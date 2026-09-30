Thị phần hàng Việt tại Úc chỉ 2,7%, DN cần tăng cường xuất khẩu

Do đó, doanh nghiệp Việt cần thay đổi căn bản tư duy tiếp cận, chuyển từ việc tìm cách hạ giá thành sang việc tập trung mang lại tổ hợp giá trị tối ưu hơn giữa chất lượng, độ tin cậy, tính linh hoạt và năng lực đáp ứng.

Thông tin trên được ông Sam Conroy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham), nhấn mạnh tại hội thảo “Tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Úc - Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng thị trường” diễn ra ngày 30/9 tại TP.HCM.

Ông Sam Conroy (cầm mic), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam, dự hội thảo. Ảnh: ITPC

Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM, Thương vụ Việt Nam tại Úc và AusCham tổ chức.

Phải đáp ứng tiêu chuẩn tiêu dùng Úc

Đánh giá về tiềm năng thị trường, Chủ tịch AusCham cho biết Úc sở hữu sức mua vượt trội với GDP bình quân đầu người xấp xỉ 105.000 AUD (đô-la Úc) trên quy mô dân số khoảng 27,9 triệu người hiện nay.

Cơ cấu dân số đa văn hóa với 32% cư dân sinh ra tại nước ngoài (khoảng 8,8 triệu người) tạo nên nhu cầu tiêu dùng phong phú và sự đón nhận cởi mở cho các sản phẩm châu Á. Dù kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Úc tăng 88% giai đoạn 2020 – 2025, dư địa hợp tác vẫn rất rộng mở nhờ tính chất bổ trợ chặt chẽ giữa hai nền kinh tế, theo ông Conroy.

AusCham ghi nhận những điểm sáng tăng trưởng xuất khẩu trong năm 2025 như đồ chơi và dụng cụ thể thao (tăng 76,2%), cà phê (tăng 42,6%), rau quả (tăng 28,9%). Làn sóng cơ hội tiếp theo sẽ tập trung vào phân khúc thực phẩm giá trị gia tăng cao (chế biến tiện lợi, hữu cơ, Halal), vật liệu xây dựng, nội thất thân thiện môi trường và định vị Việt Nam thành mắt xích sản xuất thay thế trong chuỗi cung ứng.

Về kỳ vọng của nhà mua hàng Úc, ông Conroy cho biết họ ưu tiên hàng đầu cho chất lượng, năng lực kỹ thuật, cam kết dịch vụ và yêu cầu đầy đủ chứng nhận kiểm định, chứng chỉ xanh.

Về bán lẻ, người tiêu dùng Úc chú trọng giá trị thực tế, sẵn sàng so sánh kỹ lưỡng giá cả để lựa chọn sản phẩm xứng đáng chứ không thuần túy tìm kiếm hàng rẻ. Với quy mô chi tiêu mua sắm trực tuyến đạt 82,6 tỷ AUD năm 2025 và 82% số hộ gia đình tham gia thương mại điện tử, hành trình tiếp cận đòi hỏi sự hoàn thiện đồng bộ từ bao bì, nhận diện số, đánh giá trực tuyến đến dịch vụ giao hàng và chính sách đổi trả.

Tối ưu chi phí logistics tại Úc

Về pháp lý, ông Matt Lourey, Chủ tịch Công ty Alitium, lưu ý việc đáp ứng điều kiện xuất xứ để hưởng ưu đãi FTA không đồng nghĩa với việc sản phẩm tự động đủ điều kiện lưu hành tại Úc.

Ông Lourey nhấn mạnh doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ bốn quy định kiểm soát gồm: thủ tục cửa khẩu và phân loại thuế quan; kiểm dịch an toàn sinh học và vệ sinh thực phẩm; hệ thống tiêu chuẩn an toàn sản phẩm tiêu dùng; các chuẩn mực trách nhiệm xã hội và môi trường (ESG). Việc rà soát sự tuân thủ kỹ thuật phải thực hiện ngay từ khâu nghiên cứu phát triển và đóng gói trước khi sản xuất hàng loạt.

