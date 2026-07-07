Thành lập Viện Công nghệ Mới nổi tại Trường Đại học Phú Xuân,đại học công nghệ thế hệ mới tại Việt Nam
P.H
07/07/2026 12:36 PM (GMT+7)
Tập đoàn Giáo dục EQuest, Trường Đại học Phú Xuân (Trường Đại học PXU) và Viện Công nghệ Châu Á (Asian Institute of Technology - AIT) đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác, đánh dấu bước tiến quan trọng trong định hướng phát triển Trường Đại học PXU trở thành một trường đại học đổi mới sáng tạo, tập trung vào STEM và có uy tín quốc tế.
Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND TP. HCM; các doanh nghiệp, đối tác; cùng lãnh đạo Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Tập đoàn Giáo dục EQuest và Trường Đại học PXU.
Kiến tạo mô hình đào tạo quốc tế cho các ngành công nghệ chiến lược
Theo Biên bản Ghi nhớ, các bên sẽ thành lập Viện Công nghệ Mới nổi (Institute of Emerging Technologies - IMT) tại Trường Đại học PXU. Viện sẽ triển khai các chương trình đào tạo đại học cấp bằng cử nhân trong các lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, An ninh mạng, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Robot, Bán dẫn, và các ngành công nghệ mới nổi khác. AIT sẽ đóng vai trò đối tác học thuật, hỗ trợ phát triển chương trình đào tạo, bảo đảm chất lượng học thuật, tham gia giảng dạy, phát triển đội ngũ giảng viên và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu quốc tế.
Cũng theo Biên bản Ghi nhớ, sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học PXU tại Viện IMT sẽ được chuyển tiếp vào lên chương trình cao học tại AIT với thời gian rút ngắn và học phí ưu đãi. Quan hệ hợp tác giữa EQuest, Trường Đại học PXU và AIT sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế chất lượng cao tại Việt Nam, đồng thời phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực có vai trò then chốt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Sáng kiến này nhằm hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó kêu gọi đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao như những động lực quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Đồng thời, sáng kiến này cũng phản ánh định hướng của chính phủ Việt Nam trong việc khuyến khích khu vực tư nhân đóng góp tích cực hơn vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục STEM và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Giáo sư Pai-Chi Li, Chủ tịch Viện Công nghệ Châu Á (AIT), cho biết: "AIT mong muốn hợp tác cùng EQuest trong việc thành lập và phát triển Viện Công nghệ Mới nổi (IMT) tại Trường Đại học PXU. Đây sẽ là bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn giữa EQuest, Trường Đại học PXU và AIT, tạo nền tảng cho sự gắn kết học thuật sâu rộng hơn, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo chung, đồng thời mở ra khả năng hình thành một mô hình đại học AIT tại Việt Nam trong tương lai.
"Phát biểu tại sự kiện, ông Đàm Quang Minh, thành viên Hội đồng quản trị, Trường Đại học PXU, nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng với hợp tác này, Việt Nam sẽ có thêm một trường đại học đẳng cấp quốc tế với xếp hạng cao trong khu vực và tham gia vào quá trình phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Hợp tác với AIT không chỉ là sự kết nối giữa các tổ chức giáo dục, mà còn là một đóng góp thiết thực vào quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế và thúc đẩy đổi mới trong hệ sinh thái giáo dục Việt Nam”.
Hợp tác với một trong những tổ chức công nghệ hàng đầu Châu Á
Được thành lập năm 1959 tại Bangkok, AIT là một trong những tổ chức quốc tế tiên phong của Châu Á trong giáo dục nâng cao về kỹ thuật, khoa học, công nghệ, quản lý, nghiên cứu và phát triển năng lực. Trong hơn sáu thập kỷ qua, AIT đã góp phần đào tạo đội ngũ chuyên gia chất lượng cao, đóng vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng, công nghiệp hóa, phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế tại nhiều quốc gia Châu Á.Chính di sản xây dựng đội ngũ các nhà lãnh đạo công nghệ cho Châu Á đã đặt nền móng cho sự hợp tác giữa AIT, EQuest và Trường Đại học PXU trong việc thành lập Viện Công nghệ Mới nổi tại Việt Nam.
Tại Việt Nam, AIT hiện diện từ năm 1993 thông qua Trung tâm AIT tại Việt Nam (AITCV), được thành lập theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và AIT. AITCV đã đóng vai trò quan trọng trong đào tạo sau đại học và phát triển năng lực lãnh đạo tại Việt Nam. Đến nay, AITCV đã đào tạo hơn 4.500 học viên thạc sĩ và tiến sĩ, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao trong khu vực công, học thuật và doanh nghiệp.AIT được thành lập ban đầu nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt kỹ sư và chuyên gia công nghệ tại Châu Á trong thời kỳ công nghiệp hóa. Ngày nay, thông qua IMT, AIT, EQuest và Trường Đại học PXU góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng lớn của Việt Nam trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, khoa học dữ liệu, sản xuất công nghệ cao, robot và các công nghệ mới nổi.
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