



Khơi thông dự án bất động sản, mở đường cho dòng vốn đầu tư

Thị trường bất động sản TP.HCM đang đứng trước yêu cầu không chỉ gia tăng nguồn cung mà còn phải cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư. Trong bối cảnh đó, việc xử lý các dự án tồn đọng trở thành một trong những vấn đề có ý nghĩa đối với triển vọng thị trường, nhất là khi nhiều nguồn lực đã được đưa vào dự án nhưng chưa thể chuyển hóa thành sản phẩm thực tế.

Theo báo cáo kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026, UBND TP.HCM cho biết thành phố đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 921 dự án tồn đọng, kéo dài. Đến nay, có 361 dự án hoàn thành tháo gỡ, đạt 39,2%; 560 dự án còn lại đã được thành phố xác định hướng xử lý.

Đây là một trong những diễn biến đáng chú ý đối với môi trường đầu tư của thành phố. Tuy nhiên, việc xác định hướng xử lý chưa đồng nghĩa các dự án đã hoàn tất thủ tục pháp lý hoặc đủ điều kiện triển khai trở lại.

Thị trường bất động sản TP.HCM đang đứng trước yêu cầu không chỉ gia tăng nguồn cung mà còn phải cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư. Ảnh: Gia Linh

Đối với thị trường bất động sản, điểm nghẽn pháp lý kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng mà còn làm gia tăng chi phí vốn, chi phí cơ hội và áp lực tài chính đối với doanh nghiệp. Những dự án chưa thể triển khai cũng khiến nguồn lực đất đai chưa được khai thác hiệu quả, trong khi nhu cầu phát triển đô thị và nhà ở tại TP.HCM vẫn hiện hữu.

Vì vậy, việc thành phố đẩy nhanh tháo gỡ các dự án tồn đọng có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư.

Bức tranh thu hút vốn đầu tư của TP.HCM trong 10 tháng năm 2026 cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt khoảng 19,1 tỉ USD, tăng 315,9% so với cùng kỳ. Cùng với đó, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt 5.936 nghìn tỉ đồng, tăng 12,8%; dư nợ tín dụng đạt 5.854 nghìn tỉ đồng, tăng 12,4%.

Những con số này phản ánh quy mô nguồn lực tài chính đang lưu chuyển trong nền kinh tế thành phố. Tuy nhiên, chưa thể đồng nhất mức tăng FDI với dòng vốn đổ vào bất động sản. Khả năng thu hút vốn vào lĩnh vực này còn phụ thuộc vào tính minh bạch pháp lý, hiệu quả đầu tư và triển vọng khai thác của từng dự án.

Quy hoạch đa cực tạo thêm dư địa phát triển thị trường

Bên cạnh tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, TP.HCM đang hoàn thiện Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, theo định hướng phát triển mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm. Cấu trúc quy hoạch dự kiến gồm năm cực tăng trưởng, năm hệ thống liên kết chiến lược, năm trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản lý phát triển.

Đáng chú ý, thành phố đang rà soát tổng thể mạng lưới đường sắt đô thị, kết nối liên kết vùng và đẩy nhanh các dự án phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Với thị trường bất động sản, định hướng này có thể tạo thêm dư địa phát triển cho các khu vực gắn với hạ tầng giao thông, trung tâm dịch vụ và các cực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, giá trị thị trường chỉ có thể hình thành bền vững khi quy hoạch được cụ thể hóa bằng hạ tầng, cơ chế đầu tư và tiến độ triển khai thực tế.

Tiến độ giải quyết những dự án bất động sản được kỳ vọng sẽ góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, vốn đầu tư và hoạt động phát triển đô thị. Ảnh: Gia Linh

Trong 10 tháng năm 2026, TP.HCM đã phân bổ 147.599,166 tỉ đồng vốn đầu tư công, đạt 100% mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Giải ngân đến cuối tháng 10 đạt khoảng 118.278 tỉ đồng, tương đương 80,1% kế hoạch.

Việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, kết hợp tháo gỡ các dự án tồn đọng và hoàn thiện quy hoạch đô thị, sẽ là những yếu tố quan trọng tác động đến môi trường đầu tư bất động sản. Thách thức hiện nay không chỉ nằm ở việc xử lý bao nhiêu dự án, mà còn ở khả năng chuyển những kết quả tháo gỡ thành công trình, sản phẩm và giá trị kinh tế thực tế cho thị trường.