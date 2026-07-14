Thanh khoản giảm nhưng doanh nghiệp vẫn đẩy mạnh nguồn cung: Điều gì đang diễn ra với bất động sản phía Nam?
Gia Linh
14/07/2026 5:00 PM (GMT+7)
Trong khi sức mua trên thị trường bất động sản phía Nam chưa thực sự phục hồi, nhiều doanh nghiệp vẫn liên tục đưa dự án mới ra thị trường và chuẩn bị quỹ hàng cho những tháng cuối năm. Đằng sau nghịch lý tưởng chừng khó hiểu này là sự dịch chuyển của dòng tiền đầu tư và cuộc tái cấu trúc chiến lược của các doanh nghiệp địa ốc.
Nếu chỉ nhìn vào thanh khoản, nhiều người sẽ cho rằng thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn trầm lắng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục khởi công, mở bán và chuẩn bị nguồn cung mới với quy mô lớn, đặc biệt tại TP.HCM và các tỉnh vệ tinh.
Theo báo cáo của Dat Xanh Services - FERI, trong 6 tháng đầu năm 2026, khu vực miền Nam ghi nhận khoảng 13.900 sản phẩm mới, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nửa cuối năm, khu vực này dự kiến tiếp tục bổ sung khoảng 15.000 sản phẩm, chiếm khoảng 40% nguồn cung mới cả nước, giữ vai trò đầu tàu của thị trường.
Ở chiều ngược lại, sức mua lại chưa theo kịp nguồn cung. Tỷ lệ hấp thụ tại miền Nam chỉ dao động 25-30%, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn cuối năm 2025 khi lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao, làm giảm nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính.
Theo các chuyên gia, nghịch lý nguồn cung tăng nhưng thanh khoản chậm phản ánh sự thay đổi trong chiến lược của doanh nghiệp địa ốc.
Thay vì chờ thị trường phục hồi hoàn toàn, nhiều chủ đầu tư lựa chọn đưa dự án ra thị trường sớm để đón đầu chu kỳ mới, đồng thời tận dụng lợi thế từ hạ tầng đang được đầu tư mạnh tại TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương.
Cuộc đua trên thị trường không còn nằm ở số lượng dự án bất động sản. Ảnh: Gia Linh
Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh hiện không còn nằm ở việc ai có nhiều dự án hơn, mà ở khả năng thuyết phục người mua xuống tiền. Báo cáo của Dat Xanh Services cho thấy nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng giải pháp tài chính. Chính sách thanh toán chỉ 10% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 24-30 tháng, ân hạn nợ gốc hay kéo giãn tiến độ thanh toán đang trở thành công cụ phổ biến để kích cầu.
Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc khi dòng tiền chỉ tập trung vào những dự án đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí như pháp lý rõ ràng, tiến độ xây dựng đảm bảo và chủ đầu tư có uy tín.
Một điểm đáng chú ý là dù thanh khoản giảm, nhu cầu đầu tư không biến mất mà chỉ thay đổi cách lựa chọn sản phẩm. Khảo sát của Dat Xanh Services - FERI cho thấy gần 97% người mua hiện ưu tiên yếu tố pháp lý; vị trí và khả năng kết nối hạ tầng đứng thứ hai với 87,5%, trong khi uy tín chủ đầu tư trở thành tiêu chí quan trọng hơn cả mức giá bán.
Điều này cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển sang các tài sản có khả năng khai thác thực tế thay vì những sản phẩm phụ thuộc vào kỳ vọng tăng giá.
Giới phân tích nhận định, quá trình này sẽ tiếp tục diễn ra trong nửa cuối năm 2026 khi hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm tại TP.HCM và khu vực phía Nam được triển khai. Những doanh nghiệp sở hữu quỹ đất tốt, pháp lý hoàn chỉnh và năng lực triển khai mạnh sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc thu hút dòng vốn, trong khi các dự án thiếu lợi thế cạnh tranh sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng.
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