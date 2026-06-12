Thế giới phát sốt với bãi biển hoang sơ "đẹp như phim" ở Việt Nam lọt danh sách đẹp nhất năm 2026
Phương Đăng (theo TTW)
12/06/2026 7:25 AM (GMT+7)
Ẩn mình giữa quần thể núi đá vôi kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long, bãi biển Soi Sim vừa được cẩm nang du lịch quốc tế Corona Beach 100 vinh danh trong danh sách những bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026. Với bãi cát vàng mịn,không gian nguyên sơ hiếm có, bãi biển Soi Sim đang trở thành cái tên được du khách quốc tế đang tìm kiếm những thiên đường biển còn giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên đặc biệt quan tâm, tạp chí du lịch có trụ sở tại Mỹ Travel and Tour World (TTW) cho biết.
Giữa hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ của Vịnh Hạ Long, bãi biển Soi Sim từ lâu được xem là một "viên ngọc ẩn" chưa được nhiều du khách biết đến. Tuy nhiên, địa danh này vừa bước ra ánh sáng của sân khấu du lịch toàn cầu khi được xướng tên trong ấn bản năm 2026 của cẩm nang Corona Beach 100 - bảng xếp hạng quy tụ những bãi biển đẹp và ấn tượng nhất thế giới, theo TTW.
Sự ghi nhận này không chỉ đưa Soi Sim sánh vai với nhiều thiên đường biển nổi tiếng trên thế giới mà còn góp phần khẳng định sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Trong bối cảnh du khách toàn cầu ngày càng tìm kiếm những điểm đến nguyên sơ, ít bị thương mại hóa, Soi Sim nổi lên như một lựa chọn lý tưởng nhờ vẻ đẹp tự nhiên được bảo tồn gần như nguyên vẹn.
Tên gọi Soi Sim bắt nguồn từ những đồi sim phủ kín hòn đảo, nở hoa tím rực vào khoảng tháng 5 đến tháng 8 hằng năm. Chính khung cảnh đặc trưng này đã tạo nên dấu ấn riêng cho hòn đảo nhỏ giữa lòng di sản thiên nhiên thế giới.
Với bãi cát vàng trải dài, làn nước trong xanh màu ngọc bích cùng những cánh rừng nguyên sinh phủ kín sườn đồi phía sau, Soi Sim mang đến cảm giác tách biệt hoàn toàn khỏi sự nhộn nhịp của các tuyến du lịch đông đúc.
Chỉ cần một chuyến thuyền ngắn từ các điểm tham quan chính của Vịnh Hạ Long, du khách có thể tìm thấy một không gian yên bình để bơi lội, chèo kayak, leo núi ngắm cảnh hoặc đơn giản là tận hưởng khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ trải dài tới tận đường chân trời.
Theo các chuyên gia du lịch, thời điểm đẹp nhất để khám phá Soi Sim là từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, khi thời tiết khô ráo, biển lặng và bầu trời trong xanh. Đây cũng là mùa Vịnh Hạ Long khoe trọn vẻ đẹp ấn tượng nhất, rất thích hợp cho các hoạt động tắm biển, chèo kayak hay ngắm bình minh trên vịnh.
Trong khi đó, giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9 lại hấp dẫn những du khách yêu thích không gian yên tĩnh và làn nước biển ấm áp. Dù thời tiết nóng hơn, song lượng tàu thuyền và du khách thưa vắng hơn, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên và những trải nghiệm bơi lội thư thái vào buổi sớm mai.
Không chỉ là niềm tự hào của du lịch Việt Nam, Soi Sim còn là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách những bãi biển đẹp nhất năm 2026 do Corona Beach 100 bình chọn. Bên cạnh Soi Sim, bảng xếp hạng năm nay còn có sự hiện diện của nhiều thiên đường biển nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á như Alegria, Cloud 9 và Nacpan của Philippines; Koh Mak và Railay của Thái Lan; cùng Padar và Labuan Bajo của Indonesia. Việc được xướng tên cùng những điểm đến danh tiếng này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn ngày càng lớn của Vịnh Hạ Long nói riêng và du lịch biển Việt Nam nói chung trên bản đồ du lịch thế giới, theo TTW.
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