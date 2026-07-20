Thị trường bất động sản TP.HCM bước vào chu kỳ "mua chọn lọc", người dân ưu tiên giá trị sử dụng hơn kỳ vọng tăng giá
Gia Linh
20/07/2026 8:10 AM (GMT+7)
Sau nhiều năm chịu tác động từ biến động kinh tế và lãi suất, hành vi của người mua bất động sản tại TP.HCM đang thay đổi rõ rệt. Thay vì xuống tiền theo tâm lý "sợ bỏ lỡ cơ hội", người mua ngày càng chú trọng pháp lý, hạ tầng và khả năng tài chính. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ định hình một chu kỳ phát triển ổn định hơn cho thị trường.
Bất động sản vùng ven tiếp tục hút dòng tiền
Không còn là cuộc đua săn đất hay kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn, thị trường bất động sản TP.HCM đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng kể trong tâm lý người mua. Khi mặt bằng giá đã neo ở mức cao, người dân có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định xuống tiền, đặt nhu cầu ở thực và giá trị khai thác lâu dài lên trên kỳ vọng tăng giá.
Theo khảo sát quý II/2026 của Batdongsan.com.vn, TP.HCM là địa phương ghi nhận mức độ lạc quan cao hơn so với Hà Nội. Có khoảng 73% người được hỏi dự báo thị trường sẽ sôi động hơn trong 6 tháng cuối năm, trong khi gần 67% bày tỏ kỳ vọng tích cực trước những thay đổi về quy hoạch, hạ tầng và việc mở rộng không gian phát triển đô thị.
Điểm đáng chú ý là sự lạc quan này không đi cùng tâm lý đầu cơ. Người mua hiện dành nhiều thời gian đánh giá pháp lý dự án, tiến độ hạ tầng, môi trường sống cũng như khả năng chi trả của bản thân trước khi quyết định giao dịch.
Kết quả khảo sát cho thấy gần 70% người có nhu cầu mua bất động sản trong vài năm tới ưu tiên tìm kiếm sản phẩm tại các khu vực vệ tinh thay vì khu vực trung tâm.
Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách lựa chọn nơi an cư. Nếu trước đây khoảng cách tới trung tâm là tiêu chí hàng đầu thì hiện nay, nhiều người sẵn sàng dịch chuyển ra xa hơn để đổi lấy mức giá hợp lý, không gian sống rộng rãi cùng triển vọng gia tăng giá trị khi hạ tầng hoàn thiện.
Tại TP.HCM, các khu vực hưởng lợi từ mạng lưới metro, các tuyến vành đai và những trung tâm đô thị mới đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn.
Song song đó, nhu cầu mua để ở vẫn chiếm ưu thế trên thị trường. Trong nhóm này, phần lớn là người mua căn nhà đầu tiên với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống thay vì tìm kiếm cơ hội đầu tư ngắn hạn.
Người mua bất động sản tính toán kỹ dòng tiền
Một điểm thay đổi khác là cách người dân sử dụng đòn bẩy tài chính. Dù đa số người mua vẫn cần vay ngân hàng để sở hữu nhà ở, họ có xu hướng kiểm soát nghĩa vụ trả nợ chặt chẽ hơn.
Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy người mua chỉ sẵn sàng dành khoảng 20-40% thu nhập hàng tháng để trả góp, đồng thời đánh giá mức lãi suất 5-7%/năm là ngưỡng phù hợp để quyết định vay mua nhà. Khi lãi suất vượt 7%, tâm lý thị trường bắt đầu thận trọng hơn, còn nếu trên 9%, nhiều người sẽ trì hoãn kế hoạch mua bất động sản.
Ở chiều ngược lại, người bán cũng đang điều chỉnh chiến lược. Thay vì kỳ vọng mức giá cao như giai đoạn thị trường tăng nóng, nhiều chủ sở hữu chấp nhận định giá sát hơn với nhu cầu thực để cải thiện thanh khoản. Đáng chú ý, phần lớn dòng tiền sau khi bán vẫn tiếp tục quay trở lại thị trường thông qua việc mua các sản phẩm khác, chủ yếu là căn hộ tại khu vực vùng ven và các đô thị vệ tinh.
Theo giới quan sát, diễn biến này cho thấy thị trường bất động sản TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu. Dòng tiền không còn chạy theo những "cơn sốt" ngắn hạn mà tập trung vào các sản phẩm có pháp lý minh bạch, khả năng khai thác tốt và hưởng lợi từ hạ tầng thực tế. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thị trường phục hồi theo hướng bền vững, hạn chế tình trạng đầu cơ và tạo lập mặt bằng giao dịch ổn định trong thời gian tới
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