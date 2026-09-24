Thêm một hãng thời trang đóng cửa tại Hà Nội, thị trường tiếp tục cuộc sàng lọc khắc nghiệt

LIBÉ không còn cửa hàng trực tiếp tại miền Bắc

Thương hiệu thời trang LIBÉ vừa thông báo cửa hàng tại số 29 Thái Phiên, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội sẽ dừng hoạt động từ ngày 25/9/2026. Đây là điểm bán trực tiếp duy nhất của thương hiệu tại Hà Nội và khu vực phía Bắc.

Trong thông báo gửi khách hàng, LIBÉ cho biết việc đóng cửa xuất phát từ “lý do khách quan”, nhưng không công bố nguyên nhân cụ thể. Thương hiệu cũng chưa đề cập kế hoạch mở địa điểm mới tại Thủ đô, chỉ cho biết hành trình đồng hành cùng khách hàng Hà Nội chưa kết thúc và đề nghị người tiêu dùng chờ đợi những thay đổi tiếp theo.

Trước khi dừng hoạt động, cửa hàng Thái Phiên triển khai chương trình giảm giá tới 50%. Khách mua từ ba sản phẩm được giảm thêm 5%, từ năm sản phẩm giảm thêm 7% và từ bảy sản phẩm giảm thêm 10%. Chương trình áp dụng trực tiếp tại cửa hàng trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến hết ngày 25/9.

Theo danh sách được công bố trên website LIBÉ, hệ thống bán lẻ vật lý của thương hiệu hiện có ba địa điểm, gồm cửa hàng tại 29 Thái Phiên ở Hà Nội và hai cửa hàng tại số 26 Lý Tự Trọng, số 52 Nguyễn Trãi ở TP.HCM. Như vậy, sau khi điểm bán Thái Phiên đóng cửa, LIBÉ chỉ còn hai cửa hàng vật lý được công bố, đều nằm tại TP.HCM. Hoạt động bán hàng trực tuyến của thương hiệu vẫn được duy trì.

LIBÉ được bà Bùi Ngọc Thảo Linh sáng lập tại TP.HCM vào năm 2013. Thương hiệu hướng đến nhóm khách hàng nữ với những sản phẩm có thiết kế tối giản, hiện đại và thuận tiện sử dụng hàng ngày. Trong giai đoạn thị trường thời trang nội địa chưa có mật độ thương hiệu dày đặc như hiện nay, LIBÉ từng tạo được dấu ấn và hình thành một cộng đồng khách hàng trẻ tương đối trung thành.

LIBÉ không phải trường hợp duy nhất điều chỉnh hoạt động bán lẻ trong năm nay. Tháng 3/2026, thương hiệu thời trang nam H2T cũng đóng một cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. H2T vẫn duy trì hoạt động tại các địa điểm khác và tiếp tục bán hàng trực tuyến.

Hai trường hợp trên phản ánh một lựa chọn đang được nhiều nhà bán lẻ cân nhắc, đó là thay vì duy trì độ phủ bằng mọi giá, doanh nghiệp có xu hướng rà soát hiệu quả từng điểm bán, đóng những cửa hàng không còn phù hợp và tập trung nguồn lực vào địa điểm hiệu quả hơn hoặc các kênh trực tuyến.

Ảnh minh họa. Nguồn: LIBÉ

Nhiều thương hiệu nói lời chia tay sau hơn một thập kỷ

Nếu LIBÉ và H2T mới dừng một phần hệ thống cửa hàng, một số thương hiệu thời trang khác đã phải khép lại toàn bộ hoạt động trong năm 2026.

Cuối tháng 1, L.II.N Clothing thông báo đóng cửa vĩnh viễn sau hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang nữ. Thương hiệu từng sở hữu hơn 1,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Theo chia sẻ được báo chí dẫn lại từ nhà sáng lập, quyết định dừng hoạt động không xuất phát từ việc hết đam mê, mà do mô hình kinh doanh không còn phù hợp với bối cảnh thị trường và khó tạo ra giá trị dài hạn nếu tiếp tục duy trì trong trạng thái thiếu bền vững.

