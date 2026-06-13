Thế giới đổ xô mua xe điện, xuất khẩu ô tô Trung Quốc tăng mạnh chưa từng thấy giữa cơn sốt giá dầu
Phương Đăng (theo AP)
13/06/2026 9:17 AM (GMT+7)
Xuất khẩu ô tô chở khách của Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5 khi giá nhiên liệu leo thang do xung đột tại Iran thúc đẩy nhu cầu đối với xe điện trên toàn cầu.
Theo số liệu do Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) công bố, Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 809.000 xe chở khách trong tháng 5, tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức khoảng 796.000 xe của tháng 4.
Đáng chú ý, nhóm xe năng lượng mới (NEV), bao gồm xe điện thuần túy và xe hybrid sạc điện, ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ. Trong tháng 5, xuất khẩu NEV đạt khoảng 435.000 xe, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và chiếm hơn một nửa tổng lượng xe xuất khẩu.
Sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh các hãng xe Trung Quốc như BYD đẩy mạnh mở rộng ra thị trường quốc tế, đặc biệt tại Mỹ Latinh, châu Á và châu Âu. Trong khi đó, nhu cầu trong nước đang chịu áp lực khi nhiều chương trình hỗ trợ người dân chuyển sang xe điện được thu hẹp.
CAAM cho biết doanh số bán xe du lịch tại Trung Quốc trong tháng 5 chỉ đạt khoảng 1,44 triệu xe, giảm 23,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ bảy liên tiếp doanh số thị trường nội địa đi xuống.
Đặc biệt, doanh số xe sử dụng động cơ đốt trong chạy xăng và dầu diesel giảm gần 42%, phản ánh xu hướng người tiêu dùng ngày càng chuyển sang sử dụng xe điện.
Ngân hàng UBS dự báo xuất khẩu ô tô chở khách của Trung Quốc trong năm 2026 có thể tăng khoảng 40%, trong khi riêng xuất khẩu xe điện có thể tăng tới 80%.
Ông Paul Gong, Giám đốc nghiên cứu ngành ô tô Trung Quốc của UBS, nhận định giá dầu tăng cao đang khiến người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến xe điện.
Ông cho biết: "Giá dầu tăng rõ ràng đã khiến sự quan tâm đối với xe điện tiếp tục gia tăng".
Theo UBS, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc trong những tháng đầu năm đang vượt kỳ vọng, trong khi thị trường nội địa lại yếu hơn dự báo.
Bà Claire Yuan, chuyên gia phân tích ngành ô tô của S&P Global Ratings, cũng dự báo xuất khẩu xe du lịch Trung Quốc sẽ duy trì đà tăng mạnh trong năm nay với mức tăng trưởng từ 30% đến 50%.
Xu hướng chuyển đổi sang xe điện hiện không chỉ diễn ra tại Trung Quốc mà còn lan rộng trên toàn cầu. Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cứ bốn chiếc xe mới bán ra trên thế giới năm ngoái thì có một chiếc là xe điện.
IEA dự báo doanh số xe điện toàn cầu trong năm 2026 có thể đạt 23 triệu chiếc, chiếm gần 30% tổng lượng ô tô bán ra trên toàn thế giới.
Là quốc gia sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, Trung Quốc hiện cung cấp phần lớn lượng xe điện đang lưu hành trên thị trường toàn cầu.
Riêng hãng xe điện hàng đầu Trung Quốc là BYD đã bán hơn 160.000 xe tại thị trường nước ngoài trong tháng 5, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu tiêu thụ 1,5 triệu xe ở nước ngoài trong năm 2026, tăng hơn 40% so với mức 1,05 triệu xe của năm trước.
BYD cũng đã vượt qua Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới tính theo doanh số bán hàng.
Các chuyên gia cho rằng việc mở rộng xuất khẩu không chỉ giúp các hãng xe Trung Quốc tăng thị phần toàn cầu mà còn cải thiện lợi nhuận. Trong những năm gần đây, cuộc chiến giảm giá khốc liệt trên thị trường nội địa đã khiến biên lợi nhuận của nhiều nhà sản xuất ô tô Trung Quốc bị thu hẹp đáng kể.
S&P Global Ratings dự báo doanh số xe trong nước của Trung Quốc có thể phục hồi trong nửa cuối năm khi các hãng xe tung ra nhiều mẫu xe mới và người tiêu dùng quay trở lại thị trường.
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