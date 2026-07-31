Thanh Hóa lần đầu “chấm điểm” 166 xã, phường, Chủ tịch tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm “6 rõ”

Sáng 31/7, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình tổ chức lễ công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Các đại biểu lễ công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2025. Ảnh: HD.

Dự lễ có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh; PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp.

Lần đầu đánh giá DCCI theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Theo kết quả công bố, ở khối sở, ban, ngành cấp tỉnh có 4 đơn vị được xếp hạng tốt. Dẫn đầu là Chi cục Hải quan khu vực X với 77,88 điểm; tiếp đến là Sở Y tế (75,92 điểm), Sở Tài chính (72,77 điểm) và Sở Khoa học và Công nghệ (70,77 điểm). Ngoài ra có 5 đơn vị đạt mức khá và 8 đơn vị xếp loại trung bình.

Đối với khối UBND cấp xã, có 80 xã, phường được xếp hạng tốt. Đứng đầu là UBND xã Sao Vàng với 86,31 điểm; tiếp theo là UBND xã Hoằng Hóa (85,65 điểm) và UBND xã Hà Long (85,22 điểm).

Các đại biểu lễ công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2025. Ảnh: HD.

Theo báo cáo, năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Thanh Hóa lần đầu triển khai bộ chỉ số DCCI giai đoạn 2026-2030, thay thế mô hình DDCI trước đây, phù hợp với việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Thanh Hóa hiện có 14 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 166 xã, phường. Việc mở rộng phạm vi đánh giá đến cấp xã được kỳ vọng sẽ thúc đẩy cải cách hành chính ngay từ cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả thực thi công vụ.

Tuy nhiên, khảo sát của cộng đồng doanh nghiệp cũng chỉ ra nhiều điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ như thủ tục đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng còn kéo dài; chất lượng phục vụ giữa các cơ quan chưa đồng đều; việc công khai thông tin quy hoạch và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tại một số địa phương vẫn còn hạn chế.

Thanh Hóa được đánh giá tiên phong trong cải cách môi trường đầu tư

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng đánh giá Thanh Hóa là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai DCCI theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thể hiện quyết tâm duy trì động lực cải cách ngay trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Các đại biểu lễ công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2025. Ảnh: HD.

Theo Chủ tịch VCCI, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới, Thanh Hóa cần tiếp tục nâng cao chất lượng DCCI; tăng cường đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Ông khẳng định VCCI sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thanh Hóa trong cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy đối thoại công - tư, hoàn thiện thể chế và hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh nghiệp, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của khu vực và cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ", "1 xuyên suốt"

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả DCCI không đơn thuần là bảng xếp hạng mà là cơ sở để đánh giá khách quan chất lượng điều hành, hiệu lực quản lý nhà nước và năng lực phục vụ doanh nghiệp của từng sở, ngành, địa phương.

Ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HD.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2025 là năm đầu tiên Thanh Hóa triển khai đánh giá DCCI đối với toàn bộ 166 xã, phường sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đây là bước mở rộng có ý nghĩa quan trọng, giúp phản ánh rõ hơn hiệu quả cải cách hành chính ở cấp gần doanh nghiệp và người dân nhất.

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả tích cực, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận khoảng cách giữa Thanh Hóa với nhóm địa phương dẫn đầu cả nước vẫn còn khá lớn, thể hiện ở các chỉ số về minh bạch, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, mức độ đồng hành cùng doanh nghiệp và hiệu quả thực thi công vụ.

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương phân tích từng chỉ số thành phần, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục, tuyệt đối không để những tồn tại kéo dài hoặc tái diễn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng trao biểu trưng và tặng hoa cho các sở, ban, ngành thuộc nhóm điều hành tốt. Ảnh: HD.

Đặc biệt, đồng chí yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ" gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đồng thời bảo đảm "1 xuyên suốt", tức một người chịu trách nhiệm từ đầu đến khi hoàn thành công việc, nhằm chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Một điểm mới được Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh là Thanh Hóa đang rà soát, đơn giản hóa quy trình xử lý công việc, xây dựng hệ thống đánh giá cán bộ bằng KPI và ứng dụng công nghệ để giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ theo thời gian thực. Những trường hợp chậm xử lý sẽ được cảnh báo, nhắc nhở và xem xét trách nhiệm trong đánh giá cán bộ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, kết quả DCCI sẽ trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, không để việc khảo sát chỉ dừng lại ở công bố thứ hạng mà phải thực sự tạo chuyển biến trong chất lượng phục vụ doanh nghiệp.

Thanh Hóa cũng xác định chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục, hướng tới mục tiêu mọi thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường số.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trao biểu trưng và tặng hoa cho các xã, phường thuộc nhóm tốt. Ảnh: HD.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, tỉnh cũng đang đổi mới phương thức thu hút đầu tư, tập trung xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, hoàn thiện hạ tầng, logistics, cải cách thủ tục hành chính và triển khai các "luồng xanh" đối với nhà đầu tư đáp ứng điều kiện. Mục tiêu là để chính môi trường đầu tư thuận lợi trở thành yếu tố hấp dẫn, thu hút doanh nghiệp đến với Thanh Hóa và tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng nhà đầu tư.

Khẳng định quyết tâm của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết tiếp tục chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, kiến tạo và phục vụ; tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, an toàn, ổn định, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực phía Bắc và cả nước.