giải chạy bộ phong trào với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy".

Đại biểu và các vận động viên thực hiện nghi thức tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Ảnh: QT.

Từ sáng sớm, tại Quảng trường Lam Sơn hơn 3.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân tham dự. Cùng thời điểm, chương trình được kết nối trực tuyến tới 166 điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thu hút hàng chục nghìn người hưởng ứng.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi lễ phát động. Ảnh: QT.

Tại buổi lễ, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Chương trình khép lại với nghi thức hưởng ứng phong trào "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy", thể hiện quyết tâm của các cấp, ngành và Nhân dân trong xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham gia chạy hưởng ứng. Ảnh: QT.

Ngay sau lễ mít tinh, giải chạy bộ phong trào chính thức khởi tranh với sự tham gia của hàng nghìn vận động viên. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh… trực tiếp tham gia chạy hưởng ứng.

Giải chạy góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, chung tay xây dựng các xã, phường không ma túy. Ảnh: QT.

Giải chạy không chỉ là hoạt động thể thao hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, chung tay xây dựng các xã, phường không ma túy.