Ông Matt Lourey, Chủ tịch Công ty Alitium. Ảnh: ITPC

Theo ông Lourey, các yêu cầu ESG và thẩm định chuỗi cung ứng đang trở thành điều kiện tiên quyết. Mặc dù các nghĩa vụ pháp lý lớn như Luật Chống lao động cưỡng bức hay Chuẩn mực công bố thông tin khí hậu (AASB S2) trực tiếp ràng buộc các tập đoàn lớn tại Úc, các tập đoàn này bắt buộc phải yêu cầu toàn bộ nhà cung ứng vệ tinh thực hiện thẩm định chi tiết.

Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ của Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với các bảng khảo sát minh bạch về điều kiện lao động, truy xuất chuỗi cung ứng, dữ liệu phát thải gián tiếp và chuyển đổi vật liệu bao bì tái chế.

Ông khuyến nghị doanh nghiệp cần chủ động thống nhất rõ ràng trách nhiệm pháp lý với nhà nhập khẩu sở tại trước khi nhận đơn hàng đầu tiên, thiết lập bản đồ đối chiếu quy chuẩn riêng cho từng sản phẩm và thực hiện xuất khẩu thử nghiệm có kiểm soát.

Về logistics, ông Chandler So, Giám đốc Điều hành Công ty Geodis Việt Nam, khẳng định vận tải cần được nhìn nhận như đòn bẩy chiến lược vì chi phí logistics chiếm từ 15% đến 30% giá bán lẻ hàng hóa tại Úc.

Để tối ưu hóa chi phí hàng cập cảng, doanh nghiệp nên ký hợp đồng vận tải biển theo năm thay vì phụ thuộc giá cước giao ngay, tận dụng dịch vụ gom hàng lẻ định kỳ hàng tuần để tiết kiệm 20% đến 35% chi phí vận chuyển. Doanh nghiệp cũng có thể khai thác mô hình kho ngoại quan để hoãn nộp thuế nhập khẩu và thuế GST, kết hợp hệ thống kho lưu trữ có kiểm soát nhiệt độ chuyên dụng cho thực phẩm, dược phẩm và nông sản tươi sống.

Ông Chandler nói lãnh thổ Úc rất rộng nhưng dân cư phân tán, khiến chi phí và thời gian phân phối chặng cuối thường bị đánh giá thấp. Các hệ thống bán lẻ tại Úc áp dụng khung giờ giao hàng nghiêm ngặt. Nhà xuất khẩu cần phối hợp với các đối tác logistics sở hữu mạng lưới phủ rộng, hoặc triển khai mô hình kho vệ tinh và trung tâm trung chuyển "cross-docking" gần các cụm tiêu thụ trọng điểm.

Doanh nghiệp cũng cần chuyển đổi đồng bộ sang quy chuẩn pallet tiêu chuẩn của Úc nhằm nâng cao hiệu suất dỡ hàng và bảo vệ hàng hóa trong hải trình 18 đến 25 ngày từ TP.HCM đến Melbourne hay Sydney.

Về quản trị rủi ro, ông Chandler So khuyến nghị đặt chỗ tàu trước từ 4 đến 6 tuần vào mùa cao điểm và ứng dụng công nghệ cảm biến để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian thực cho hàng chuỗi lạnh.

Đa dạng hóa phân phối ở Úc

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Úc, ông Nguyễn Mạnh Hiệp khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tận dụng lợi thế từ ba hiệp định thương mại tự do (AANZFTA, CPTPP, RCEP) để hạ giá thành và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Nguyễn Mạnh Hiệp (trên màn hình) dự hội thảo online. Ảnh: ITPC

Với AANZFTA, doanh nghiệp cần chuyển từ tâm thế “biết có FTA” sang “vận dụng thành thạo”, trọng tâm là tái cấu trúc chuỗi cung ứng, nắm vững quy tắc xuất xứ và minh bạch hóa hồ sơ nguyên liệu để đáp ứng yêu cầu hậu kiểm từ Hải quan Úc.

Nhằm thâm nhập thị trường hiệu quả trước sự cạnh tranh từ Trung Quốc, Thái Lan và Ấn Độ, đại diện Thương vụ định hướng doanh nghiệp đẩy mạnh tham gia hội chợ triển lãm chuyên ngành tại Úc, hợp tác với nhà phân phối Úc, hoặc tận dụng thương mại điện tử qua Amazon và eBay.