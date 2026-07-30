Thành lập tối thiểu 5 trung tâm đổi mới sáng tạo: Quảng Ninh tăng tốc bứt phá trong kỷ nguyên số
Quang Sơn
30/07/2026 3:38 PM (GMT+7)
Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, tỉnh Quảng Ninh đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2030 sẽ hình thành tối thiểu 5 trung tâm đổi mới sáng tạo. Đây được xem là bước đi chiến lược để địa phương tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mạnh mẽ, thu hút nguồn lực trí tuệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Tỉnh Quảng Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện, coi khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Quyết tâm này được thể hiện rõ qua các chiến lược, đề án cụ thể, trong đó trọng tâm là việc phát triển các hạ tầng đổi mới sáng tạo trên địa bàn.
Theo định hướng phát triển từ nay đến năm 2030, Quảng Ninh phấn đấu hình thành tối thiểu 5 trung tâm đổi mới sáng tạo. Các trung tâm này dự kiến sẽ đóng vai trò là "hạt nhân" kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng khởi nghiệp. Thông qua đó, tỉnh tập trung thu hút, thử nghiệm các công nghệ mới, đồng thời hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm sáng tạo có tiềm năng ứng dụng cao vào thực tiễn.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Quảng Ninh đã và đang ưu tiên dành nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số hiện đại. Tỉnh chủ động ban hành nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn công nghệ lớn, các chuyên gia và tài năng trong và ngoài nước về làm việc, sáng tạo.
Bên cạnh việc xây dựng hạ tầng cơ sở, Quảng Ninh cũng đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho các đổi mới sáng tạo. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp với các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và quốc tế tiếp tục được mở rộng và đẩy mạnh.
Việc chủ động đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 5 trung tâm đổi mới sáng tạo không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của Quảng Ninh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ mà còn tạo nền tảng vững chắc để tỉnh bứt phá, chuyển đổi mô hình phát triển từ "nâu" sang "xanh", hướng tới trở thành một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của cả nước.
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