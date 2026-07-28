Thành phố biển Việt Nam bất ngờ "gây sốt": Đặt phòng tăng 800%, khách quốc tế ùn ùn đổ tới

Toàn cảnh thành phố Quy Nhơn của Việt Nam (Ảnh: Getty Images Bank)

Xu hướng du lịch Việt Nam đang có sự thay đổi rõ rệt khi ngày càng nhiều du khách rời xa các thành phố du lịch quen thuộc để khám phá những điểm đến nhỏ hơn, ít đông đúc hơn. Trong bối cảnh các chuyến đi nước ngoài cự ly gần trở nên phổ biến và lượng khách quay lại Việt Nam ngày càng tăng, nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm mang đậm màu sắc địa phương đang bùng nổ, tờ EDaily cho biết.

Theo phân tích của nền tảng du lịch Hàn Quốc Yeogi Eottae, tính đến tháng 7/2026, lượng giao dịch đặt phòng lưu trú tại Việt Nam tăng khoảng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, mức tăng trưởng mạnh nhất lại đến từ các thành phố nhỏ, thay vì những trung tâm du lịch vốn đã nổi tiếng.

Quy Nhơn gây sốt, giao dịch lưu trú tăng 800%

Dữ liệu từ Yeogi Eottae cho thấy lượng giao dịch lưu trú tại Quy Nhơn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7/2026 đã tăng khoảng 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Duy Xuyên cũng ghi nhận mức tăng trưởng hơn 5 lần.

Không chỉ lượng đặt phòng tăng mạnh, số lượng khách tính theo thời điểm nhận phòng cũng chứng kiến sự bứt phá. Lượng du khách đến Quy Nhơn tăng tới 12 lần, còn Duy Xuyên tăng khoảng 4 lần so với trước.

Yeogi Eottae nhận định sức hút của các thành phố nhỏ đến từ lợi thế nằm gần những trung tâm du lịch lớn, thuận tiện di chuyển nhưng vẫn giữ được nét văn hóa địa phương và nhịp sống bản địa.

Đặc biệt, khi số lượng khách quốc tế quay lại Việt Nam nhiều lần ngày càng tăng, họ không còn chỉ muốn tham quan những điểm đến quen thuộc mà bắt đầu tìm kiếm những trải nghiệm mới, khám phá nhiều thành phố khác nhau trong cùng một chuyến đi.

Du khách muốn “sống như người địa phương”

Sự thay đổi này phản ánh một xu hướng mới trong ngành du lịch: khách quốc tế không chỉ tìm kiếm cảnh đẹp mà còn muốn hòa mình vào đời sống thường ngày của người dân địa phương.

Thay vì chỉ ghé thăm những điểm nổi tiếng như Hà Nội, Đà Nẵng hay Nha Trang, nhiều du khách đang mở rộng hành trình tới những địa phương ít được biết đến hơn để trải nghiệm ẩm thực, văn hóa và thiên nhiên theo cách chân thực hơn.



Việt Nam trở thành điểm đến ngắn ngày được yêu thích

Ông Jin Hyun-wook, Trưởng nhóm Kinh doanh gói du lịch của Yeogi Eottae, cho biết Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến du lịch ngắn ngày tiêu biểu bên cạnh Nhật Bản.

“Xu hướng du khách quay lại Việt Nam nhiều lần và kết hợp khám phá nhiều thành phố khác nhau đang ngày càng lan rộng”, ông nói.

Theo đại diện Yeogi Eottae, công ty sẽ tiếp tục phát triển thêm các sản phẩm du lịch kết nối giữa những thành phố lớn và các điểm đến nhỏ hơn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Sự bứt phá của Quy Nhơn và Duy Xuyên cho thấy bản đồ du lịch Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới: không còn chỉ xoay quanh những “cái tên quen thuộc”, mà đang mở rộng tới những vùng đất mới giàu tiềm năng, nơi du khách tìm thấy những trải nghiệm khác biệt và gần gũi hơn.