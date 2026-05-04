Thị trường căn hộ TPHCM có sự phân hóa mạnh giữa trung tâm và vùng ven

Bức tranh thị trường căn hộ TP.HCM quý 1/2026 cho thấy một xu hướng rõ rệt: giá không giảm nhưng giao dịch chậm lại. Theo Trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng - Tập đoàn One Mount, giá căn hộ sơ cấp tại khu vực trung tâm hiện đạt khoảng 102 triệu đồng/m², gần như đi ngang so với cuối năm 2025.

Cùng góc nhìn, DKRA Group ghi nhận mặt bằng giá sơ cấp toàn thị trường chỉ tăng nhẹ khoảng 3 - 5%, phản ánh áp lực chi phí đầu vào vẫn duy trì nhưng lực cầu không còn đủ mạnh để tạo đột biến giá.

Ở chiều ngược lại, thanh khoản thị trường lại giảm sâu. Quý 1/2026, toàn thị trường tiêu thụ khoảng 4.800 căn hộ, tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm tới 63% so với quý trước. Sức cầu cũng giảm khoảng 36%, cho thấy người mua đang thận trọng hơn trước áp lực lãi suất và chi phí vay vốn.

Giá căn hộ tại các đô thị vệ tinh như Bình Dương (cũ) lại thiết lập mặt bằng giá mới. Ảnh: Gia Linh

Nguồn cung cũng có dấu hiệu thu hẹp. DKRA cho biết tổng nguồn cung sơ cấp đạt khoảng 14.156 căn, giảm 25% so với quý trước. Lượng căn hộ mới mở bán chỉ khoảng 6.500 căn, và dự kiến tiếp tục duy trì ở mức thấp trong quý tiếp theo. Dù vậy, TP.HCM vẫn giữ vai trò trung tâm khi chiếm tới 91% tổng nguồn cung sơ cấp, cho thấy sức hút của thị trường này chưa bị thay thế.

Trong khi khu trung tâm giữ nhịp ổn định, các khu vực vùng ven lại ghi nhận đà tăng giá đáng kể. Theo One Mount, giá căn hộ tại Bình Dương đạt trung bình khoảng 56 triệu đồng/m², tăng 7% theo quý và tới 37% so với cùng kỳ.

Theo các chuyên gia, động lực chính đến từ kỳ vọng hạ tầng và sự cải thiện kết nối liên vùng, với các dự án trọng điểm như Vành đai 3, metro và sân bay Long Thành. Một số dự án cao cấp tại đây đã ghi nhận mức giá lên tới 70 triệu đồng/m², thiết lập mặt bằng mới cho khu vực.

Không chỉ giá tăng, dòng tiền cũng dịch chuyển mạnh ra ngoài trung tâm. Theo DKRA, khu vực Bình Dương chiếm hơn 63% tổng lượng giao dịch toàn thị trường, cho thấy người mua đang ưu tiên các sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Tuy nhiên, xu hướng này chưa đủ để kéo thị trường phục hồi hoàn toàn. Tốc độ hấp thụ dự án mới vẫn giảm nhẹ, phản ánh tâm lý chờ đợi của cả người mua lẫn nhà đầu tư.

Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, nhiều chủ đầu tư lựa chọn chiến lược thận trọng, trì hoãn mở bán và tung ra các chính sách hỗ trợ tài chính như giãn tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất nhằm kích cầu.

Dự báo trong năm 2026, nguồn cung mới có thể đạt khoảng 28.000 - 29.000 căn, thấp hơn kỳ vọng trước đó. Điều này cho thấy thị trường vẫn trong giai đoạn tích lũy, chưa bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.



