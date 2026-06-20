Thế giới có thêm 162.000 người siêu giàu: Mỹ dẫn đầu cuộc đua triệu phú, Trung Quốc, Đức bám đuổi sát nút
Phương Đăng (theo Euronews)
20/06/2026 7:52 AM (GMT+7)
Theo báo cáo Wealth Report 2026 của Knight Frank, số người sở hữu tài sản từ 30 triệu USD (khoảng 25,7 triệu euro) trở lên - được xếp vào nhóm cá nhân siêu giàu - đã tăng 26% trong vòng 5 năm qua. Trong đó, Mỹ dẫn đầu cuộc đua siêu giàu, Trung Quốc, Đức bám đuổi sát nút.
Châu Âu có thêm hơn 37.000 người siêu giàu
Năm 2021, châu Âu có 146.525 người sở hữu khối tài sản trên 30 triệu USD.
Đến năm 2026, con số này đã tăng lên 183.953 người.
Như vậy, chỉ trong 5 năm, châu Âu đã có thêm 37.428 người gia nhập câu lạc bộ siêu giàu, tương đương trung bình tăng 7.486 người mỗi năm và hơn 20 người mỗi ngày.
Nói cách khác, cứ mỗi ngày trôi qua lại có thêm khoảng 20 người châu Âu bước qua ngưỡng tài sản 30 triệu USD.
Đức dẫn đầu châu Âu
Trong số các quốc gia châu Âu, Đức là nước ghi nhận tốc độ gia tăng người siêu giàu mạnh nhất.
Số người sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên tại Đức tăng từ 28.942 người năm 2021 lên 38.215 người năm 2026.
Điều này đồng nghĩa với việc: Đức có thêm 9.273 người siêu giàu trong 5 năm; trung bình mỗi ngày có khoảng 5 người bước vào câu lạc bộ tài sản 30 triệu USD.
Là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Đức hiện đứng thứ ba thế giới về GDP, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc.
Thụy Sĩ và Pháp bám sát phía sau
Tại Thụy Sĩ, số người siêu giàu tăng thêm 4.968 người trong 5 năm qua, nâng tổng số lên 17.692 người.
Trung bình mỗi ngày, Thụy Sĩ có khoảng 2,7 người gia nhập nhóm tài sản từ 30 triệu USD trở lên.
Trong khi đó, Pháp ghi nhận mức tăng 3.781 người, đưa tổng số người siêu giàu lên 21.518 người.
Trung bình mỗi ngày có hơn 2 người Pháp gia nhập câu lạc bộ này.
Anh, Italy, Tây Ban Nha cũng tăng mạnh
Các nền kinh tế lớn khác của châu Âu cũng chứng kiến số lượng người siêu giàu gia tăng đáng kể:
Vương quốc Anh: tăng trung bình 1,6 người/ngày; Italy: tăng 1,6 người/ngày; Tây Ban Nha: tăng 1,5 người/ngày; Thổ Nhĩ Kỳ tăng 1,1 người/ngày
Ngoài các quốc gia trên, Ba Lan, Áo, CH Czech, Đan Mạch, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Ireland và Thụy Điển cũng ghi nhận số người siêu giàu tiếp tục tăng đều.
Mỹ vẫn là "cỗ máy sản xuất siêu giàu"
Dù châu Âu chứng kiến sự bùng nổ của giới siêu giàu, Mỹ vẫn bỏ xa phần còn lại của thế giới.
Năm 2026, Mỹ có tới 251.352 người sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên, nhiều nhất toàn cầu.
Đáng chú ý: trung bình mỗi ngày có 36,7 người Mỹ gia nhập câu lạc bộ siêu giàu, tương đương khoảng 1 người triệu phú mới xuất hiện sau mỗi 90 phút.
Trong khi đó, Trung Quốc đứng thứ hai thế giới với 121.677 người siêu giàu và bổ sung khoảng 12,5 thành viên mới mỗi ngày.
Đức xếp thứ ba toàn cầu, còn Ấn Độ và Australia cũng góp mặt trong nhóm 10 quốc gia tăng trưởng người siêu giàu nhanh nhất.
Thế giới có thêm 89 siêu giàu mỗi ngày
Trên phạm vi toàn cầu, số người sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên đã tăng thêm 162.191 người trong giai đoạn 2021-2026.
Điều đó có nghĩa là: Mỗi ngày thế giới xuất hiện khoảng 89 người siêu giàu mới. Tổng số người siêu giàu toàn cầu hiện đạt 713.626 người.
Ông Liam Bailey, Giám đốc nghiên cứu toàn cầu của Knight Frank, nhận định: “Chúng ta đang chứng kiến một trong những sự thay đổi lớn nhất về phân bổ tài sản toàn cầu trong lịch sử hiện đại. Mỹ vẫn là động cơ tăng trưởng chính, nhưng sức mạnh ngày càng tăng của Ấn Độ và nhiều nền kinh tế mới nổi khác đang góp phần định hình lại bức tranh tài sản toàn cầu.”
Thụy Sĩ vẫn là quốc gia giàu nhất tính theo tài sản bình quân
Theo Báo cáo Tài sản Toàn cầu 2025 của UBS, mức tài sản trung bình trên mỗi người trưởng thành tại châu Âu có sự chênh lệch rất lớn.
Năm 2024: Người trưởng thành tại Thụy Sĩ sở hữu tài sản trung bình tới 634.584 euro. Trong khi con số này tại Thổ Nhĩ Kỳ chỉ khoảng 29.923 euro
Điều đó cho thấy dù số lượng người siêu giàu đang tăng nhanh, khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia và trong nội bộ châu Âu vẫn là một thực tế đáng chú ý.
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