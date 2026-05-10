​Thấy gì từ kết quả kinh doanh quý I của 27 ngân hàng niêm yết? ​

Số liệu từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng niêm yết cho thấy một sự phân hóa sâu sắc chưa từng có. Tổng lợi nhuận toàn ngành vẫn duy trì đà tăng trưởng dương, nhưng thực tế dòng tiền đang co cụm lại ở nhóm dẫn dắt thị trường, nơi các ngân hàng sở hữu lợi thế về quy mô và công nghệ. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về sức khỏe thực sự của hệ thống trước những biến số kinh tế vĩ mô trong giai đoạn mới.

​Cán cân lợi nhuận nghiêng về các “ông lớn”

Kết thúc quý I/2026, tổng lợi nhuận trước thuế của 27 ngân hàng niêm yết đạt hơn 94.200 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng trung bình khoảng 14,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, dòng tiền lợi nhuận này không chảy đều mà tập trung chủ yếu vào nhóm ngân hàng có quy mô vốn chủ sở hữu lớn và nền tảng quản trị vững chắc.

Sự phân hóa này không chỉ nằm ở con số tuyệt đối mà còn ở khả năng chống chịu trước các cú sốc thị trường, khi nhóm "Big 4" và các ngân hàng tư nhân top đầu chiếm lĩnh tới hơn 70% tổng lợi nhuận toàn ngành.

​Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế "anh cả" với lợi nhuận trước thuế đạt 11.803 tỷ đồng, duy trì biên lợi nhuận ổn định nhờ chi phí vốn thấp kỷ lục. Đáng chú ý hơn là sự bứt tốc của VietinBank khi ghi nhận 11.139 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng mạnh 63,3% so với cùng kỳ. Đây là kết quả của chiến lược chuyển dịch cơ cấu tín dụng sang phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn trong bối cảnh lãi suất huy động bắt đầu có dấu hiệu nhích dần tại một số thị trường ngách.

Khả năng quản trị rủi ro và chuyển đổi số giúp các ngân hàng bứt phá trong giai đoạn thanh lọc thị trường. Ảnh Minh Khuê.

Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, VPBank và Techcombank đã tạo nên những cú hích mạnh mẽ, định hình lại trật tự nhóm trên. VPBank ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 58%, quy mô tín dụng hợp nhất vượt mốc 1 triệu tỷ đồng ngay trong quý I/2026, trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên chạm tới cột mốc này.

MB Bank cũng duy trì phong độ ổn định với lợi nhuận đạt 9.628 tỷ đồng, tăng gần 15% nhờ lợi thế từ hệ sinh thái khách hàng đặc thù và tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) luôn nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường.

​Nghịch lý tăng trưởng và áp lực "đi lùi" của nhóm phía sau

​Trong khi phần lớn hệ thống ghi nhận sắc xanh, vẫn có tới 8/27 ngân hàng báo cáo lợi nhuận sụt giảm, điều này phản ánh những khó khăn nội tại chưa thể tháo gỡ sau giai đoạn kinh tế biến động. Những ngân hàng chậm chân trong chuyển đổi số hoặc có danh mục cho vay tập trung quá cao vào các lĩnh vực rủi ro như bất động sản đang phải trả giá bằng lợi nhuận thực tế. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng cao đang là tác nhân bào mòn kết quả kinh doanh của nhóm này.

​Điển hình như SeABank ghi nhận lợi nhuận giảm tới 68,1% do thiếu các khoản thu đột biến từ thoái vốn và áp lực trích lập dự phòng gia tăng khi nợ xấu có dấu hiệu chuyển nhóm.

Tương tự, Sacombank dù đã hoàn thành khoảng 26% kế hoạch năm với lợi nhuận hơn 2.106 tỷ đồng, nhưng con số này vẫn giảm tới 43% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãnh đạo Sacombank cho biết đây là bước lùi chủ động để dồn lực xử lý dứt điểm các tài sản tồn đọng và trích lập dự phòng theo hướng thận trọng nhất nhằm dọn sạch bảng cân đối kế toán.

