Thị trường bất động sản TP.HCM chờ "đòn bẩy" từ dữ liệu số

Sau giai đoạn thanh lọc mạnh, thị trường bất động sản TP.HCM đang bước vào chu kỳ phục hồi với kỳ vọng lớn về tính minh bạch. Bên cạnh các yếu tố như nguồn cung, tín dụng hay chính sách pháp lý, giới chuyên gia cho rằng một "mảnh ghép" khác đang ngày càng có vai trò quan trọng là hạ tầng dữ liệu số.

Trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, việc kết nối đồng bộ thông tin về quy hoạch, pháp lý, tài chính và thuế được xem là nền tảng giúp thị trường vận hành hiệu quả hơn, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Theo ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Đầu tư Savills Việt Nam, giá trị của chuyển đổi số không nằm ở việc số hóa hồ sơ giấy mà ở khả năng liên thông, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các cơ quan quản lý cũng như các chủ thể trên thị trường.

Hiện nay, dù nhiều cơ sở dữ liệu đã được số hóa nhưng vẫn tồn tại riêng lẻ, thiếu kết nối và chưa được cập nhật đồng bộ. Điều này khiến doanh nghiệp, ngân hàng và người mua nhà vẫn phải dành nhiều thời gian để kiểm chứng thông tin, phát sinh thêm chi phí trong quá trình giao dịch.

Dữ liệu minh bạch giúp giảm "chi phí vô hình" của thị trường bất động sản. Ảnh: Gia Linh

Theo Savills, khi dữ liệu đất đai, quy hoạch và pháp lý được kết nối thành một hệ thống thống nhất, thị trường sẽ giảm đáng kể tình trạng bất cân xứng thông tin giữa bên bán và bên mua. Người mua có cơ sở đánh giá tài sản chính xác hơn, còn các tổ chức tín dụng cũng nâng cao hiệu quả định giá và quản trị rủi ro khi cấp vốn.

Đây được xem là yếu tố có thể giúp giảm các "chi phí vô hình" trên thị trường - từ thời gian xác minh hồ sơ, chi phí thẩm định đến những rủi ro phát sinh trong quá trình giao dịch

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh dòng vốn đầu tư ngày càng lựa chọn kỹ lưỡng điểm đến, mức độ minh bạch của dữ liệu đang trở thành một tiêu chí quan trọng không kém chính sách hay quy mô thị trường.

Ông Sử Ngọc Khương cho rằng khả năng tiếp cận đầy đủ thông tin về quy hoạch, pháp lý và lịch sử tài sản sẽ giúp nhà đầu tư giảm chi phí thẩm định, nâng cao chất lượng ra quyết định và tăng niềm tin đối với thị trường. Đây cũng là yếu tố được nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm khi đánh giá môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Để hệ thống dữ liệu phát huy hiệu quả, Savills cho rằng cần sự phối hợp của cả ba bên gồm Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò xây dựng hạ tầng dữ liệu thống nhất và cơ chế quản lý phù hợp; doanh nghiệp cần sẵn sàng chia sẻ dữ liệu thay vì vận hành theo các "ốc đảo thông tin"; còn người dân cần được bảo đảm quyền bảo mật dữ liệu để tạo niềm tin khi tham gia hệ thống. Bên cạnh đó, dữ liệu phải được cập nhật theo thời gian thực nhằm phản ánh đúng diễn biến của thị trường.

Theo Savills, nếu trong 5-10 năm tới Việt Nam hình thành được một nền tảng dữ liệu số đồng bộ, bất động sản sẽ là một trong những lĩnh vực hưởng lợi rõ nét nhất. Không chỉ góp phần giảm chi phí vốn và tối ưu chi phí phát triển dự án, hệ thống dữ liệu minh bạch còn giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường, tạo điều kiện để TP.HCM thu hút hiệu quả hơn các dòng vốn đầu tư trong giai đoạn phát triển mới.