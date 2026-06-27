Thanh Hóa: Hơn 3.000 người dự lễ mít tinh, phát động giải chạy xây dựng xã, phường không ma túy
Hữu Dụng
27/06/2026 8:21 PM (GMT+7)
Hơn 3.000 người tham dự lễ mít tinh và giải chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 tại Thanh Hóa, lan tỏa quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy.
Sáng 27/6, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và phát động giải chạy bộ phong trào với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy".
Từ sáng sớm, tại Quảng trường Lam Sơn hơn 3.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân tham dự. Cùng thời điểm, chương trình được kết nối trực tuyến tới 166 điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thu hút hàng chục nghìn người hưởng ứng.
Tại buổi lễ, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Chương trình khép lại với nghi thức hưởng ứng phong trào "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy", thể hiện quyết tâm của các cấp, ngành và Nhân dân trong xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Ngay sau lễ mít tinh, giải chạy bộ phong trào chính thức khởi tranh với sự tham gia của hàng nghìn vận động viên. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh… trực tiếp tham gia chạy hưởng ứng.
Giải chạy không chỉ là hoạt động thể thao hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, chung tay xây dựng các xã, phường không ma túy.
Hơn 1.200 cán bộ, hội viên Quảng Ninh học tập Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam
Hơn 1.200 cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Quảng Ninh tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Quảng Ninh đạt 105.000 tấn thủy sản sau 6 tháng, tăng tốc chinh phục mốc 200.000 tấn
Với sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 105.000 tấn, tỉnh Quảng Ninh đang bứt tốc mạnh mẽ hướng tới mục tiêu cán mốc hơn 200.000 tấn cho cả năm. Sự chuyển mình đồng bộ tại các vùng trọng điểm từ đặc khu Vân Đồn, Cô Tô cho đến xã Đầm Hà… đang khẳng định tư duy nuôi biển công nghệ cao, phát triển bền vững của ngư dân vùng đất mỏ.
Quảng Ninh xử lý dứt điểm 47 dự án tồn đọng, quyết không để lãng phí đất đai
Ngày 10/7, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Ninh để giám sát kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.
11 quốc gia Đông Nam Á "quy tụ" tại Ninh Bình tranh tài giải vô địch Karate khu vực
Tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Karate Đông Nam Á tổ chức Lễ khai mạc Giải Vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026, đây là giải đấu quốc tế có chất lượng chuyên môn cao hàng đầu khu vực.
Bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV: Thống nhất cao thông qua 24 nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển
Chiều nay (9/7), sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và dân chủ, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Với sự đồng thuận tuyệt đối, 100% đại biểu dự họp đã thống nhất thông qua 24 nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và an sinh của địa phương.
Quảng Ninh đón làn sóng FDI mới với nhà máy chế biến, chế tạo 55 triệu USD tại KCN Bắc Tiền Phong
Ngày 9/7, Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh đã chính thức khánh thành Dự án sản xuất các sản phẩm kim loại và nhựa tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (P. Liên Hòa, Quảng Ninh). Đây là dự án công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn, hứa hẹn tạo cú hích mới cho năng lực sản xuất của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.
Hơn 1.200 cán bộ, hội viên Quảng Ninh học tập Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam
Quảng Ninh đạt 105.000 tấn thủy sản sau 6 tháng, tăng tốc chinh phục mốc 200.000 tấn
Với sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 105.000 tấn, tỉnh Quảng Ninh đang bứt tốc mạnh mẽ hướng tới mục tiêu cán mốc hơn 200.000 tấn cho cả năm. Sự chuyển mình đồng bộ tại các vùng trọng điểm từ đặc khu Vân Đồn, Cô Tô cho đến xã Đầm Hà… đang khẳng định tư duy nuôi biển công nghệ cao, phát triển bền vững của ngư dân vùng đất mỏ.
Quảng Ninh xử lý dứt điểm 47 dự án tồn đọng, quyết không để lãng phí đất đai
11 quốc gia Đông Nam Á "quy tụ" tại Ninh Bình tranh tài giải vô địch Karate khu vực
Bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV: Thống nhất cao thông qua 24 nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển
Chiều nay (9/7), sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và dân chủ, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Với sự đồng thuận tuyệt đối, 100% đại biểu dự họp đã thống nhất thông qua 24 nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và an sinh của địa phương.
Quảng Ninh đón làn sóng FDI mới với nhà máy chế biến, chế tạo 55 triệu USD tại KCN Bắc Tiền Phong
Ngày 9/7, Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh đã chính thức khánh thành Dự án sản xuất các sản phẩm kim loại và nhựa tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (P. Liên Hòa, Quảng Ninh). Đây là dự án công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn, hứa hẹn tạo cú hích mới cho năng lực sản xuất của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.