Tại vòng chung kết, ba gương mặt xuất sắc nhất gồm Lý Thu Hằng, Hoàng Thị Hoài Vi và Hiếu Trung cùng tranh tài ở thử thách cá nhân mang chủ đề “Trà và cá tính”. Không chỉ đòi hỏi kỹ năng pha chế, phần thi còn đặt ra yêu cầu về khả năng nắm bắt sở thích, khẩu vị của khách mời để xây dựng một trải nghiệm thưởng trà mang dấu ấn riêng.

3 gương mặt xuất sắc góp mặt tại vòng thi chung kết. Ảnh: World master tea

Với phần thể hiện nổi bật, Lý Thu Hằng đã chinh phục Ban Giám khảo và giành danh hiệu Quán quân World Master Tea Việt Nam 2026. Phần thưởng dành cho ngôi vị cao nhất có tổng trị giá 100 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, cúp, chứng nhận và quà tặng từ các nhà tài trợ. Danh hiệu Đại sứ Văn hóa trà được trao cho thí sinh Đặng Trần Thủy Tiên đến từ Hải Phòng.

Trước đó, ở vòng thi thứ 5 với chủ đề “Trà và Ẩm thực”, các thí sinh phải thể hiện khả năng kết hợp trà với những món ăn do đầu bếp giới thiệu để sáng tạo thức uống phù hợp. Trong 30 phút chuẩn bị, mỗi người tự lựa chọn nguyên liệu, định hình ý tưởng, sơ chế và hoàn thiện công thức. Tiếp đó, họ có 5 phút trực tiếp thực hiện sản phẩm trước Ban Giám khảo.

Các sản phẩm được đánh giá trên nhiều tiêu chí, từ chất lượng đồ uống, sự hòa quyện giữa trà và món ăn đến tính sáng tạo, khả năng kể câu chuyện về thức uống. Ba thí sinh có kết quả tốt nhất được lựa chọn vào vòng chung kết xếp hạng.

Ở thử thách cuối cùng, mỗi thí sinh có 20 phút để trao đổi với khách mời đặc biệt, tìm hiểu cá tính, sở thích và khẩu vị, từ đó thiết kế thức uống cùng không gian thưởng trà phù hợp. Phần thuyết trình sau đó là cơ hội để các thí sinh truyền tải ý tưởng, thông điệp và những giá trị văn hóa được gửi gắm trong sản phẩm.

Không đơn thuần là cuộc tranh tài về kỹ thuật pha chế, các vòng thi còn cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận nghệ thuật trà. Nhiều thí sinh đã mạnh dạn đưa nguyên liệu, nông sản địa phương vào kết hợp với các dòng trà truyền thống, tạo nên những công thức mới lạ, mở rộng trải nghiệm thưởng thức trà.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm nay tiếp nhận 111 hồ sơ đăng ký, qua quá trình sơ tuyển đã lựa chọn 20 thí sinh tham gia hành trình tranh tài với 6 vòng thi và 9 thử thách. Nội dung được thiết kế xuyên suốt, từ khám phá vùng nguyên liệu, sáng tạo công thức pha chế, thử thách kinh doanh đến kết hợp trà với ẩm thực và xây dựng trải nghiệm thưởng trà cá nhân hóa.

Các thí sinh tham gia vòng thi thứ 6 "Trà và phong cách". Ảnh: World master tea

Thông qua các phần thi, thí sinh có cơ hội thể hiện kiến thức về trà, kỹ thuật pha chế, khả năng cảm nhận hương vị cũng như tư duy đổi mới. Những ý tưởng sáng tạo không chỉ góp phần làm phong phú sản phẩm từ trà mà còn gợi mở hướng kết nối loại thức uống truyền thống với ẩm thực, du lịch và nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của khách hàng.

World Master Tea Việt Nam 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên phối hợp với Công ty cổ phần Phát triển ESG Heritage tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Thí sinh Lý Thu Hằng đến từ Hà Nội giành danh hiệu Quán quân World Master Tea Việt Nam 2026. Ảnh: World master tea

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức hướng tới thúc đẩy đổi mới sản phẩm, khuyến khích sự giao thoa giữa văn hóa trà với các lĩnh vực ẩm thực, du lịch và kinh doanh. Đây cũng là dịp quảng bá giá trị, thương hiệu trà Thái Nguyên và văn hóa trà Việt Nam đến công chúng trong nước, bạn bè quốc tế, góp phần đưa nghệ thuật thưởng trà truyền thống tiếp cận gần hơn với đời sống hiện đại.