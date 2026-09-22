Thị trường bánh Trung thu: Bánh lẻ vừa túi tiền được ưu tiên
Hồng Minh
22/09/2026 9:40 AM (GMT+7)
Chỉ còn ít ngày nữa đến Tết Trung thu, các quầy bánh trên nhiều tuyến phố, tại siêu thị, trung tâm thương mại đã trưng bày khá đầy đủ sản phẩm. Trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, thị trường cũng sôi động với hàng loạt lời chào bán bánh truyền thống, bánh handmade, bánh “healthy”, bánh lava hay hàng ngoại nhập.
Nguồn cung phong phú, sức mua tăng không đồng đều
Ghi nhận tại một số điểm bán ở Hà Nội và TP.HCM cho thấy, khách hàng mua bánh Trung thu vẫn chủ yếu xem mẫu, hỏi giá hoặc mua từng chiếc để dùng thử. Những hộp quà giá cao thường được khách doanh nghiệp và người có nhu cầu biếu tặng quan tâm nhiều hơn.
Mặt bằng giá năm nay phân hóa khá rõ. Cụ thể, ở nhóm bình dân, một số dòng bánh nhãn riêng của siêu thị được bán từ 29.000 đồng/chiếc. Bánh truyền thống của các thương hiệu quen thuộc phổ biến trong khoảng 60.000-100.000 đồng/chiếc, tùy trọng lượng, loại nhân và số lượng trứng muối. Các sản phẩm cỡ lớn hoặc sử dụng nguyên liệu cao cấp có thể lên tới 200.000-300.000 đồng/chiếc.
Chẳng hạn, bánh GO! Homemade có sản phẩm từ 29.000 đồng, một số dòng đồng giá 69.000-79.000 đồng, hộp bánh có giá từ khoảng 270.000 đồng. Bánh Trung thu nhãn riêng của Lotte Mart được giới thiệu với các vị lava sô-cô-la, thập cẩm, dừa sợi - hạnh nhân, hạt sen - long nhãn và mochi đậu đỏ, giá bánh lẻ từ 65.000-77.000 đồng, hộp bốn bánh 278.000 đồng.
Khảo sát tại các điểm bán trực tiếp cũng cho thấy mức 60.000-70.000 đồng/chiếc đang dễ tiếp cận người mua nhất. Người mua có thể tự chọn từng vị, không phải trả thêm nhiều tiền cho hộp quà và tránh tình trạng trong cùng một hộp có những loại bánh không phù hợp khẩu vị gia đình.
Các vị truyền thống như đậu xanh, hạt sen, khoai môn, thập cẩm, lạp xưởng và trứng muối vẫn chiếm phần lớn diện tích trưng bày. Dù các nhà sản xuất liên tục đưa ra hương vị mới, người bán cho biết những loại bánh quen thuộc vẫn dễ tiêu thụ hơn. Đây cũng là lý do nhiều thương hiệu duy trì danh mục truyền thống bên cạnh các sản phẩm sáng tạo.
Theo đánh giá chung, giá bán nhìn chung tăng nhẹ so với năm trước. Kinh Đô cho biết mức điều chỉnh trung bình khoảng 2-3%, trong khi phần lớn sản phẩm thuộc dòng Trăng Vàng giữ nguyên giá. Bibica tăng khoảng 2.000-3.000 đồng mỗi chiếc do chi phí đầu vào. Ở một số dòng bánh lớn, nhiều trứng hoặc dùng nguyên liệu đắt tiền, mức tăng rõ hơn. Tuy nhiên, biến động giá chưa phải yếu tố duy nhất chi phối quyết định mua. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm độ ngọt, bảng thành phần, nguồn gốc và hạn sử dụng.
Cùng với bánh truyền thống, dòng ít ngọt tiếp tục được quảng bá mạnh. Nhiều sản phẩm sử dụng hạt sen, macca, óc chó, mật ong, mứt trái cây hoặc đường ăn kiêng. Dù vậy, những cụm từ như “healthy”, “ăn kiêng” hay “không đường tinh luyện” không đồng nghĩa người mắc tiểu đường có thể sử dụng tùy ý. Người mua vẫn cần kiểm tra thành phần dinh dưỡng và lựa chọn theo hướng dẫn của nhân viên y tế nếu đang phải kiểm soát đường huyết.
Bao bì cầu kỳ, bánh handmade và hàng ngoại cùng đua sức hút
Ở phân khúc quà biếu, giá bán được kéo giãn đáng kể. Các hộp phổ thông thường có giá từ khoảng 270.000-500.000 đồng. Nhóm trung và cao cấp dao động từ 600.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng, tùy thương hiệu, số lượng bánh và phụ kiện đi kèm.
