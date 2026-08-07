Thanh Hóa siết chặt phòng ngừa lạm thu trong trường công trong năm học mới

Ngày 7/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng vừa ký ban hành quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học; danh mục, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập, có hiệu lực từ ngày 20/8/2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: QT.

Theo đó, quyết định áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; trẻ em, học sinh, học viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục này cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đáng chú ý, mức thu dịch vụ tuyển sinh đầu cấp được quy định cụ thể theo từng loại hình.

Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, mức thu dự kiến là 100.000 đồng/học sinh/môn thi. Riêng tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lam Sơn, mức thu đối với môn chuyên là 280.000 đồng/môn, còn các môn không chuyên vẫn là 100.000 đồng/môn. Trường hợp thí sinh có nhu cầu phúc khảo, mức thu dự kiến là 90.000 đồng/môn chuyên và 55.000 đồng/môn chung.

Đối với hình thức xét tuyển vào các lớp đầu cấp ở bậc mầm non, tiểu học, THCS và lớp 10 chương trình giáo dục thường xuyên, mức thu dự kiến là 25.000 đồng/học sinh/đợt xét tuyển.

Ngoài các khoản thu tuyển sinh, dự thảo cũng quy định danh mục các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục được phép triển khai tại trường công.

Trong đó, phí trông giữ xe đạp là 20.000 đồng/học sinh/tháng, còn xe đạp điện, xe máy điện và xe máy là 40.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với dịch vụ bán trú, mức hỗ trợ chăm sóc bán trú dự kiến 140.000 đồng/học sinh/tháng, thuê người nấu ăn 75.000 đồng/học sinh/tháng. Riêng đồ dùng bán trú, học sinh tuyển mới hoặc tham gia lần đầu đóng 400.000 đồng/năm học, các năm tiếp theo là 200.000 đồng/năm học.

Cũng theo quy định này mức thu đối với dịch vụ chăm sóc trẻ mầm non vào thứ Bảy, Chủ nhật và dịp hè là 45.000 đồng/học sinh/ngày; dịch vụ quản lý học sinh tiểu học tiết cuối buổi chiều 92.000 đồng/học sinh/tháng.

Trường THPT Hoằng Hóa 3 (xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: QT.

Đối với các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa và làm quen tiếng Anh, mức thu dự kiến là 12.000 đồng/tiết đối với giáo viên người Việt Nam và 30.000 đồng/tiết đối với giáo viên nước ngoài.

Bên cạnh đó, quyết định còn quy định mức thu dịch vụ liên lạc điện tử 50.000 đồng/học sinh/năm học; nước uống 12.000 đồng/học sinh/tháng; học phẩm phục vụ thi, kiểm tra 63.000 đồng/năm học đối với tiểu học và 84.000 đồng/năm học đối với THCS, THPT; vệ sinh trường lớp đối với bậc mầm non, tiểu học là 15.000 đồng/học sinh/tháng.

Ngoài ra, theo quyết định việc tổ chức các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, đúng mục đích, phù hợp điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục và đúng quy định pháp luật. Đồng thời, các cơ sở giáo dục không được thu cao hơn mức quy định hoặc đặt ra các khoản thu trái quy định.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương tăng cường giám sát, ngăn ngừa tình trạng lạm thu, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng các khoản thu tại các cơ sở giáo dục công lập.