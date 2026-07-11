Thanh Hóa sẽ thu hồi các dự án cụm công nghiệp chậm tiến độ kéo dài
Hữu Dụng
11/07/2026 8:25 PM (GMT+7)
Thanh Hóa sẽ xem xét thu hồi các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) chậm triển khai trong thời gian dài theo quy định của pháp luật, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.
Đây là chỉ đạo của ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa tại hội nghị giao ban đánh giá tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2026, diễn ra ngày 11/7 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 30 xã, phường có dự án CCN.
Theo báo cáo tại hội nghị, đến hết tháng 6/2026, Thanh Hóa có 49 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư đang triển khai với tổng diện tích khoảng 1.741,67ha. Trong đó có 23 CCN ở khu vực đồng bằng, 13 CCN ven biển và 13 CCN tại miền núi.
Tổng vốn đăng ký đầu tư các dự án hạ tầng CCN đạt khoảng 12.872,74 tỷ đồng, song đến nay các doanh nghiệp mới giải ngân khoảng 6.044,11 tỷ đồng, tương đương 47% tổng vốn đăng ký.
Về tiến độ thực hiện, có 12 CCN cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và đã, đang thu hút nhà đầu tư thứ cấp; 5 CCN cơ bản hoàn thiện; 16 CCN hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đang thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất và đầu tư hạ tầng; 16 CCN còn lại đang triển khai GPMB và hoàn thiện thủ tục đầu tư.
Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiều địa phương đã đẩy nhanh tiến độ GPMB, vượt kế hoạch đề ra như các xã Như Thanh, Trung Chính... Một số CCN sau khi hoàn thiện hạ tầng đã thu hút doanh nghiệp thứ cấp, tạo việc làm cho khoảng 15.400 lao động địa phương, tiêu biểu như CCN Vạn Hà, Bắc Hoằng Hóa, Vạn Thắng - Yên Thọ và Thái - Thắng.
Tuy nhiên, một số dự án vẫn chậm tiến độ do vướng mắc trong bồi thường, GPMB, xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất và hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng.
Kết luận hội nghị, ông Mai Xuân Liêm ghi nhận những địa phương, chủ đầu tư có kết quả tích cực trong triển khai các dự án CCN, đồng thời cho rằng vẫn còn nhiều dự án chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường có dự án CCN cùng các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện để các chủ đầu tư triển khai dự án đúng kế hoạch.
Đối với các dự án đang thực hiện GPMB, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, thường xuyên kiểm tra tiến độ và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để chậm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.
Các sở, ngành được giao phối hợp tháo gỡ những vướng mắc về xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất và các thủ tục liên quan. Trong đó, Sở Công Thương chủ trì theo dõi tiến độ, đôn đốc các địa phương và chủ đầu tư; phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát quy trình, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục, phấn đấu rút ngắn một nửa thời gian giải quyết so với quy định hiện hành.
Đáng chú ý, ông Mai Xuân Liêm yêu cầu rà soát các dự án chậm triển khai kéo dài. Đối với những trường hợp chủ đầu tư không triển khai xây dựng hạ tầng hoặc chậm chuyển kinh phí bồi thường, GPMB cho địa phương trong thời gian dài, UBND tỉnh sẽ xem xét thu hồi dự án theo quy định của pháp luật.
Cùng với đó, tỉnh sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các sở, ngành, địa phương nếu để xảy ra tình trạng dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan từ phía cơ quan quản lý nhà nước.
Đối với các chủ đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu tập trung nguồn lực thi công hạ tầng kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh. Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư nhà máy song song với quá trình xây dựng hạ tầng CCN, qua đó sớm đưa dự án vào hoạt động, tạo việc làm và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
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