Bibica hiện có nhiều hộp quà trong khoảng 380.000-700.000 đồng, trong khi mẫu cao nhất được niêm yết 2,6 triệu đồng. Thương hiệu Như Lan có hộp sáu bánh loại 400g giá hơn 1,1 triệu đồng. Ở nhóm khách sạn, InterContinental Hanoi Landmark72 bán hộp bốn bánh giá 950.000 đồng, hộp tám bánh 1,59 triệu đồng. Phiên bản kết hợp bánh với rượu có thể lên tới gần 7 triệu đồng.
Khoảng cách giá không chỉ đến từ nhân bánh mà bao bì đang trở thành một phần quan trọng của sản phẩm, thậm chí được đầu tư như một món quà trang trí. Hộp kéo, hộp nhiều tầng, hộp dạng tủ, hộp kèm trà hoặc rượu xuất hiện ngày càng nhiều. Họa tiết trăng, hoa sen, chim, cảnh sắc mùa thu và hình ảnh di sản được sử dụng để tạo cảm giác sang trọng, gắn sản phẩm với câu chuyện đoàn viên.
Trên các sàn thương mại điện tử, riêng vỏ hộp bốn bánh đã được bán từ vài chục nghìn đến hơn 300.000 đồng. Điều này phần nào lý giải vì sao những hộp có cùng số lượng bánh nhưng giá bán chênh nhau lớn. Với khách hàng doanh nghiệp, khả năng in logo, làm thiệp, phối màu và điều chỉnh sản phẩm theo ngân sách cũng trở thành yếu tố cạnh tranh.
Bánh handmade năm nay tiếp tục mở rộng cả về giá và hương vị. Nhóm phổ thông được chào bán khoảng 27.000-95.000 đồng/chiếc, hộp phối nhiều vị thường từ 150.000-480.000 đồng. Tuy nhiên, thị trường cũng xuất hiện những bếp bánh định vị ở phân khúc cao cấp, bán từ 150.000 đồng đến gần 300.000 đồng một chiếc.
Ngoài đậu xanh, thập cẩm hay hạt sen, người bán giới thiệu nhiều vị lạ như dừa sầu riêng, bạc xỉu latte, matcha nam việt quất - kem phô mai, chocolate - mứt cam, bào ngư sốt trứng muối, thậm chí tôm hùm sốt chà bông. Cách sản xuất theo đơn giúp bánh mới hơn và hạn chế tồn kho, nhưng chất lượng giữa các bếp không đồng đều.
Một số loại bánh handmade được quảng bá “cháy hàng” trên mạng dù giá gần 300.000 đồng/chiếc. Hiệu ứng truyền miệng và tâm lý muốn thử món đang “hot” có thể đẩy sức hút lên cao, song giá đắt không phải bảo chứng cho chất lượng. Nếu sản phẩm thiếu tên cơ sở, thành phần, ngày sản xuất, hạn dùng hoặc hướng dẫn bảo quản, người mua nên cân nhắc dù hình ảnh quảng cáo hấp dẫn đến đâu.
Hàng ngoại nhập cũng góp phần làm thị trường đa dạng hơn, nổi bật là bánh lava trứng chảy, custard và mochi mini được giới thiệu có xuất xứ Hong Kong, Đài Loan hoặc Malaysia. Trên sàn thương mại điện tử, cùng một hộp bánh mang tên Hong Kong MX Lava Custard có nơi chào bán khoảng 200.000 đồng, nơi gần 600.000 đồng, thậm chí trên 1 triệu đồng. Sự chênh lệch bất thường đặt ra yêu cầu phải kiểm tra kỹ nhà bán hàng, đơn vị nhập khẩu và nhãn phụ tiếng Việt.
Ở thời điểm cao điểm, giá trực tuyến còn thay đổi theo mã giảm giá, voucher và chương trình giao hàng. Giá gạch ngang giảm 40-50% chưa chắc phản ánh mức giá thực tế trước khuyến mại. Người mua nên so sánh theo trọng lượng, số bánh, thành phần và nguồn gốc thay vì chỉ nhìn tỷ lệ giảm.
Thị trường Trung thu năm nay cho thấy sản phẩm ngày càng đẹp và đa dạng, nhưng lựa chọn của người tiêu dùng lại thực tế hơn. Một chiếc bánh vừa khẩu vị, có thông tin rõ ràng và phù hợp túi tiền đang được coi trọng hơn chiếc hộp cầu kỳ. Giữa cuộc đua mẫu mã, điều giữ khách lâu dài vẫn là chất lượng thực sự bên trong mỗi chiếc bánh.
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