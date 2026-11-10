Dữ liệu thời gian thực có thể thay đổi cách nhìn về cung cầu bất động sản

Một trong những điểm nghẽn lâu nay của thị trường bất động sản là sự thiếu đồng nhất về thông tin. Cùng một dự án nhưng số liệu về lượng sản phẩm đã bán, giá giao dịch, hàng tồn kho hoặc tiến độ triển khai có thể khác nhau giữa các nguồn công bố.

Trong khi đó, người mua nhà thường phải tự tổng hợp thông tin từ chủ đầu tư, sàn môi giới và các kênh phân phối để đưa ra quyết định. Khoảng trống dữ liệu này khiến việc đánh giá cung cầu thực, xác định mặt bằng giá và nhận diện sức khỏe thị trường gặp nhiều khó khăn.

Việc TP.HCM yêu cầu cập nhật dữ liệu bất động sản ngay khi có biến động, thay vì chỉ báo cáo theo kỳ, vì vậy có thể mở ra một thay đổi đáng chú ý đối với hạ tầng thông tin của thị trường.

Khi thông tin về giá bán, lượng hàng tồn kho, pháp lý và tiến độ dự án được cập nhật thường xuyên, thị trường bất động sản TP.HCM có cơ hội hình thành một nền tảng dữ liệu minh bạch hơn. Ảnh: Gia Linh

Theo quy chế phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ và cung cấp thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản, có hiệu lực từ ngày 15/11, chủ đầu tư, sàn giao dịch và doanh nghiệp môi giới tại TP.HCM phải cung cấp dữ liệu trực tuyến lên hệ thống của thành phố.

Điểm đáng chú ý là chủ đầu tư không chỉ báo cáo thông tin tổng quan về dự án mà còn phải cập nhật số lượng sản phẩm đã bán, diện tích, giá trị giao dịch và lượng hàng tồn kho. Các biến động về vốn đầu tư, quy mô đất, tiến độ triển khai, số lượng sản phẩm và tình trạng pháp lý cũng thuộc nhóm dữ liệu phải cung cấp.

Với các sàn giao dịch và doanh nghiệp môi giới, thông tin về số lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề, số lượng và giá trị giao dịch phát sinh cũng được đưa vào hệ thống.

Cách tiếp cận này có thể giúp cơ quan quản lý nhìn nhận thị trường từ những giao dịch và biến động cụ thể, thay vì chỉ dựa vào báo cáo tổng hợp ở từng thời điểm.

Chẳng hạn, khi một dự án công bố lượng sản phẩm đã bán lớn, dữ liệu giao dịch được cập nhật và đối chiếu có thể giúp cơ quan quản lý đánh giá sát hơn mức độ hấp thụ. Tương tự, thông tin hàng tồn kho và tiến độ triển khai giúp nhận diện sự chênh lệch giữa nguồn cung được công bố với nguồn cung thực tế có khả năng đưa ra thị trường.

Đối với doanh nghiệp, dữ liệu thị trường có tính hệ thống cũng có thể trở thành cơ sở tham khảo trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, xác định phân khúc khách hàng và điều chỉnh kế hoạch phát triển sản phẩm.

Tuy nhiên, để những lợi ích này trở thành hiện thực, chất lượng dữ liệu đầu vào là yếu tố quyết định. Nếu doanh nghiệp cập nhật thiếu chính xác hoặc không đồng nhất về cách ghi nhận giao dịch, hệ thống dù có quy mô lớn vẫn khó phản ánh đúng diễn biến thị trường.

Từ số hóa hồ sơ đất đai đến bài toán xây dựng chỉ số giá nhà đất

Một điểm đáng chú ý khác là hệ thống dữ liệu bất động sản của TP.HCM không chỉ được xây dựng từ thông tin do doanh nghiệp cung cấp mà còn hướng đến kết nối dữ liệu liên ngành.

Theo quy chế, Sở Tư pháp cung cấp số lượng và giá trị giao dịch bất động sản thông qua hoạt động công chứng. Sở Tài chính chia sẻ thông tin về dự án, còn Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp dữ liệu liên quan đến nhà ở và các chính sách hỗ trợ nhà ở thuộc phạm vi phụ trách.

Sở Xây dựng giữ vai trò đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu. Đáng chú ý, thông tin được gắn với mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản, mã dự án, thửa đất và công trình xây dựng. Đây là cơ sở để nhận diện và đối chiếu thông tin của cùng một tài sản, hạn chế tình trạng trùng lặp hoặc thiếu nhất quán.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, tính đến tháng 6, thành phố có khoảng 4,2 triệu thửa đất, trong đó gần 3,8 triệu thửa đã được số hóa và hơn 2,3 triệu thửa đạt tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất".

Quy mô dữ liệu này cho thấy TP.HCM đã có nền tảng nhất định để tiến tới hình thành hệ thống thông tin bất động sản có khả năng kết nối giữa dữ liệu đất đai, dự án và giao dịch.

Về mặt kinh tế, giá trị lớn nhất của quá trình này không chỉ là số hóa hồ sơ mà còn nằm ở khả năng chuyển dữ liệu thành thông tin có ích cho thị trường.

TP.HCM yêu cầu cập nhật dữ liệu bất động sản ngay khi có biến động, thay vì chỉ báo cáo theo kỳ. Ảnh: Gia Linh

Nếu được khai thác hiệu quả, dữ liệu giao dịch và thông tin pháp lý có thể hỗ trợ thành phố xây dựng chỉ số giá nhà đất theo khu vực, phân khúc và loại hình bất động sản. Khi đó, người mua có thêm cơ sở tham khảo để đánh giá mức giá chào bán, nhà đầu tư có thêm thông tin phân tích cung cầu, còn doanh nghiệp có thể hạn chế việc đưa ra quyết định dựa trên những tín hiệu thị trường thiếu kiểm chứng.

Dù vậy, một hệ thống dữ liệu tập trung chỉ thực sự tạo ra giá trị khi thông tin được cập nhật đầy đủ, có khả năng kiểm chứng và được khai thác theo cách thuận tiện cho người sử dụng.

Bài toán tiếp theo của TP.HCM vì thế không chỉ là thu thập dữ liệu từ doanh nghiệp và các sở, ngành, mà còn là xây dựng cơ chế khai thác phù hợp. Khi dữ liệu đủ tin cậy và được chuyển hóa thành những chỉ báo thị trường dễ tiếp cận, đây có thể trở thành một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao tính minh bạch và chất lượng vận hành của thị trường bất động sản.