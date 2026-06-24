Thanh Hóa tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức cấp xã để xây dựng phương án biên chế mới
Hữu Dụng
24/06/2026 9:01 AM (GMT+7)
Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành văn bản tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức cấp xã trong thời gian xây dựng phương án giao biên chế mới. Quyết định được đưa ra khi cấp xã đang đảm nhiệm hơn 1.060 nhiệm vụ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Văn bản số 569-CV/TU ngày 22/6/2026 về việc tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức cấp xã.
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tạm dừng việc tuyển dụng công chức, viên chức cấp xã trong thời gian Trung ương đang tiến hành sơ kết 1 năm vận hành mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.
Hiện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đang chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng phương án giao biên chế mới cho các cơ quan, địa phương trên cơ sở khối lượng công việc, nhiệm vụ được giao và phân loại đơn vị hành chính.
Việc xác định biên chế sẽ căn cứ vào nhiều tiêu chí như diện tích tự nhiên, quy mô dân số, điều kiện hạ tầng, mức độ phát triển kinh tế xã hội và đặc thù của từng địa phương.
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Thanh Hóa đã giảm từ 547 xã, phường, thị trấn xuống còn 166 đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời, sau khi kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện, cấp xã được phân cấp, ủy quyền và tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới.
Theo báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã trên địa bàn tỉnh hiện đảm nhiệm hơn 1.060 nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện.
Thực tế này tạo áp lực lớn về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực ở cơ sở. Tại nhiều địa phương, công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, trong khi các ngành như quy hoạch, đầu tư xây dựng, công nghệ thông tin, giáo dục và y tế vẫn thiếu nhân lực có chuyên môn sâu.
Việc tạm dừng tuyển dụng được xem là bước rà soát cần thiết để tỉnh hoàn thiện phương án giao biên chế theo hướng bố trí nhân sự phù hợp với khối lượng công việc, quy mô dân số và đặc điểm từng địa phương, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.
Cùng với đó, Thanh Hóa đã kiến nghị Trung ương tiếp tục cho phép nghiên cứu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách, tạo thêm không gian phát triển và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.
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