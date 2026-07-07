Thêm cơ chế cho nhà ở giá hợp lý: Lời giải cho bài toán lệch pha nguồn cung?
Gia Linh
07/07/2026 2:30 PM (GMT+7)
Giữa lúc giá nhà tại TP.HCM liên tục thiết lập mặt bằng cao mới, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất bổ sung cơ chế phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình và thấp vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Nếu được chấp thuận, đây có thể trở thành "mảnh ghép" còn thiếu để mở rộng nguồn cung và giúp thị trường phát triển cân bằng hơn.
Giá bất động sản tại TP.HCM nhiều năm qua tăng nhanh trong khi nguồn cung căn hộ bình dân gần như vắng bóng. Thị trường đang rơi vào tình trạng mất cân đối khi phần lớn dự án mới thuộc phân khúc trung và cao cấp, còn người có thu nhập trung bình ngày càng khó tiếp cận nhà ở.
Trong văn bản góp ý dự thảo Luật Đô thị đặc biệt gửi Chính phủ và các bộ, ngành, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã đưa ra nhiều kiến nghị nhằm tháo gỡ nút thắt cho thị trường. Nổi bật là đề xuất bổ sung loại hình nhà ở thương mại có giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình, thu nhập thấp vào hệ thống chính sách phát triển nhà ở của đô thị đặc biệt.
Theo HoREA, phân khúc này cần được hưởng các cơ chế ưu đãi về đầu tư, tín dụng và thuế tương tự một số loại hình nhà ở phục vụ an sinh, qua đó khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm có giá hợp lý thay vì chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp. Hiệp hội cũng đề nghị HĐND TP.HCM được quyết định các chính sách hỗ trợ, còn UBND TP.HCM được quy định mức giá bán, giá thuê tối đa đối với loại hình nhà ở này để bảo đảm đúng mục tiêu phục vụ người có nhu cầu ở thực.
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất bổ sung cơ chế phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình và thấp vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Ảnh: Gia Linh
Một điểm đáng chú ý khác là HoREA kiến nghị mở rộng phạm vi chính sách không chỉ với nhà ở xã hội mà còn bao gồm nhà trọ cho thuê dài hạn, ký túc xá, nhà lưu trú công nhân và nhà ở thương mại giá hợp lý. Theo Hiệp hội, đây đều là những sản phẩm có nhu cầu lớn tại TP.HCM nhưng còn thiếu cơ chế đủ mạnh để thu hút đầu tư.
Theo giới quan sát, đề xuất này phản ánh đúng thực trạng của thị trường hiện nay. Trong khi nhà ở xã hội bị giới hạn về đối tượng và nguồn cung, nhà ở thương mại lại ngày càng vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân. Việc hình thành một phân khúc trung gian có thể giúp lấp đầy khoảng trống giữa hai nhóm sản phẩm, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người mua nhà lần đầu.
Ở góc độ thị trường, nếu hành lang pháp lý được hoàn thiện, doanh nghiệp sẽ có thêm động lực phát triển các dự án hướng đến nhu cầu ở thực. Điều này không chỉ góp phần cải thiện cơ cấu nguồn cung mà còn hỗ trợ mục tiêu phát triển đô thị bền vững, hạn chế tình trạng lệch pha sản phẩm kéo dài nhiều năm qua.
Tuy vậy, các chuyên gia cũng cho rằng để mô hình này vận hành hiệu quả, ngoài ưu đãi về chính sách, TP.HCM cần đồng thời giải quyết các bài toán về quỹ đất, thủ tục đầu tư và nguồn vốn. Chỉ khi chi phí đầu vào được kiểm soát, doanh nghiệp mới có thể phát triển các dự án với mức giá phù hợp mà vẫn bảo đảm hiệu quả kinh doanh.
Trong bối cảnh TP.HCM đang xây dựng cơ chế đặc thù để trở thành đô thị có sức cạnh tranh quốc tế, việc bổ sung chính sách phát triển nhà ở thương mại giá hợp lý được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng cơ hội an cư cho người dân, đồng thời tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản trong giai đoạn tới.
Thêm cơ chế cho nhà ở giá hợp lý: Lời giải cho bài toán lệch pha nguồn cung?
Giữa lúc giá nhà tại TP.HCM liên tục thiết lập mặt bằng cao mới, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất bổ sung cơ chế phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình và thấp vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Nếu được chấp thuận, đây có thể trở thành "mảnh ghép" còn thiếu để mở rộng nguồn cung và giúp thị trường phát triển cân bằng hơn.
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Thêm cơ chế cho nhà ở giá hợp lý: Lời giải cho bài toán lệch pha nguồn cung?
Giữa lúc giá nhà tại TP.HCM liên tục thiết lập mặt bằng cao mới, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất bổ sung cơ chế phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình và thấp vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Nếu được chấp thuận, đây có thể trở thành "mảnh ghép" còn thiếu để mở rộng nguồn cung và giúp thị trường phát triển cân bằng hơn.
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