Tại ĐHĐCĐ vừa qua, Ban lãnh đạo Sacombank đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 4,5%, tiến tới định hướng tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững. Ảnh TL

​Áp lực cũng đè nặng lên Eximbank khi lợi nhuận sụt giảm đáng kể trong bối cảnh biến động nhân sự cấp cao và sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng đối thủ cùng phân khúc.

Việc biên lãi ròng (NIM) bị thu hẹp do lãi suất cho vay giảm nhanh hơn lãi suất huy động đã khiến thu nhập lãi thuần của nhóm ngân hàng quy mô vừa không đủ bù đắp chi phí vận hành ngày càng đắt đỏ. Điều này buộc họ phải nhìn nhận lại chiến lược tăng trưởng, không thể chỉ dựa vào tín dụng truyền thống mà phải quyết liệt tìm kiếm các nguồn thu ngoài lãi bền vững hơn để tồn tại.

Dấu ấn từ các "hiện tượng" quy mô nhỏ và cuộc đua vốn

​Một điểm gây bất ngờ trong báo cáo quý này là sự trỗi dậy mạnh mẽ của các ngân hàng tầm trung và nhỏ như ABBank, PGBank và BVBank với mức tăng trưởng lợi nhuận lên đến ba chữ số. ABBank trở thành quán quân tăng trưởng với lợi nhuận tăng tới 261%, một con số hiếm thấy trong lịch sử hoạt động của nhà băng này. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cảnh báo rằng mức tăng đột biến này phần lớn đến từ nền so sánh thấp của quý I năm ngoái và các khoản thu nhập bất thường, chưa hoàn toàn phản ánh sự cải thiện từ năng lực kinh doanh cốt lõi.

​Song song với cuộc đua lợi nhuận là cuộc đua gia tăng năng lực tài chính thông qua tăng vốn điều lệ. VPBank đang xúc tiến kế hoạch tăng vốn lên hơn 106.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu và chào bán cho đối tác chiến lược nước ngoài nhằm củng cố "bộ đệm" vốn. Việc tăng vốn không chỉ giúp các ngân hàng đáp ứng tiêu chuẩn Basel III mà còn tạo ra dư địa để mở rộng quy mô cho vay, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế xanh và hạ tầng số.

​Trong khi đó, các ngân hàng như ACB hay OCB lại chọn hướng đi tập trung vào chất lượng hơn là quy mô. OCB ghi nhận thu nhập ngoài lãi tăng trưởng trên 80%, một minh chứng cho thấy sự thành công bước đầu trong việc đa dạng hóa dịch vụ từ phí bảo hiểm, thanh toán quốc tế đến kinh doanh ngoại hối. ACB vẫn duy trì tỷ lệ nợ xấu thuộc hàng thấp nhất hệ thống, cho thấy một khẩu vị rủi ro thận trọng nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc bảo toàn vốn và duy trì lợi nhuận ổn định qua các chu kỳ kinh tế.

​Một điểm mới đáng chú ý là sự xuất hiện của các chỉ số liên quan đến ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) trong các báo cáo thuyết minh. Việc công bố danh mục cho vay xanh và các cam kết giảm phát thải carbon không còn là khẩu hiệu truyền thông mà đã trở thành tiêu chí để các ngân hàng tiếp cận nguồn vốn giá rẻ từ các định chế tài chính quốc tế. Đây được dự báo sẽ là một trong những nhân tố quan trọng quyết định khả năng huy động vốn và định giá cổ phiếu của các ngân hàng trên thị trường chứng khoán thời gian tới.

​Sự phân hoá lợi nhuận trong quý I/2026 của 27 ngân hàng không chỉ là những con số lãi lỗ đơn thuần, mà là thông điệp về sự chọn lọc tự nhiên của thị trường. Ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn thanh lọc, nơi những đơn vị có nền tảng quản trị tốt, tiềm lực vốn vững vàng và khả năng thích ứng công nghệ nhanh mới có thể bứt phá. Sự phân hóa sâu sắc hiện tại chính là tiền đề cho một hệ thống ngân hàng khỏe mạnh hơn, hướng tới hiệu quả thực chất thay vì chỉ đuổi theo những con số quy mô ảo.