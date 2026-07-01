Theo nội dung quyết định vừa được công bố Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Quảng Ninh.

Trường sẽ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Khoa Nghệ thuật thuộc Trường Đại học Hạ Long. Phương thức tổ chức này nhằm sớm đưa nhà trường đi vào hoạt động, ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng phương án tuyển sinh ngay trong năm học 2026-2027.



Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh là cơ sở giáo dục công lập, có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh dự kiến tổ chức vào ngày 4/7 tới đây. (Ảnh: QMG)

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các thủ tục về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất và đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của trường trung cấp theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ trụ sở Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh đặt tại 3 cơ sở, gồm: Trụ sở 1 tại số 58, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long; trụ sở 2 tại Khu Liên hợp thể thao tỉnh Quảng Ninh và Sân vận động Cẩm Phả; trụ sở 3 tại khu 2A, phường Hạ Long.

Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh dự kiến tổ chức vào ngày 4/7/2026 tại Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh cơ sở 1 tại số 58, đường Nguyễn Văn Cừ (phường Hạ Long).