Cùng thời điểm, Her25 tuyên bố kết thúc hành trình 12 năm, từ 2014 đến 2026. Trước khi đưa ra quyết định này, thương hiệu thời trang nữ từng được nhiều khách hàng Hà Nội biết đến đã trải qua giai đoạn thu hẹp hệ thống, không còn mở rộng cửa hàng như trước.

Đến cuối tháng 2, MaryJane thông báo dừng hoạt động sau hơn một thập kỷ kinh doanh. Toàn bộ bốn cửa hàng của thương hiệu tại Hà Nội lần lượt đóng cửa trong tháng 3. Điểm bán tại 65 Hồ Tùng Mậu dừng hoạt động sau ngày 10/3; hai cửa hàng ở 103 Chùa Bộc và 198 Nguyễn Trãi đóng cửa sau ngày 15/3; cửa hàng cuối cùng tại 235 Cầu Giấy dừng hoạt động sau ngày 30/3.

Tháng 8, thị trường tiếp tục ghi nhận sự rời đi của Chi Chi Chành Chành, thương hiệu thời trang nữ được xây dựng tại Hà Nội từ năm 2021. Sau năm năm kinh doanh, thương hiệu thông báo đóng cửa và thanh lý hàng hóa. Đại diện cửa hàng cho biết quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh không còn thuận lợi.

Trong lời chia tay, Chi Chi Chành Chành nhắc đến những khó khăn phía sau hoạt động sản xuất như phải làm lại cả lô hàng khi chất lượng chưa đạt kỳ vọng, hay có những thiết kế bán hết nhanh nhưng không thể tiếp tục sản xuất vì nguồn vải hạn chế. Những chia sẻ này phần nào cho thấy thách thức của các thương hiệu quy mô nhỏ không chỉ nằm ở việc bán hàng, mà còn ở khả năng kiểm soát chất lượng, nguồn nguyên liệu, dòng tiền và tổ chức sản xuất.

Việc nhiều thương hiệu từng hoạt động từ 5 đến hơn 10 năm phải dừng lại cho thấy kinh nghiệm và lượng người theo dõi lớn chưa đủ bảo đảm khả năng tồn tại. Người tiêu dùng hiện có nhiều lựa chọn hơn từ thương hiệu quốc tế, nhà bán hàng trên mạng xã hội đến các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước. Họ cũng dễ dàng so sánh giá, kiểu dáng, chất liệu và đánh giá sản phẩm trước khi quyết định mua.

Trong khi đó, cửa hàng vật lý kéo theo nhiều khoản chi cố định như tiền thuê mặt bằng, nhân sự, trang trí, điện nước và quản lý tồn kho. Nếu lượng khách hoặc doanh thu trên mỗi điểm bán không đạt kỳ vọng, chi phí này nhanh chóng trở thành gánh nặng. Việc giảm giá thường xuyên để giải phóng hàng tồn có thể mang lại dòng tiền trong ngắn hạn, nhưng đồng thời làm giảm biên lợi nhuận và ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu.

Sự phát triển của thương mại điện tử cũng đặt các nhãn hàng trước một bài toán khó. Bán hàng trực tuyến giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng trên phạm vi rộng mà không cần mở nhiều cửa hàng, nhưng chi phí quảng cáo, vận hành sàn, khuyến mại, hoàn hàng và logistics ngày càng lớn. Khi nhiều sản phẩm có kiểu dáng tương tự nhau, cuộc cạnh tranh dễ chuyển sang giá bán, trong khi các thương hiệu quy mô nhỏ thường không có lợi thế về sản lượng và chi phí như những chuỗi lớn.

Dù vậy, việc một số nhãn hàng đóng cửa chưa đủ để kết luận toàn bộ thị trường thời trang đang suy giảm. Thị trường vẫn có những thương hiệu mở mới điểm bán hoặc phát triển tốt nhờ định vị rõ ràng, kiểm soát chi phí và duy trì được sự khác biệt. Diễn biến hiện nay phù hợp hơn với một quá trình sàng lọc, trong đó những mô hình thiếu bản sắc, vận hành kém linh hoạt hoặc phụ thuộc quá nhiều vào cửa hàng vật lý sẽ chịu sức ép lớn hơn.